Criză pe piața energiei. Avertisment din SUA pentru piețele globale: stocurile de petrol se apropie de minimul ultimelor două decenii

Rezervele de petrol ale marilor economii mondiale ar putea coborî la cel mai redus nivel din ultimii peste 20 de ani, avertizează Administrația pentru Informații în Energie a SUA. Deficitul de producție din Orientul Mijlociu și blocajele din Strâmtoarea Ormuz pun presiune pe piața energetică globală.

Stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm alarmant și se îndreaptă către cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele două decenii, potrivit celui mai recent raport publicat de Administrația pentru Informații în Energie a Statelor Unite (EIA), scrie Investing.com.

Instituția americană estimează că rezervele de petrol ale statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) vor coborî sub pragul de 2,3 miliarde de barili până la sfârșitul anului. Dacă prognoza se confirmă, acesta va fi cel mai redus nivel consemnat de la începutul monitorizării datelor, în 2003.

Potrivit experților americani, principalul factor care alimentează această scădere este reducerea semnificativă a producției din Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului cu Iranul și al perturbării transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Criza din Orientul Mijlociu golește rezervele globale

Conform estimărilor EIA, piața mondială încearcă să compenseze un deficit de aproximativ 11 milioane de barili de petrol pe zi provenit din regiunea Golfului. În paralel, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global, continuă să funcționeze sub capacitate.

Specialiștii agenției americane estimează că fluxurile comerciale nu vor reveni la nivelurile anterioare conflictului înainte de începutul anului 2027. În aceste condiții, statele consumă din rezervele existente pentru a menține aprovizionarea piețelor și pentru a evita blocaje majore în sectorul energetic.

Reducerea accelerată a stocurilor riscă să provoace noi creșteri ale prețurilor la energie în perioada următoare.

Potrivit prognozei EIA, petrolul Brent ar putea ajunge la o medie de aproximativ 105 dolari pe baril în lunile iunie și iulie, semnificativ peste nivelurile actuale indicate de contractele futures, care se situează în jurul valorii de 92 de dolari pe baril. Instituția avertizează că presiunea asupra prețurilor va continua până când producția și transporturile globale de petrol vor reveni la parametri normali, iar stocurile vor putea fi refăcute. În același timp, experții americani și-au modificat radical estimările privind consumul mondial de petrol.

Dacă anterior era anticipată o creștere a cererii globale, noua prognoză indică o scădere de aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi în 2026. Ar fi prima reducere anuală a consumului mondial de petrol de la prăbușirea pieței provocată de pandemia de COVID-19 în 2020.

Potrivit EIA, prețurile ridicate la combustibili, oferta limitată și măsurile adoptate de guverne pentru reducerea consumului de energie vor afecta semnificativ cererea la nivel global în următoarele luni.

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