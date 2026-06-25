Prima pagină » Știri externe » Dezastru în Venezuela: Numărul victimelor celor două cutremure a crescut dramatic. Cum arată noile rapoarte ale autorităților de la Caracas

Dezastru în Venezuela: Numărul victimelor celor două cutremure a crescut dramatic. Cum arată noile rapoarte ale autorităților de la Caracas

Melania Agiu
Dezastru în Venezuela: Numărul victimelor celor două cutremure a crescut dramatic. Cum arată noile rapoarte ale autorităților de la Caracas
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat că numărul morților în urma cutremurelor a crescut la 164, iar numărul răniților la 971, relatează Reuters.

Președintele interimar al Venezuelei a mai declarat că va fi creat un fond inițial de 200 de milioane de dolari, din resursele Fondului Monetar Internațional, pentru reconstrucția infrastructurii, a spitalelor și a locuințelor.

Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a publicat un raport care estimează o probabilitate de 42% ca numărul morților cauzate de cutremurele din Venezuela să ajungă între 10.000 și 100.000.

Rodríguez a adăugat că La Guaira, un stat de coastă din nordul țării, lângă Caracas, este cel mai afectat, zeci de clădiri prăbușindu-se. „Putem spune că statul La Guaira este o adevărată tragedie și a devenit o zonă dezastruoasă”, a spus Rodríguez.

Două cutremure puternice, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei.

Surse foto: X/ @EmbaCubaBelgica și X/ @JuantonioFdez

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Președintele Emmanuel Macron anunță că forțele navale franceze au capturat un petrolier asociat cu flota „fantomă” a Rusiei
14:24
Președintele Emmanuel Macron anunță că forțele navale franceze au capturat un petrolier asociat cu flota „fantomă” a Rusiei
FLASH NEWS Volodimir Zelenski nu este prezent la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei de la Gdansk. Delegația este condusă de premierul Iulia Svîrîdenko
13:56
Volodimir Zelenski nu este prezent la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei de la Gdansk. Delegația este condusă de premierul Iulia Svîrîdenko
APĂRARE Ursula von der Leyen trimite Ucrainei prima tranșă din împrumutul de 90 de miliarde de euro. Câți bani va primi, astăzi, Kievul
13:31
Ursula von der Leyen trimite Ucrainei prima tranșă din împrumutul de 90 de miliarde de euro. Câți bani va primi, astăzi, Kievul
EVENIMENT Mesajul lui Mircea Cărtărescu după întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican: „O zi memorabilă pentru mine”
13:03
Mesajul lui Mircea Cărtărescu după întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican: „O zi memorabilă pentru mine”
FLASH NEWS Nicolas Maduro, mesaj neașteptat din închisoarea americană după cutremurele din Venezuela. Ce transmite fostul președinte poporului
12:27
Nicolas Maduro, mesaj neașteptat din închisoarea americană după cutremurele din Venezuela. Ce transmite fostul președinte poporului
FLASH NEWS Principalul aeroport al Venezuelei a suferit avarii grave în timpul cutremurelor și rămâne închis. Ce anunță președinta Delcy Rodríguez
12:03
Principalul aeroport al Venezuelei a suferit avarii grave în timpul cutremurelor și rămâne închis. Ce anunță președinta Delcy Rodríguez
Mediafax
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Digi24
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
Cancan.ro
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Adevarul
Nici măcar un român printre noii ambasadori UE? Adevărul dur rostit de un expert în negocieri europene
Mediafax
Presa maghiară:„România, în pragul falimentului de stat”. Bucureștiul, pe marginea prăpastiei
Click
Cum a pierdut un bărbat 13 milioane de euro la Loto. Premiul uriaș „i-a scăpat” printre degete
Digi24
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat SUA să atace Iranul: „O mărturisire zdrobitoare”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Ce se întâmplă doctore
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Proiectul de lege promulgat de Nicușor Dan care afectează transportatorii
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă prin care să transforme resturile alimentare în combustibil pentru avioane
FLASH NEWS Nicușor Dan l-a decorat pe Lech Walesa, fost președinte al Poloniei și disident anticomunist, cu „Steaua României” în grad de Mare Cruce
13:54
Nicușor Dan l-a decorat pe Lech Walesa, fost președinte al Poloniei și disident anticomunist, cu „Steaua României” în grad de Mare Cruce
EXCLUSIV Nicușor Dan, întâlnire de taină cu Alin Tișe, contestatar vehement al lui Ilie Bolojan. Șeful Consliului Județean Cluj confirmă întrevederea pentru Gândul
13:53
Nicușor Dan, întâlnire de taină cu Alin Tișe, contestatar vehement al lui Ilie Bolojan. Șeful Consliului Județean Cluj confirmă întrevederea pentru Gândul
FLASH NEWS Ponta acuză USR că obstrucționează formarea noului Executiv: „Va bloca orice guvern care ar putea să-i oprească din «șobolănit»!”
13:49
Ponta acuză USR că obstrucționează formarea noului Executiv: „Va bloca orice guvern care ar putea să-i oprească din «șobolănit»!”
INEDIT Record neobișnuit. Un olandez a reușit să ducă 26 de beri la masă, dintr-un foc
13:21
Record neobișnuit. Un olandez a reușit să ducă 26 de beri la masă, dintr-un foc
FLASH NEWS CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”
13:18
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”
SURSE O nouă rundă de discuții la Palatul Victoria. Bolojan, Fritz și Kelemen negociază desemnarea viitorului premier
13:02
O nouă rundă de discuții la Palatul Victoria. Bolojan, Fritz și Kelemen negociază desemnarea viitorului premier

Cele mai noi

Trimite acest link pe