Prima pagină » Știri externe » Criză pe piața energiei. Avertisment din SUA pentru piețele globale: stocurile de petrol se apropie de minimul ultimelor două decenii

Criză pe piața energiei. Avertisment din SUA pentru piețele globale: stocurile de petrol se apropie de minimul ultimelor două decenii

Ionuț Stan
Criză pe piața energiei. Avertisment din SUA pentru piețele globale: stocurile de petrol se apropie de minimul ultimelor două decenii
Galerie Foto 8
Petrol - Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Rezervele de petrol ale marilor economii mondiale ar putea coborî la cel mai redus nivel din ultimii peste 20 de ani, avertizează Administrația pentru Informații în Energie a SUA. Deficitul de producție din Orientul Mijlociu și blocajele din Strâmtoarea Ormuz pun presiune pe piața energetică globală.

Stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm alarmant și se îndreaptă către cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele două decenii, potrivit celui mai recent raport publicat de Administrația pentru Informații în Energie a Statelor Unite (EIA), scrie Investing.com.

Instituția americană estimează că rezervele de petrol ale statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) vor coborî sub pragul de 2,3 miliarde de barili până la sfârșitul anului. Dacă prognoza se confirmă, acesta va fi cel mai redus nivel consemnat de la începutul monitorizării datelor, în 2003.

Potrivit experților americani, principalul factor care alimentează această scădere este reducerea semnificativă a producției din Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului cu Iranul și al perturbării transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Criza din Orientul Mijlociu golește rezervele globale

Conform estimărilor EIA, piața mondială încearcă să compenseze un deficit de aproximativ 11 milioane de barili de petrol pe zi provenit din regiunea Golfului. În paralel, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global, continuă să funcționeze sub capacitate.

Specialiștii agenției americane estimează că fluxurile comerciale nu vor reveni la nivelurile anterioare conflictului înainte de începutul anului 2027. În aceste condiții, statele consumă din rezervele existente pentru a menține aprovizionarea piețelor și pentru a evita blocaje majore în sectorul energetic.

Reducerea accelerată a stocurilor riscă să provoace noi creșteri ale prețurilor la energie în perioada următoare.

Potrivit prognozei EIA, petrolul Brent ar putea ajunge la o medie de aproximativ 105 dolari pe baril în lunile iunie și iulie, semnificativ peste nivelurile actuale indicate de contractele futures, care se situează în jurul valorii de 92 de dolari pe baril. Instituția avertizează că presiunea asupra prețurilor va continua până când producția și transporturile globale de petrol vor reveni la parametri normali, iar stocurile vor putea fi refăcute. În același timp, experții americani și-au modificat radical estimările privind consumul mondial de petrol.

Dacă anterior era anticipată o creștere a cererii globale, noua prognoză indică o scădere de aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi în 2026. Ar fi prima reducere anuală a consumului mondial de petrol de la prăbușirea pieței provocată de pandemia de COVID-19 în 2020.

Potrivit EIA, prețurile ridicate la combustibili, oferta limitată și măsurile adoptate de guverne pentru reducerea consumului de energie vor afecta semnificativ cererea la nivel global în următoarele luni.

Recomandarea autorului

SUA atacă Iranul după doborârea unui elicopter Apache deasupra Strâmtorii Ormuz. Iranul răspunde cu drone în Bahrein și Kuweit

Iranul escaladează războiul în Golf, după atacurile SUA de miercuri: Sună sirenele de raid aerian în Bahrain, Kuweit și Iordania

Recomandarea video

Citește și

REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
FLASH NEWS Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
20:29
Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
FLASH NEWS Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
19:52
Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
REACȚIE Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
19:44
Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
19:27
Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
POLITICĂ Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe