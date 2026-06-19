Cetățean român, condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru acuzații de spionaj

Un tribunal din Rusia a pronunțat o condamnare definitivă de 15 ani de detenție împotriva lui Adrian David Cherciu, cetățean român acuzat că ar fi transmis Ucrainei date despre sisteme de apărare antiaeriană din zona Soci. Informațiile au fost comunicate de Serviciul Federal de Securitate (FSB).

Adrian David Cherciu, acuzat de spionaj

Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat că Adrian David Cherciu, în vârstă de 24 de ani, a fost găsit vinovat de spionaj și condamnat definitiv la 15 ani de închisoare într-o colonie penitenciară cu regim sever.

Potrivit instituției, sentința a fost menținută de instanță după ce în martie fusese pronunțată prima hotărâre în dosar. FSB susține că fapta se încadrează la articolul 276 din Codul Penal al Federației Ruse, privind spionajul.

Acuzațiile formulate de FSB

FSB a anunțat inițial că românul a fost reținut în aprilie 2025, fiind acuzat că a colectat date despre o unitate militară din Soci.

Ministerul român de Externe a transmis ulterior că reținerea nu ar fi avut loc atunci, ci în decembrie 2024, în Abhazia, regiune separatistă a Georgiei aflată sub control rus. La acel moment, autoritățile locale din Serviciul Securității de Stat din Abhazia au confirmat doar reținerea unui cetățean român, fără detalii suplimentare.

În versiunea prezentată de FSB, în vara anului 2024, Adrian David Cherciu ar fi colectat informații despre o unitate militară din Soci, pe care ulterior le-ar fi transmis mai departe.

Instituția rusă afirmă că datele ar fi inclus coordonate și detalii despre sistemele de apărare antiaeriană, obținute inclusiv cu ajutorul unei drone, pe 12 noiembrie 2024.

Tot potrivit FSB, informațiile ar fi fost transmise către un ofițer ucrainean din cadrul serviciilor de informații militare.