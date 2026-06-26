Dezastru în Venezuela, după seismele de 7,5 și 7,2. Bilanțul urcă la 235 de morți, peste 4.300 de răniți și peste 250 de clădiri prăbușite

Venezuela se confruntă cu una dintre cele mai grave catastrofe naturale din ultimii ani. Bilanțul victimelor provocate de cele două cutremure puternice de miercuri spre joi continuă să crească într-un ritm alarmant. Salvatorii desfășoară în continuare o operațiune contra cronometru pentru a mai găsi supraviețuitori printre ruine. Statele Unite anunță că intervin cu sprijin militar și logistic.

Venezuela traversează momente dramatice după cele două cutremure de mare intensitate care au lovit nordul țării la un interval de mai puțin de un minut. Autoritățile au anunțat că numărul victimelor a ajuns la aproximativ 235 de morți, peste 4.300 de persoane au fost rănite, peste 50.000 sunt date dispărute și peste 250 de clădiri s-au prăbușit, scrie France 24.

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Ministrul Sănătății, Carlos Alvarado, a prezentat joi noul bilanț la televiziunea de stat, avertizând că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție înaintează printre clădirile prăbușite.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cele două seisme au avut magnitudinile de 7,2 și 7,5 și au lovit nordul Venezuelei miercuri seara, la mai puțin de un minut unul după celălalt. Intensitatea cutremurelor a provocat distrugeri extinse în mai multe orașe, unde numeroase clădiri au fost grav avariate sau s-au prăbușit complet.

Salvatorii caută supraviețuitori printre ruine

În multe dintre zonele afectate, familii întregi și-au petrecut noaptea încercând să își găsească rudele dispărute. Echipele de salvare lucrează fără întrerupere, însă intervențiile sunt îngreunate de amploarea distrugerilor și de replicile puternice care continuă să zguduie regiunea.

Martorii au descris momente de panică extremă, spunând că pământul „urla”, iar clădirile s-au fisurat și s-au înclinat în doar câteva secunde. În numeroase locuri, cadavrele sunt încă prinse sub dărâmături, în timp ce timpul devine tot mai prețios pentru persoanele care ar putea fi încă în viață.

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Autoritățile avertizează că bilanțul este provizoriu, deoarece numeroase persoane sunt în continuare date dispărute, iar accesul în unele zone afectate rămâne dificil.

Statele Unite trimit sprijin militar pentru operațiunile umanitare

Statele Unite au anunțat mobilizarea unui amplu sprijin logistic destinat operațiunilor de salvare din Venezuela. Armata americană a transmis că va desfășura două nave militare, avioane de transport și elicoptere pentru a facilita intervențiile și distribuirea ajutoarelor.

„Aceste forțe vor oferi servicii specializate de mobilitate și sprijin personalului guvernului SUA, echipelor de căutare și salvare, precum și partenerilor interagențiali americani în timp ce aceștia evaluează pagubele, localizează răniții și acordă asistență vitală”, a transmis Comandamentul Sud al SUA, într-o postare publicată pe platforma X.

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