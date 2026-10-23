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Alertă în Italia. Un cutremur de 5,5 grade a fost resimțit la Palermo și Messina. Numeroase școli și un tribunal, evacuate

Melania Agiu
Alertă în Italia. Un cutremur de 5,5 grade a fost resimțit la Palermo și Messina. Numeroase școli și un tribunal, evacuate
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Un cutremur puternic a avut loc, vineri, în sudul Mării Tireniene, un braț al bazinului estic al Mării Mediterane. Seismul a fost resimțit în Palermo și Messina și a fost urmat de mai multe replici. Până în prezent nu s-au înregistrat victime sau pagube semnificative. Conform datelor Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, cutremurul principal a avut o magnitudine de 5,5 grade.

La Palermo, oamenii au ieșit în stradă. Prefectura din Palermo, care a înființat un Centru de coordonare a operațiunilor de salvare în colaborare cu Protecția Civilă, a anunțat că, până în prezent, nu au fost semnalate pagube materiale sau victime în urma puternicelor cutremure din sudul Mării Tireniene, cu magnitudine cuprinsă între 4,0 și 5,5, resimțite clar în capitala Siciliei.

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Pe lângă elevii din numeroase școli, au fost evacuați din motive de precauție și angajații unor instituții publice, inclusiv ai Prefecturii. Centrul de coordonare, conform informațiilor furnizate de Prefectură, va rămâne operațional până la ridicarea alertei.

Sursă video: X/@geotechwar

Cutremurul a fost resimțit și în Trapani, unde a fost evacuată clădirea tribunalului.

60 de cutremure într-o săptămână

Cutremurul cu magnitudinea de 5,5 a avut loc în cadrul unei secvențe seismice în curs de desfășurare în sudul Mării Tireniene, care a înregistrat cel puțin 60 de cutremure în ultima săptămână.

Acest lucru a fost declarat pentru ANSA de către seismologul Salvatore Stramondo, directorul departamentului de Seismologie al Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie. Astăzi, în aceeași zonă s-au înregistrat aproximativ 15 cutremure, iar ieri au fost în jur de zece.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,5 a declanșat alerta de tsunami imediat după înregistrarea evenimentului, conform protocolului internațional respectat și de Centrul Tsunami al INGV, unul dintre cele patru centre de acest tip active la nivel mondial și responsabil de alerta de tsunami din Marea Mediterană. Alerta a fost ridicată aproximativ o oră mai târziu: „Nu am detectat variații ale nivelului mării, nu a avut loc niciun tsunami”, a declarat Stramondo.

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