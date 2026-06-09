Vânzătorii de bilete ar putea fi printre cei mai mari pierzători ai Campionatului Mondial de Fotbal, care va avea loc în SUA, scrie Financial Times. Cu doar câteva zile înainte de începerea evenimentului, pe platformele oficiale de revânzare rămân aproape 180.000 de bilete nevândute.

Prețul mediu al biletelor pe portalul oficial destinat revânzătorilor a scăzut cu 20% doar în ultima lună. Ținând cont de comisionul de revânzare de 26% aplicat tranzacțiilor efectuate prin intermediul platformei, FT a calculat că majoritatea revânzărilor ar putea fi acum în pierdere.

Portalul FIFA de revânzare afișează în prezent 176.000 de bilete pentru faza grupelor din turneul de deschidere. Conform Financial Times, interesul fanilor pentru diferite echipe naționale variază semnificativ. De exemplu, pentru meciurile echipei iraniene rămân nevândute aproximativ 16.000 de bilete, cel mai ieftin loc standard de pe piață având prețul de 138 de dolari.

Chiar și meciul de deschidere, cu participarea echipei SUA împotriva Paraguay, nu este încă vândut – pe platforma oficială rămân disponibile aproximativ 4.400 de bilete, iar prețul minim este de 1.120 de dolari.

Conform estimărilor asociațiilor de fani, cheltuielile pentru susținerea echipei naționale la actualul Campionat Mondial sunt de aproximativ cinci ori mai mari decât la turnirul anterior. Prețurile biletelor pentru finala Campionatului Mondial din New Jersey încep de la 4.185 de dolari, ajungând la 5.575 de dolari pentru locurile din categoria standard și 8.680 de dolari pentru locurile din categoria „premium”.

În același timp, cererea pentru meciurile echipei Mexic rămâne foarte mare. Pentru fiecare dintre jocurile sale din faza grupelor mai sunt disponibile doar aproximativ 300 de bilete, iar prețul mediu pe piața secundară depășește prețul nominal de aproximativ patru ori.

„Locurile goale ar fi o rușine pentru FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial, care a decis să stabilească prețuri mult mai mari pentru bilete decât la edițiile anterioare ale Cupei Mondiale, motivând că această decizie este în concordanță cu condițiile pieței locale.“, scriu jurnaliștii FT.

Turneul, care se desfășoară pe parcursul a cinci săptămâni, are loc în Statele Unite, Mexic și Canada și începe joi.

Sursă foto: Instagram/ FIFA World Cup

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