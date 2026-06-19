Prima pagină » Știri externe » Dezvăluirea de la vârful informațiilor americane care dă peste cap originea pandemiei COVID. Cum a finanțat celebrul Dr. Fauci laboratoare din Wuhan

Dezvăluirea de la vârful informațiilor americane care dă peste cap originea pandemiei COVID. Cum a finanțat celebrul Dr. Fauci laboratoare din Wuhan

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șeful demisionar al Serviciilor de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a lansat recent o serie de acuzații grave la adresa lui Anthony Fauci, fostul consilier medical al administrației Joe Biden, pe care l-a acuzat că a contribuit la declanșarea pandemiei de COVID-19. Aceste acuzații vin la aproape o săptămână de la o altă dezvăluire făcută de Gabbard, atunci când a anunțat, printr-o declarație similară pe pagina de socializare X, că laboratoarele secrete din Ucraina.

Vezi galeria foto
14 poze

Tulsi Gabbard a publicat joi seara ceea ce a descris ca fiind comunicate și documente nedezvăluite anterior despre finanțările și presupusele acțiuni ale doctorului Anthony Fauci în laboratorul din Wuhan, dar și acțiunile indirecte ale acestuia care ar fi dus la declanșarea pandemiei de coronavirus.

Potrivit șefei serviciilor de informații americane, documentele demonstrează legături între cercetările finanțate de Statele Unite, Institutul de Virusologie din Wuhan și eforturile guvernului american de a modela o înțelegere cu privire la originile virusului.

Într-o declarație care însoțește comunicatul de presă, Gabbard a precizat că „pandemia de COVID-19 a provocat greutăți și dureri extraordinare pentru milioane de cetățeni americani și pentru nenumărați oameni din întreaga lume. După ani de minciuni, cenzură și mușamalizări, poporul american merită transparență, adevăr și responsabilitate”.

„Tacticile folosite pentru a ascunde adevărul provin direct din manualul statului profund: lideri politizați și egoiști, precum Dr. Fauci, și-au mușamalizat propriile greșeli și abuzuri de putere, au manipulat informațiile, au mințit Congresul și au subminat un președinte ales în mod corespunzător, restricționându-i accesul la informații vitale necesare pentru a menține țara în siguranță. Este timpul ca poporul american să afle adevărata poveste”, a continuat Tulsi Gabbard.

Ce acuzații i se aduc lui Anthony Fauci

Potrivit comunicatului emis de Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI), documentele făcute publice includ comunicări care arată faptul că Fauci, în timp ce ocupa funcția de director al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), a fost implicat în discuții legate de originile COVID-19.

Fauci, care a condus NIAID timp de mai mulți ani și a devenit una dintre cele mai vizibile figuri din timpul pandemiei, a negat în repetate rânduri acuzațiile că ar fi mușamalizat originile COVID-19 sau că ar fi indus în eroare legislatorii americani. În timpul unei audieri din Congres din iunie 2024, Fauci a respins acuzațiile potrivit cărora mințit congresmenii americani sau a orchestrat o mușamalizare a originilor pandemiei.

Potrivit comunicatului emis de agenția condusă de Gabbard, relațiile strânse ale lui Fauci cu laboratorul din Wuhan i-au permis să își asume trei roluri cheie în timpul pandemiei:

  • A finanțat cercetări riscante asupra coronavirusului, legate de marile companii farmaceutice și de căutarea unor „vaccinuri universale” în valoare de trilioane de dolari;
  • A fost consilierul din culise care, împreună cu experți aleși cu grijă, a insistat ca virusul care a declanșat pandemia să fie declarat ca fiind de origine naturală, animală, pentru a-și ascunde cercetările periculoase;
  • A devenit „expertul” națiunii în pandemie și a promovat public minciuni, dezinformare și cenzură.

Photo taken Jan. 14, 2021, shows the Wuhan Institute of Virology in Wuhan, China. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

De ce au fost publicate aceste documente tocmai acum

Publicarea documentelor de către Tulsi Gabbard reprezintă cea mai recentă acțiune a administrației Trump de a revizui deciziile politice luate în timpul pandemiei și de a examina procesele științifice și de informații. În același timp, aceste acuzații vin într-un context în care Gabbard se pregătește să părăsească guvernul american, după ce a anunțat că va demisiona din funcția de director al serviciilor naționale de informații.

Există o negură asupra originii pandemiei de COVID-19

În ciuda acuzațiilor aduse, rămân multe întrebări și probleme nerezolvate. Nu este încă clar dacă noile dovezi publicate ar duce la investigații oficiale sau la acțiuni în justiție. Mai mult, aceste documente făcute publice de Tulsi Gabbard nu au fost încă verificate independent și integral de către experți externi sau organisme ale Congresului american.

În prezent, agențiile de informații și oamenii de știință din Statele Unite continuă să afirme că nu există dovezi definitive care să ateste dacă COVID-19 a apărut în laborator sau prin transmitere naturală.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Zelenski: „Putin se teme. Nu va exista nici o victorie”. Liderul de la Kiev susține că președintele rus „va rămâne la Kremlin până la moartea sa”
16:38
Zelenski: „Putin se teme. Nu va exista nici o victorie”. Liderul de la Kiev susține că președintele rus „va rămâne la Kremlin până la moartea sa”
FLASH NEWS Trump își mută atenția spre Coreea de Nord după acordul cu Iranul. Seul: „Sancțiunile sunt insuficiente”
15:37
Trump își mută atenția spre Coreea de Nord după acordul cu Iranul. Seul: „Sancțiunile sunt insuficiente”
FLASH NEWS Explicația Iranului pentru care au fost amânate discuțiile de pace din Elveția
14:02
Explicația Iranului pentru care au fost amânate discuțiile de pace din Elveția
VIDEO Felipe al VI-lea și prințesa moștenitoare a Spaniei, zbor de instruire la Murcia. Primul zbor tată-fiică în antrenamentul militar
13:51
Felipe al VI-lea și prințesa moștenitoare a Spaniei, zbor de instruire la Murcia. Primul zbor tată-fiică în antrenamentul militar
FLASH NEWS Cetățean român, condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru acuzații de spionaj
12:24
Cetățean român, condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru acuzații de spionaj
FLASH NEWS Trump susține că a învins Iranul și vorbește despre o „capitulare necondiționată”. Republicanii contestă termenii acordului cu Teheranul
11:43
Trump susține că a învins Iranul și vorbește despre o „capitulare necondiționată”. Republicanii contestă termenii acordului cu Teheranul
Mediafax
EXCLUSIV. Denise Rifai, așteptată la DNA, după ce a fost pusă SUB ACUZARE
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Propagandiști pro-Kremlin cer pedepse cu închisoarea pentru rușii care au filmat atacul cu drone asupra Moscovei
Mediafax
Licitație ANAF cu semne de întrebare! Cu cât a fost adjudecat, de fapt, UN CEAS DE LUX evaluat pe piață la aproape 68.000 de euro
Click
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
2026: Ce se întâmplă dacă circuli cu motocultorul pe un Drum Național. Contează dacă ai permis auto?
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Marius Băcilă, invitat la „Podcast cu Prioritate” #104 by ProMotor. Discuții despre siguranța pe motocicletă, tehnici de pilotaj și miturile din lumea moto

Cele mai noi

Trimite acest link pe