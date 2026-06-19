Dezvăluirea de la vârful informațiilor americane care dă peste cap originea pandemiei COVID. Cum a finanțat celebrul Dr. Fauci laboratoare din Wuhan

Șeful demisionar al Serviciilor de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a lansat recent o serie de acuzații grave la adresa lui Anthony Fauci, fostul consilier medical al administrației Joe Biden, pe care l-a acuzat că a contribuit la declanșarea pandemiei de COVID-19. Aceste acuzații vin la aproape o săptămână de la o altă dezvăluire făcută de Gabbard, atunci când a anunțat, printr-o declarație similară pe pagina de socializare X, că laboratoarele secrete din Ucraina.

Tulsi Gabbard a publicat joi seara ceea ce a descris ca fiind comunicate și documente nedezvăluite anterior despre finanțările și presupusele acțiuni ale doctorului Anthony Fauci în laboratorul din Wuhan, dar și acțiunile indirecte ale acestuia care ar fi dus la declanșarea pandemiei de coronavirus.

Potrivit șefei serviciilor de informații americane, documentele demonstrează legături între cercetările finanțate de Statele Unite, Institutul de Virusologie din Wuhan și eforturile guvernului american de a modela o înțelegere cu privire la originile virusului.

Într-o declarație care însoțește comunicatul de presă, Gabbard a precizat că „pandemia de COVID-19 a provocat greutăți și dureri extraordinare pentru milioane de cetățeni americani și pentru nenumărați oameni din întreaga lume. După ani de minciuni, cenzură și mușamalizări, poporul american merită transparență, adevăr și responsabilitate”.

„Tacticile folosite pentru a ascunde adevărul provin direct din manualul statului profund: lideri politizați și egoiști, precum Dr. Fauci, și-au mușamalizat propriile greșeli și abuzuri de putere, au manipulat informațiile, au mințit Congresul și au subminat un președinte ales în mod corespunzător, restricționându-i accesul la informații vitale necesare pentru a menține țara în siguranță. Este timpul ca poporul american să afle adevărata poveste”, a continuat Tulsi Gabbard.

Ce acuzații i se aduc lui Anthony Fauci

Potrivit comunicatului emis de Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI), documentele făcute publice includ comunicări care arată faptul că Fauci, în timp ce ocupa funcția de director al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), a fost implicat în discuții legate de originile COVID-19.

Fauci, care a condus NIAID timp de mai mulți ani și a devenit una dintre cele mai vizibile figuri din timpul pandemiei, a negat în repetate rânduri acuzațiile că ar fi mușamalizat originile COVID-19 sau că ar fi indus în eroare legislatorii americani. În timpul unei audieri din Congres din iunie 2024, Fauci a respins acuzațiile potrivit cărora mințit congresmenii americani sau a orchestrat o mușamalizare a originilor pandemiei.

Potrivit comunicatului emis de agenția condusă de Gabbard, relațiile strânse ale lui Fauci cu laboratorul din Wuhan i-au permis să își asume trei roluri cheie în timpul pandemiei:

A finanțat cercetări riscante asupra coronavirusului, legate de marile companii farmaceutice și de căutarea unor „vaccinuri universale” în valoare de trilioane de dolari;

A fost consilierul din culise care, împreună cu experți aleși cu grijă, a insistat ca virusul care a declanșat pandemia să fie declarat ca fiind de origine naturală, animală, pentru a-și ascunde cercetările periculoase;

A devenit „expertul” națiunii în pandemie și a promovat public minciuni, dezinformare și cenzură.

De ce au fost publicate aceste documente tocmai acum

Publicarea documentelor de către Tulsi Gabbard reprezintă cea mai recentă acțiune a administrației Trump de a revizui deciziile politice luate în timpul pandemiei și de a examina procesele științifice și de informații. În același timp, aceste acuzații vin într-un context în care Gabbard se pregătește să părăsească guvernul american, după ce a anunțat că va demisiona din funcția de director al serviciilor naționale de informații.

Există o negură asupra originii pandemiei de COVID-19

În ciuda acuzațiilor aduse, rămân multe întrebări și probleme nerezolvate. Nu este încă clar dacă noile dovezi publicate ar duce la investigații oficiale sau la acțiuni în justiție. Mai mult, aceste documente făcute publice de Tulsi Gabbard nu au fost încă verificate independent și integral de către experți externi sau organisme ale Congresului american.

În prezent, agențiile de informații și oamenii de știință din Statele Unite continuă să afirme că nu există dovezi definitive care să ateste dacă COVID-19 a apărut în laborator sau prin transmitere naturală.