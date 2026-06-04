Israelul și Libanul au convenit, la Washington, să reia implementarea armistițiului și să creeze zone aflate exclusiv sub controlul armatei libaneze. Acordul, susținut de Statele Unite, urmărește reducerea tensiunilor și deschiderea drumului către o înțelegere de pace mai amplă.

Israelul și Libanul au făcut un nou pas către detensionarea situației de la granița comună, după două zile de negocieri desfășurate la Washington sub mediere americană. Cele două state au convenit asupra reluării implementării armistițiului și asupra unor măsuri care ar putea deschide calea către un acord mai amplu de pace și securitate, scrie Axios.

Potrivit declarației comune semnate de Israel, Liban și Statele Unite, aplicarea armistițiului este condiționată de încetarea completă a atacurilor lansate de Hezbollah și de retragerea membrilor grupării din zona de sud a râului Litani.

„La finalul negocierilor purtate sub egida Statelor Unite, Israelul şi Libanul au convenit asupra implementării unui armistiţiu”, se arată în declarația comună semnată de cele trei părți.

Documentul precizează că acordul depinde de „oprirea completă a tirurilor Hezbollah şi de evacuarea tuturor membrilor Hezbollah din sectorul Litani de Sud”.

Rolul armatei libaneze în noul armistițiu

Unul dintre cele mai importante elemente ale acordului îl reprezintă crearea unor zone-pilot în sudul Libanului, unde autoritatea va fi exercitată exclusiv de armata libaneză.

„Cele două părţi au convenit să avanseze rapid în privinţa înfiinţării unor zone-pilot în care Forţele armate libaneze vor exercita un control exclusiv asupra teritoriului, excluzând toţi actorii nestatali”, se precizează în documentul comun.

Măsura este considerată esențială pentru limitarea influenței grupărilor armate și pentru consolidarea controlului statului libanez asupra unei regiuni afectate de ani de confruntări și instabilitate. Potrivit semnatarilor, aceste măsuri ar putea contribui la „progresul către un acord global de pace şi securitate”.

Mesaj indirect către Iran

Declarația comună conține și o referire indirectă la rolul Iranului în regiune, în contextul sprijinului oferit de Teheran grupării Hezbollah.

„Toate ţările au reafirmat că viitorul relaţiilor dintre Israel şi Liban trebuie să fie decis de cele două guverne suverane. Ele au respins orice tentativă, din partea unui stat sau a unui actor nestatal, de a lua ostatic viitorul Libanului”, se arată în document.

Cele două delegații au convenit, de asemenea, să continue dialogul și să participe la o nouă rundă de negocieri în săptămâna care începe la 22 iunie, cu obiectivul de a ajunge la un acord cuprinzător privind securitatea și relațiile bilaterale.

Înaintea anunțului, președintele Donald Trump a susținut că dosarul libanez trebuie tratat separat de negocierile dintre Statele Unite și Iran, în timp ce autoritățile iraniene consideră că cele două subiecte sunt strâns legate.

Acordul intervine într-un context tensionat, în care confruntările recente din Liban s-au soldat cu cel puțin nouă victime, inclusiv un militar și doi membri ai echipelor de salvare.

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