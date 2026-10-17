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Mai multe delegații au părăsit reuniunea FMI când a luat cuvântul ministrul rus de Finanțe

Mai multe delegații au părăsit reuniunea FMI când a luat cuvântul ministrul rus de Finanțe
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Aproape 12 reprezentanți ai unor state, inclusiv din Uniunea Europeană, au ieșit din sală în timpul unei reuniuni a Fondului Monetar Internațional, după ce ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a început să vorbească în limba rusă, potrivit unor surse citate de Reuters.

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Delegații europene au părăsit sala în semn de protest

Incidentul a avut loc sâmbătă, la reuniunea Comitetului Monetar și Financiar Internațional, organismul care stabilește direcțiile de politică ale FMI, organizată în cadrul reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale, la Bangkok, în Thailanda.

Mai multe delegații au părăsit sala în momentul în care Siluanov a început să se adreseze participanților în limba rusă. Printre reprezentanții care au ieșit s-au numărat cei ai Danemarcei, Suediei, Finlandei, Norvegiei, Lituaniei, Letoniei și Estoniei, potrivit unui oficial prezent la reuniune.

„Războiul din Ucraina este o chestiune existențială pentru noi, în Europa. Nu putem normaliza relațiile cu Rusia”, a declarat un diplomat european pentru Reuters.

Invazia rusă în Ucraina, lansată în februarie 2022, a provocat diviziuni profunde în cadrul comitetului, care nu a mai reușit să adopte declarații comune în anii care au urmat.

Revenirea Rusiei la reuniunile internaționale provoacă tensiuni

Prezența ministrului rus la reuniunea FMI vine în contextul unor dezacorduri între statele occidentale privind participarea Moscovei la întâlnirile internaționale.

Joi, Germania a avertizat împotriva eforturilor de readucere a Rusiei pe scena internațională, după ce Siluanov participase la o reuniune a miniștrilor de Finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din G20.

Cu puțin peste o lună înainte, Statele Unite îi oferiseră oficialului rus posibilitatea de a participa în persoană la o reuniune a G20 din Asheville, Carolina de Nord, pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Washingtonul, care deține în prezent președinția G20, susține menținerea dialogului cu Moscova. Erin Browne, subsecretar al Trezoreriei SUA, a declarat pentru Reuters că dialogul este esențial pentru rezolvarea conflictelor.

„Dacă vrei să rezolvi o criză, este foarte important să existe un dialog deschis și o conversație. Nu poți ajunge la un dialog și nici la rezolvarea unui conflict dacă nimeni nu vorbește cu ceilalți”, a afirmat oficialul american.

Tensiunile dintre Trump și Zelenski complică situația

Incidentul de la FMI a avut loc într-un moment în care relațiile dintre Statele Unite și Ucraina sunt din nou tensionate.

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul privind livrările de motorină rusească, anunțat de Donald Trump, și a salutat posibilitatea ca aliații europeni să aibă un rol mai important în negocierile de pace.

Liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru Zelenski după ce Trump a criticat din nou Ucraina și a calificat drept „o rușine” atacurile acesteia asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

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