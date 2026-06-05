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Criză în Orientul Mijlociu: Gruparea Hezbollah respinge acordul Israel-Liban mediat de SUA. Riscul unui nou conflict major crește

Ionuț Stan
Liderul grupării Hezbollah, Naim Qassem - Foto: X/@Osocom123
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Hezbollah a respins ferm noul acord de încetare a focului negociat între Israel și Liban cu sprijinul Statelor Unite. În timp ce Washingtonul vorbește despre progrese diplomatice, gruparea susținută de Iran consideră înțelegerea o capitulare în fața Israelului.

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Tensiunile din Orientul Mijlociu rămân la cote ridicate după ce gruparea Hezbollah a respins categoric noul acord de încetare a focului convenit între Israel și Liban în cadrul negocierilor mediate de Statele Unite.

Liderul grupării șiite, Naim Qassem, a criticat dur documentul rezultat în urma discuțiilor de la Washington, susținând că negocierile au fost „inutile” și „umilitoare” pentru Liban. Potrivit acestuia, propunerile convenite servesc exclusiv intereselor Israelului și nu oferă garanții reale pentru suveranitatea libaneză, scrie BBC.

Liderul grupării Hezbollah, Naim Qassem - Foto: X/@Osocom123

Liderul grupării Hezbollah, Naim Qassem – Foto: X/@Osocom123

Reacția Hezbollah vine la scurt timp după ce Israelul și Libanul au anunțat prelungirea armistițiului fragil prin crearea unor zone de securitate experimentale pe teritoriul libanez, unde prezența membrilor Hezbollah ar urma să fie interzisă. În paralel, acordul prevede încetarea atacurilor lansate de grupare asupra teritoriului israelian.

Trump vorbește despre progrese, Hezbollah vede o capitulare

Președintele Donald Trump a declarat că a discutat atât cu reprezentanți ai Hezbollah, cât și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și a susținut că negocierile înaintează într-o direcție pozitivă.

„Cred că veţi vedea că lucrurile se vor întâmpla acolo”, a declarat președintele Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că stabilizarea Libanului ar reprezenta un pas important pentru întreaga regiune.

„Ar fi foarte frumos dacă Libanul ar putea avea puţină pace. Libanul a fost atacat de atâţia ani şi a fost mereu în poziţia de outsider, şi ar fi foarte frumos dacă s-ar putea pune capăt acestui lucru”, a declarat președintele Donald Trump.

Hezbollah interpretează însă acordul într-o manieră complet diferită. Potrivit lui Naim Qassem, retragerea luptătorilor din sudul Libanului și acceptarea condițiilor impuse ar echivala cu o capitulare politică și militară în fața Israelului. Documentul negociat la Washington prevede evacuarea tuturor elementelor Hezbollah din zona cuprinsă între granița israeliană și râul Litani, aflat la aproximativ 30 de kilometri nord de frontieră. Controlul asupra regiunii ar urma să fie transferat exclusiv Forțelor Armate Libaneze.

Cu toate acestea, acordul nu stabilește clar amplasarea zonelor pilot și nici mecanismele prin care acestea vor funcționa în practică, aspect care ridică numeroase semne de întrebare.

Luptele continuă în pofida negocierilor

În timp ce diplomații încearcă să obțină un acord mai amplu, confruntările armate continuă pe teren. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat că armata va continua operațiunile militare și atacurile asupra infrastructurii Hezbollah până la eliminarea amenințărilor din sudul Libanului.

În ultimele ore, presa libaneză a raportat mai multe raiduri aeriene israeliene în sudul țării. Ministerul Sănătății de la Beirut a anunțat că cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite în urma atacurilor desfășurate în localitățile Sohmor, Masaken și Arab Al-Jalil.

Sursa video – X/@MOSSADil

Totodată, misiunea ONU de menținere a păcii în Liban a confirmat moartea unui militar sârb din cadrul contingentului UNIFIL, după ce poziția sa a fost lovită de obuze de mortier. Armata israeliană a acuzat Hezbollah de atac, însă gruparea nu a comentat incidentul.

De partea israeliană, armata a confirmat moartea căpitanului Eitan Shmuel Lemberg în timpul operațiunilor din sudul Libanului.

Conflictul s-a intensificat după ce Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului în luna martie, ca reacție la uciderea liderului suprem al Iranului într-un atac israelian. De atunci, schimburile de focuri, bombardamentele și operațiunile militare s-au extins pe întregul front.

Potrivit autorităților libaneze, peste 3.500 de persoane și-au pierdut viața de la începutul războiului. Organizația Națiunilor Unite estimează că mai mult de un milion de oameni au fost strămutați, în timp ce ordinele de evacuare emise de Israel acoperă peste 12% din teritoriul Libanului.

În aceste condiții, viitoarea rundă de negocieri programată pentru 22 iunie este privită drept o oportunitate crucială pentru evitarea unei escaladări și mai ample a conflictului.

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