Tensiunile dintre Washington și Teheran au escaladat dramatic după ce armata americană a lansat o serie de lovituri asupra unor obiective iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz. Acțiunea vine la o zi după doborârea unui elicopter militar american Apache.

Statele Unite au anunțat lansarea unor atacuri asupra unor obiective militare din Iran, într-o nouă escaladare a confruntării dintre cele două țări în regiunea Golfului Persic. Operațiunea a fost confirmată marți seară de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care susține că intervenția a fost realizată în legitimă apărare, scrie CNN.

Potrivit armatei americane, loviturile au fost ordonate de președintele Donald Trump după incidentul produs cu o zi înainte, când un elicopter militar american Apache a fost doborât în apropierea Strâmtorii Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au reușit să se catapulteze și să supraviețuiască.

Apărarea și centrele de comandă iraniene, țintele SUA

În comunicatul publicat pe platforma X, CENTCOM a precizat că forțele americane au vizat instalații de apărare antiaeriană, centre de comandă și control, precum și sisteme radar de supraveghere amplasate în apropierea Strâmtorii Ormuz.

„Forțele CENTCOM au lovit instalații de apărare aeriană, posturi de control la sol și situri de radare de supraveghere iraniene situate în apropierea Strâmtorii Ormuz”, a transmis Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu.

Sursa video – X/@argennoti

Oficialii americani susțin că operațiunea reprezintă un răspuns direct la ceea ce au numit o agresiune iraniană neprovocată.

„Lovituri de autoapărare împotriva Iranului” au început la ora 21:00 GMT „la ordinul comandantului suprem”, a transmis CENTCOM, cu referire la președintele Donald Trump. „Misiunea este un răspuns proporțional la o agresiune iraniană nejustificată”, au adăugat reprezentanții armatei americane.

Explozii raportate în apropierea Strâmtorii Ormuz

În paralel, presa iraniană a relatat că mai multe explozii au fost auzite de-a lungul coastelor sudice ale Iranului, în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Președintele Donald Trump avertizase anterior că Washingtonul va răspunde după incidentul în care a fost implicat elicopterul Apache.

„Răspunsul ar urma să fie foarte tare, foarte puternic”, a declarat președintele Donald Trump, potrivit postului american ABC News.

Escaladarea militară are loc într-un moment de tensiune maximă în regiune, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, iar comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare evoluția confruntării dintre Washington și Teheran.

Răspunsul iranului

Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran a anunţat miercuri că a lansat un atac cu drone împotriva unei baze americane din Bahrein, după atacuri americane asupra unor ţinte iraniene de-a lungul Strâmtorii Ormuz, promiţând că vor veni „răspunsuri mai puternice”, a relatat televiziunea de stat, scrie AFP.

Ca răspuns la atacurile americane asupra Jask, Sirik şi insulei Qeshm, care au printre altele „au deteriorat un pilon de telecomunicaţii la Sirik şi au distrus două rezervoare de apă din oraş”, „luptători navali ai Corpului Gărzilor Revoluţionare au lansat un atac cu drone împotriva Flotei a V-a” americane, găzduită într-o bază din Bahrein, a indicat armata ideologică iraniană.

De asemenea, sirenele au sunat şi în Kuweit, miercuri dimineaţă, locuitorii fiind îndemnaţi să se îndrepte către un loc sigur, a anunţat armata Regatului Golfului într-un comunicat.

„Sistemele de apărare aeriană din Kuweit interceptează în prezent ţinte aeriene ostile în conformitate cu procedurile operaţionale aprobate”, se arată în comunicat.

Armata le-a cerut locuitorilor să „respecte instrucţiunile şi directivele de siguranţă şi securitate emise de autorităţile relevante şi să obţină informaţii din surse oficiale aprobate”.

Sursa video – X/@InsiderGeo

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