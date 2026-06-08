Prima pagină » Știri externe » Cutremur puternic în Filipine. O clădire s-a prăbușit și altele au fost grav avariate. Alertă de tsunami pentru mai multe state din Pacific

Cutremur puternic în Filipine. O clădire s-a prăbușit și altele au fost grav avariate. Alertă de tsunami pentru mai multe state din Pacific

Ionuț Stan
Cutremur în Filipine - Foto: X/@MarioNawfal
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un seism puternic cu magnitudinea de 7,8 a lovit sudul Filipinelor, provocând panică, prăbușirea unor clădiri și emiterea unei alerte de tsunami pentru mai multe state din regiunea Pacificului. Autoritățile au ordonat evacuarea urgentă a zonelor de coastă.

Un cutremur major cu magnitudinea de 7,8 a zguduit luni sudul Filipinelor, declanșând avertizări de tsunami și operațiuni de evacuare în mai multe provincii de coastă. Seismul s-a produs în apropierea insulei Mindanao, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ), scrie BBC.

Inițial, specialiștii au estimat magnitudinea la 8,2, însă evaluarea a fost ulterior revizuită la 7,8. Totuși, unda de șoc a fost resimțită în numeroase localități. Autoritățile filipineze au activat imediat protocoalele de urgență din cauza riscului producerii unui tsunami.

„Pe baza scenariilor locale privind producerea unui tsunami, sunt așteptate valuri care pot depăși cu peste un metru nivelul normal al mareei, iar în golfurile și strâmtorile închise acestea ar putea fi și mai înalte”, a transmis Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie.

Locuitorii din provinciile Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat și South Cotabato au fost îndemnați să părăsească imediat zonele de coastă și să se deplaseze către terenuri mai înalte.

O clădire s-a prăbușit, altele grav avariate

Primele informații venite din teren indică pagube materiale semnificative. În orașul Alabel, din provincia Sarangani, mai multe clădiri au fost afectate de cutremur. Șeful poliției locale, Benjie Ancheta, a declarat că sediul instituției a suferit fisuri majore chiar în timpul ceremoniei de arborare a drapelului.

„Este cel mai puternic cutremur pe care l-am trăit vreodată”, a declarat Benjie Ancheta, șeful Poliției din Alabel.

Potrivit autorităților locale, o clădire aparținând cunoscutului lanț de restaurante Jollibee s-a prăbușit în urma seismului.

Sursa video – X/@WeatherMonitors

Deși nu au fost raportate victime imediat după producerea cutremurului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au leșinat din cauza panicii și a intensității mișcării telurice.

În orele care au urmat, regiunea a fost afectată de mai multe replici, cu magnitudini cuprinse între 1,3 și 3,7 grade.

Alertă de tsunami pentru mai multe state din Pacific

Pericolul nu se limitează însă la Filipine. Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alertă privind posibilitatea producerii unor valuri periculoase în următoarele ore de-a lungul coastelor Filipinelor, Indoneziei, Taiwanului, statului Palau și Papua Noua Guinee.

Autoritățile monitorizează permanent evoluția fenomenului și avertizează că situația se poate schimba rapid în funcție de activitatea seismică și de comportamentul valurilor generate de cutremur.

Filipinele se află în „Cercul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active regiuni seismice ale planetei, unde întâlnirea plăcilor tectonice generează frecvent cutremure puternice și erupții vulcanice.

Sursa video – X/@WeatherMonitors

Recomandarea autorului

Explozii masive în Teheran, Karaj, Tabriz și Isfahan, după bombardamentele israeliene. Iranul jură răzbunare împotriva țintelor din Israel și SUA din întregul Orient Mijlociu

Recomandarea video

Citește și

REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
FLASH NEWS Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
20:29
Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
FLASH NEWS Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
19:52
Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
REACȚIE Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
19:44
Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
19:27
Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Războiul din Ucraina, la fel de îndelungat ca Primului Război Mondial dar fără niciun deznodământ la orizont
ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
23:33
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”

Cele mai noi

Trimite acest link pe