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Două cutremure puternice au devastat Venezuela: mai multe clădiri s-au prăbușit. Bilanțul victimelor ar putea ajunge la 100.000 de persoane

Ionuț Stan
Cutremur în Venezuela - Foto: X/@sentdefender
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Două cutremure puternice au lovit Venezuela, provocând prăbușirea mai multor clădiri și panică în Caracas. Autoritățile desfășoară operațiuni contracronemetru de căutare și salvare în zonele afectate, însă experții avertizează că bilanțul victimelor ar putea fi extrem de ridicat, de ordinula zeci de mii, până la 100.000 de persoane. În urma haosului provocat de seism autoritățile venezuelene au decretat stare de urgență.

Unul dintre cele mai puternice cutremure din istoria recentă a Venezuelei a zguduit miercuri seară țara sud-americană. Două seisme produse la mai puțin de un minut distanță au provocat distrugeri importante în capitala Caracas și în alte zone ale țării, unde echipele de intervenție continuă căutările printre clădirile prăbușite, scrie France 24.

Cutremur - Foto: Facebook

Cutremur – Foto: Facebook

Primul seism, cu magnitudinea estimată la 7,2, s-a produs la aproximativ 160 de kilometri vest de Caracas, la o adâncime de 21,9 kilometri. La numai 40 de secunde, un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7,5 și o adâncime de doar 10 kilometri, a lovit aceeași regiune, amplificând efectele devastatoare, potrivit datelor publicate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).

Experții USGS avertizează că amploarea dezastrului ar putea fi una fără precedent pentru Venezuela. Potrivit evaluării preliminare, există riscul ca numărul victimelor să fie foarte mare, iar pagubele materiale să fie extinse.

„Este probabil să se înregistreze un număr mare de victime şi pagube extinse, iar dezastrul va fi probabil unul de amploare”, a transmis USGS, care estimează că bilanțul final al victimelor ar putea ajunge între 10.000 și 100.000 de persoane.

Salvatorii caută supraviețuitori printre ruine

Autoritățile venezuelene au mobilizat pompierii, poliția și echipele de protecție civilă în zonele cele mai afectate.

„Avem clădiri şi locuinţe care s-au prăbuşit şi ne ocupăm de situaţie cu toate resursele de care dispunem în materie de securitate şi asistenţă civilă.Pompierii şi poliţia au fost mobilizaţi”, a declarat Diosdado Cabello, ministrul de Interne al Venezuelei.

Sursa video – X/@BNODesk

Numeroase clădiri au suferit avarii importante la fațade, iar la Hospital de Clínicas din Caracas bucăți din plafon s-au prăbușit în interiorul clădirii. De asemenea, au fost raportate pagube la principalul aeroport al țării și în orașul de coastă La Guaira.

Sursa video – X/@WeatherMonitors

În urma dezastrului, Adunarea Națională a Venezuelei și-a suspendat ședința programată pentru joi.

Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor

Cutremurele s-au produs în jurul orei locale 18:00, într-o zi de sărbătoare națională, când numeroși locuitori se aflau în locuințe.

„A început uşor, apoi s-a intensificat treptat, iar la final a trebuit să ne părăsim cu toţii casele, să ieşim afară şi să ne adunăm”, a declarat Hector Ricci, locuitor din Caracas.

„Imediat ce a început, am auzit oameni ţipând. Toată lumea fugea pe scări”, a povestit Astrid Ramirez, publicistă din Caracas.

„S-a auzit o bubuitură foarte puternică. Au căzut obiecte în casă, inclusiv borcane din frigider. Nu am mai trăit niciodată aşa ceva”, a declarat Coro Martinez, locuitoare a capitalei venezuelene.

Sursa video – X/@WeatherMonitors

Maria Romero, o pensionară în vârstă de 80 de ani, a afirmat că experiența a fost mai gravă decât cutremurul devastator din 1967.

„Acest cutremur a fost îngrozitor, chiar mai grav decât cel din 1967”, a spus aceasta.

Ministrul de Interne a anunțat că alimentarea cu gaze a fost întreruptă preventiv în zonele afectate pentru a evita explozii și i-a îndemnat pe oameni să rămână în spații deschise din cauza riscului producerii unor replici puternice.

Seismul a fost resimțit până în capitala Columbiei, Bogotá, aflată la aproximativ 1.000 de kilometri distanță. Autoritățile columbiene au precizat că nu există risc de tsunami pentru litoralul caraibian al țării.

Venezuela este situată la contactul dintre Placa Caraibelor și Placa Sud-Americană, o zonă activă din punct de vedere tectonic. Potrivit USGS, cel mai grav cutremur din istoria modernă a țării a avut loc în martie 1812 și a provocat moartea a aproximativ 30.000 de persoane.

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