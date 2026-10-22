Povestea din spatele românului arestat în Rusia pentru spionaj. Condamnarea lui David Adrian Cherciu ar fi fost înscenată de FSB

David Adrian Cherciu, un cetățean român în vârstă de 23 de ani originar din Voslobeni și crescut în Marea Britanie, a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. Cu toate acestea, Reuters a analizat povestea acestuia și corespondența dintre David Cherciu și mama sa și a ajuns la concluzia că serviciul secret rus FSB a înscenat toată povestea și arestarea sa.

În luna iulie, un tribunal din Rusia a pronunțat condamnarea definitivă a românului la 15 ani de închisoare, iar în acel moment FSB a distribuit filmulețul din timpul arestării acestuia. Reuters precizează că nu a reușit să verifice toate probele din cazul lui Cherciu, însă ceea ce este clar este că înregistrarea video cu arestarea acestuia, distribuită de presa rusă, nu este ceea ce pretinde a fi. Analiza înregistrării video și a înregistrărilor judiciare privind detenția sa arată că, în momentul realizării videoclipului, Cherciu se afla deja în custodia Rusiei de luni de zile.

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Filmarea a fost realizată într-un parc din interiorul Rusiei, în orașul Soci, din sudul Rusiei. Însă arestarea lui Cherciu a fost anunțată pentru prima dată în altă parte, de separatiștii pro-ruși de peste graniță, în Abhazia, care au publicat propriile înregistrări video cu Cherciu în custodia lor.

Familia lui David Cherciu spune că acesta a fost ademenit pe coasta Mării Negre datorită unei povești de dragoste cu o femeie pe care a cunoscut-o online. „I-am spus să nu meargă acolo pentru că este periculos, pentru că este război”, a precizat mama lui David. „Și tot nu m-a ascultat”.

La sfârșitul anului 2023, David, care locuia pe atunci în orașul Reading, la vest de Londra, a luat legătura online cu o femeie pe nume Valeria, care locuia în Abhazia, zona separatistă rusă a Georgiei. Ulterior, povestea de dragoste de la distanță a înflorit, iar David a ales să plece în august 2024 pentru a o întâlni.

Potrivit relatărilor lui David familiei sale, prin intermediul scrisorilor, cuplul s-a întâlnit în Soci și, după câteva zile, a trecut granița în Abhazia, unde Cherciu a rămas până în toamnă. Mama acestuia a precizat că relația s-a deteriorat pe măsură ce acesta a început să rămână fără bani, moment în care se decisese să se întoarcă acasă.

Călătoria sa spre casă era planificată pe 28 noiembrie 2024, dar aceasta nu s-a mai întâmplat. Fix în aceea zi, acesta a încetat să mai răspundă la mesaje și, ulterior, s-a aflat că aceea a fost ziua în care a fost arestat în Abhazia.

Primul anunț al arestării lui Cherciu a venit două săptămâni mai târziu din partea autorităților separatiste abhaze, care au publicat pe 13 decembrie o înregistrare video în care propriul serviciu de securitate SGB îl conduce pe tânăr dintr-o mașină într-o clădire.

Cherciu spune în scrisorile sale că mărturisirea inițială, înregistrată în Abhazia, consta într-un text pe care cei care l-au răpit i-au ordonat să-l memoreze. Atunci a fost momentul când acesta a precizat că serviciile ucrainene l-au recrutat pentru a filma baze militare. Separatiștii i-au spus că, dacă va recita textul în fața camerei, va fi trimis acasă. Dar, în schimb, i-a scris el mamei sale, a fost adus la graniță și transferat în custodia FSB-ului rus.

A doua zi după ce abhazii și-au publicat videoclipul, Cherciu se afla într-adevăr în custodia Rusiei, apărând în fața unui judecător de la Tribunalul Districtual Khostinski din Soci pe 14 decembrie, conform documentelor judiciare disponibile online.

În scrisorile sale către familie, David menționează că înregistrarea cu arestarea acestuia a fost filmată la mijlocul lunii aprilie la Soci, după ce fusese deja capturat în Abhazia, transferat în Rusia și ținut acolo timp de patru luni. Într-o zi, acesta a fost trezit de către ofițerii FSB, care l-au dus într-o locație din apropiere pentru a filma „scena arestării”.

Analiza videoclipului realizată de Reuters este în concordanță cu relatarea lui David Cherciu. Deși data exactă nu poate fi stabilită, frunzișul verde din belșug este clar vizibil, ceea ce arată că a fost filmat după începutul primăverii și nu ar fi putut fi filmat înainte de începerea celor patru luni de detenție documentate în cele 10 apariții ale sale la tribunalul de la Soci din decembrie.

Locația unde a fost făcută filmarea este de-a lungul râului Matsesta din Soci. Evgheni Smirnov, un avocat rus familiarizat cu cazul, a precizat că este ceva obișnuit ca FSB să oblige suspecții să filmeze scene dramatice cu arestările mult timp după arestare.

„Am văzut acest lucru în zeci de cazuri în care persoane arestate cu luni înainte sunt duse pe o stradă a orașului, într-o pădure sau într-o gară pentru a putea fi filmată o înregistrare video cu o arestare înscenată”, a spus Smirnov.

Cherciu afirmă în scrisorile sale că, în lunile care au urmat transferului său în Rusia, a fost bătut, ținut în izolare și torturat. Când a fost condamnat, FSB a declarat că acesta a transmis amplasarea sistemelor rusești de apărare aeriană din Soci unei agenții de informații ucrainene în vara anului 2024, lucru menționat și de Cherciu în înregistrările video.

Cu toate acestea, David spune că mărturisirea a fost obținută cu forța. „Nimic din toate astea nu s-a întâmplat, mi-au furat viața fără motiv și au inventat totul”, a scris el. „Acum știu că venirea aici a fost o greșeală uriașă”, a spus el. „Am fost orbit de dragoste și nu am văzut semnele de avertizare”.