Dezastru în Venezuela: Numărul victimelor celor două cutremure a crescut dramatic. Cum arată noile rapoarte ale autorităților de la Caracas

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat că numărul morților în urma cutremurelor a crescut la 164, iar numărul răniților la 971, relatează Reuters.

Președintele interimar al Venezuelei a mai declarat că va fi creat un fond inițial de 200 de milioane de dolari, din resursele Fondului Monetar Internațional, pentru reconstrucția infrastructurii, a spitalelor și a locuințelor.

Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a publicat un raport care estimează o probabilitate de 42% ca numărul morților cauzate de cutremurele din Venezuela să ajungă între 10.000 și 100.000.

Rodríguez a adăugat că La Guaira, un stat de coastă din nordul țării, lângă Caracas, este cel mai afectat, zeci de clădiri prăbușindu-se. „Putem spune că statul La Guaira este o adevărată tragedie și a devenit o zonă dezastruoasă”, a spus Rodríguez.

Două cutremure puternice, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei.

Surse foto: X/ @EmbaCubaBelgica și X/ @JuantonioFdez