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Rusia a participat la reuniunea G20 de la Bangkok, la invitația SUA. Europa și Australia, revoltate de prezența unui ministru rus la masa discuțiilor

Rusia a participat la reuniunea G20 de la Bangkok, la invitația SUA. Europa și Australia, revoltate de prezența unui ministru rus la masa discuțiilor
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Ministrul rus al Finanțelor Anton Siluanov a participat la discuțiile Grupului celor 20 în cadrul  discuțiilor pe teme financiare de la Bangkok joi, fiind a doua sa apariție în persoană de la invazia rusă a Ucrainei.

Invitația făcută de SUA îi revoltă pe europenii care susțin Ucraina, dar demonstrează o apropiere clară între Washington și Moscova.

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Ministrul german de Finanțe, revoltat. Ministrul rus al Finanțelor n-a mai participat la fotografia de grup

Potrivit CNBC, Anton Siluanov a participat și la sesiunea susținută de șeful Trezoreriei SUA Scott Bessent despre datoriile suverane pentru Discuțiile financiare ale G20 de la Asheville.

Atunci, ministrul german de Finanțe Lars Klingbeil i-a spus lui Siluanov că Moscova trebuie să înceteze războiul cu Ucraina și a refuzat să ia parte la fotografia de grup cu el.Ministrul german a protestat împotriva inițiativei Statelor Unite de a readuce Rusia pe scena internațională înainte de terminarea războiului cu Ucraina.

„Nu putem pretinde că  Rusia revine în G20 ca un membru normal și să își reia pur și simplu locul la masă, nu alături de mine și ceilalți europeni”, a spus acesta.

În cele din urmă, fotografia de grup a fost făcută fără delegația Rusiei ca urmare a protestelor oficialilor europeni.

Ministrul rus al Finanțelor a fost prezent și la Bangkok

Ministrul rus de Finanțe și vice-guvernatorul Băncii Rusiei, Elizaveta Danilova, au fost invitați să reprezinte delegația Rusiei la întâlnirile miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale, desfășurate în marja reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale la Bangkok.

Potrivit CNBC, Siluanov a fost prezent la reuniune. SUA, care au preluat președinția G20 în acest an, i-au permis ministrului rus de finanțe să ia parte la discuțiile pe teme financiare.

Administrația Trump a propus un acord pentru ridicarea temporară a sancțiunilor asupra importurilor de motorină din Rusia până în luna aprilie, demers care a atras critici din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a aliaților europeni, dar și al unui grup de republicani din Congres care țin partea Ucrainei.

Ministrul australian de Finanțe, și el revoltat de prezența Rusiei la masa discuțiilor G20

Ministrul australian de Finanțe, Jim Chalmers, a afirmat că închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și atacurile asupra navelor comerciale „trebuie să înceteze”.

„Aceste efecte sunt agravate de războiul neprovocat și nejustificat al Rusiei în Ucraina”, a spus el, adăugând că Australia cere Rusiei să pună capăt războiului și să respecte suveranitatea Ucrainei.

Miniștrii de finanțe au încheiat reuniunea fără un comunicat comun, fapt ce subliniază divergențele persistente dintre membri cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, dezechilibrele comerciale și războiul Rusiei în Ucraina.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent – ​​care, în mod normal, ar fi prezidat discuțiile – a absentat de la reuniuni. El a rămas la Washington. Și reuniunea de la Asheville s-a încheiat fără un comunicat, după ce China a obiectat față de formulările referitoare la mai multe chestiuni, inclusiv eforturile de a corecta excedentele comerciale globale excesive.

Summitul G20 se va desfășura la Miami, în decembrie

Liderii se vor reuni la următorul summit G20, care va avea loc la Miami, în decembrie. Trump l-a invitat pe Vladimir Putin să vină la summit.

„Îl invităm pe președintele Putin să vină la G20. Credem că este o oportunitate pentru el să interacționeze nu doar cu președintele, dar și cu ceilalți lideri ai lumii. Sperăm că ne va accepta invitația”, a spus secretarul de Stat american Marco Rubio.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a spus că Rusia apreciază invitația și își exprimă recunoștința.

Statele membre ale G20 sunt împărțite în cinci grupuri:

  • Grupul 1 – Australia, Canada, Arabia Saudită, Statele Unite
  • Grupul 2 – India, Rusia, Africa de Sud, Turcia
  • Grupul 3 al Americii Latine – Argentina, Brazilia, Mexic
  • Grupul 4 al Europei de Vest- Franța, Germania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii
  • Grupul 5 al Asiei de Sud-Est – China, Indonezia, Japonia, Coreea de Sud.

Sursa Foto: Hepta

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