Cutremur puternic în Filipine. O clădire s-a prăbușit și altele au fost grav avariate. Alertă de tsunami pentru mai multe state din Pacific

Un seism puternic cu magnitudinea de 7,8 a lovit sudul Filipinelor, provocând panică, prăbușirea unor clădiri și emiterea unei alerte de tsunami pentru mai multe state din regiunea Pacificului. Autoritățile au ordonat evacuarea urgentă a zonelor de coastă.

Un cutremur major cu magnitudinea de 7,8 a zguduit luni sudul Filipinelor, declanșând avertizări de tsunami și operațiuni de evacuare în mai multe provincii de coastă. Seismul s-a produs în apropierea insulei Mindanao, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ), scrie BBC.

Inițial, specialiștii au estimat magnitudinea la 8,2, însă evaluarea a fost ulterior revizuită la 7,8. Totuși, unda de șoc a fost resimțită în numeroase localități. Autoritățile filipineze au activat imediat protocoalele de urgență din cauza riscului producerii unui tsunami.

„Pe baza scenariilor locale privind producerea unui tsunami, sunt așteptate valuri care pot depăși cu peste un metru nivelul normal al mareei, iar în golfurile și strâmtorile închise acestea ar putea fi și mai înalte”, a transmis Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie.

Locuitorii din provinciile Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat și South Cotabato au fost îndemnați să părăsească imediat zonele de coastă și să se deplaseze către terenuri mai înalte.

O clădire s-a prăbușit, altele grav avariate

Primele informații venite din teren indică pagube materiale semnificative. În orașul Alabel, din provincia Sarangani, mai multe clădiri au fost afectate de cutremur. Șeful poliției locale, Benjie Ancheta, a declarat că sediul instituției a suferit fisuri majore chiar în timpul ceremoniei de arborare a drapelului.

„Este cel mai puternic cutremur pe care l-am trăit vreodată”, a declarat Benjie Ancheta, șeful Poliției din Alabel.

Potrivit autorităților locale, o clădire aparținând cunoscutului lanț de restaurante Jollibee s-a prăbușit în urma seismului.

Sursa video – X/@WeatherMonitors

Deși nu au fost raportate victime imediat după producerea cutremurului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au leșinat din cauza panicii și a intensității mișcării telurice.

În orele care au urmat, regiunea a fost afectată de mai multe replici, cu magnitudini cuprinse între 1,3 și 3,7 grade.

Alertă de tsunami pentru mai multe state din Pacific

Pericolul nu se limitează însă la Filipine. Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alertă privind posibilitatea producerii unor valuri periculoase în următoarele ore de-a lungul coastelor Filipinelor, Indoneziei, Taiwanului, statului Palau și Papua Noua Guinee.

Autoritățile monitorizează permanent evoluția fenomenului și avertizează că situația se poate schimba rapid în funcție de activitatea seismică și de comportamentul valurilor generate de cutremur.

Filipinele se află în „Cercul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active regiuni seismice ale planetei, unde întâlnirea plăcilor tectonice generează frecvent cutremure puternice și erupții vulcanice.

Sursa video – X/@WeatherMonitors

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