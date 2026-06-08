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Explozii masive în Teheran, Karaj, Tabriz și Isfahan, după bombardamentele israeliene. Iranul jură răzbunare împotriva țintelor din Israel și SUA din întregul Orient Mijlociu

Ionuț Stan
Atac israelian în Iran - Foto: X/@RealBababanaras
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Israelul a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective militare din vestul și centrul Iranului, la scurt timp după ce Teheranul a tras rachete balistice asupra nordului statului israelian. Riscul unor noi escaladări majore în Orientul Mijlociu crește de la o oră la alta.

Armata israeliană a anunțat luni că a desfășura1t o serie de lovituri aeriene împotriva unor obiective militare aflate pe teritoriul Iranului, după atacurile cu rachete lansate de Republica Islamică asupra Israelului, primele de acest fel de la intrarea în vigoare a armistițiului regional, potrivit CNN.

„Forţele aeriene israeliene au lovit recent ţinte militare aparţinând regimului terorist iranian în vestul şi centrul Iranului”, a transmis armata israeliană într-un comunicat oficial.

Sursa video – X/@IsraelSpoofX

Potrivit autorităților de la Teheran, atacurile israeliene ar fi fost executate cu rachete balistice lansate din aer. Garda Revoluționară Iraniană susține că operațiunea a vizat obiective aflate pe teritoriul Republicii Islamice.

„Israelul a atacat ţinte de pe teritoriul nostru folosind rachete balistice lansate din aer”, au transmis reprezentanții Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Explozii raportate în mai multe orașe iraniene

Pe fondul atacurilor, numeroși locuitori din Iran au relatat pe rețelele sociale că au auzit explozii în mai multe regiuni ale țării. Printre aceștia se numără și jurnalistul Mohamed Vall, aflat în Teheran.

„Tocmai am auzit exploziile aici, în Teheran. De asemenea, potrivit presei locale, au fost raportate explozii și în Isfahan și Tabriz. Asta înseamnă că Israelul și-a început răspunsul la atacurile iraniene din timpul nopții, iar iranienii avertizaseră deja că, dacă acest lucru se va întâmpla, își vor continua loviturile împotriva Israelului”, a scris Mohamed Vall pe X.

Sursa video – X/@War_Radar2

Acesta a precizat că Iranul lansase anterior zece rachete balistice asupra nordului Israelului și a avertizat că există temeri privind o nouă rundă de represalii.

„Nu știm dacă următorul val va include mai multe rachete sau arme mai puternice, în cazul în care Iranul va reacționa așa cum a amenințat – adică printr-o nouă ripostă și o nouă escaladare între cele două țări”, a precizat jurnalistul.

Potrivit acestuia, Libanul rămâne unul dintre punctele centrale ale actualei crize, Iranul justificând atacurile nocturne prin ceea ce consideră a fi continuarea operațiunilor militare israeliene împotriva unor zone din Liban, inclusiv suburbia sudică Dahiyeh din Beirut.

Gardienii Revoluției au anunțat că pregătesc acțiuni de răzbunare împotriva țintelor Israel și SUA din întreaga Orientul Mijlociu.

Aeroportul principal din Teheran își suspendă activitatea

În contextul deteriorării situației de securitate, autoritățile iraniene au suspendat toate zborurile către Aeroportul Internațional Imam Khomeini din Teheran, unul dintre cele mai importante noduri aeriene ale țării.

„Autoritatea aviaţiei civile a anunţat suspendarea până la un nou ordin a tuturor zborurilor cu destinaţia către acest aeroport”, au transmis autoritățile iraniene.

Aeroportul fusese redeschis în luna aprilie, după o perioadă de închidere de câteva săptămâni provocată de conflictul izbucnit în urma atacurilor israeliano-americane din 28 februarie.

Evoluțiile din ultimele ore sporesc îngrijorările privind o confruntare directă de amploare între Israel și Iran, într-un moment în care eforturile diplomatice internaționale pentru menținerea armistițiului par să își piardă eficiența.

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