Cupa Mondială, Ziua 1: Program, ceremonia de deschidere și ce nu trebuie ratat

Numărătoarea inversă a început. Cel mai mare eveniment sportiv din lume, Cupa Mondială la fotbal, începe joi, iar milioane de oameni de pe tot globul vor urmări meciurile. Un număr record de 48 de echipe vor disputa 104 meciuri în următoarele șase săptămâni, iar milioane de fani își vor îndrepta atenția către ceremonia de deschidere, primele meciuri și poveștile care vor marca turneul.

Care este programul pentru 11 iunie

Cupa Mondială începe joi, 11 iunie, cu două meciuri din Grupa A care se vor disputa în Mexic.

Ceremonia de deschidere de la Stadionul din Mexico City va începe la ora 11:00, ora locală (20:00 ora României n.r.) și va include un spectacol dedicat muzicii mexicane și latino-americane.

Cântărețul mexican Alejandro Fernandez va interpreta imnul național, alături de artiști locali. Columbianul J Balvin și Venezuelanul Danny Ocean vor apărea, de asemenea. Shakira va fi capul de afiș al ceremoniei alături de Burna Boy din Nigeria, cu interpretarea în premieră a piesei „Dai Dai”, imnul oficial al turneului.

Sursă video: Youtube/ Shakira

Renumitul tenor, Andrea Bocelli, în vârstă de 67 de ani, va interpreta pe stadionul din Mexico City piesa „DNA”, o colaborare cu artiștii David Guetta, Megan Thee Stallion și EJAE.

Gazda, Mexic, va întâlni apoi Africa de Sud pe același stadion, la ora 13:00, ora locală (22:00 a României n.r.).

Vineri, pe 12 iunie, Coreea de Sud va juca împotriva Cehiei pe Estadio Guadalajara.

12 iunie: Coreea de Sud – Cehia (ora 05:00) / Canada – Bosnia și Herțegovina (ora 22:00)

13 iunie: SUA – Paraguay (ora 04:00) / Qatar – Elveția (ora 22:00)

14 iunie: Brazilia – Maroc (ora 01:00) / Haiti – Scoția (ora 04:00) / Australia – Turcia (ora 07:00) / Germania – Curacao (ora 20:00) / Olanda – Japonia (ora 23:00)

Prețurile exorbitante ale biletelor îi nemulțumesc pe suporteri

Cupa Mondială din 2026 se anunță a fi cea mai scumpă din istoria competiției, prețurile biletelor fiind în creștere vertiginoasă, iar costurile de transport și cazare fiind ridicate, scrie Al Jazeera.

FIFA a introdus pentru prima dată sistemul de tarifare dinamică, ceea ce înseamnă că prețul biletelor crește odată cu cererea. Având în vedere că în faza inițială de vânzare s-au înregistrat peste 500 de milioane de cereri de bilete, unele locuri au atins prețuri exorbitante.

Când biletele au fost puse în vânzare pentru prima dată în decembrie, prețurile pentru finala variau între 140 și 8.680 de dolari. Până în aprilie, FIFA a majorat prețul maxim la 10.990 de dolari, adică de aproape șapte ori mai mult decât suma maximă de 1.550 de dolari prevăzută în oferta inițială a Americii de Nord.

SUA găzduiește turneul împreună cu vecinii săi, Canada și Mexic. În timp ce America a găzduit turneul în 1994, iar Mexicul în 1970 și 1986, Canada va găzdui competiția pentru prima dată.

Sursă video/ galerie foto: Instagram/ FIFA World Cup