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Directorul companiei care produce cele mai scumpe plăci video pentru jocuri avertizează că vor mai exista doar 3 meserii. Ce salarii vor avea

Directorul companiei care produce cele mai scumpe plăci video pentru jocuri avertizează că vor mai exista doar 3 meserii. Ce salarii vor avea
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Jensen Huang, directorul celei mai mari companii producătoare de plăci video pentru jocuri video, vine un avertisment alarmant pentru generația Z. 

Directorul Nvidia susține că inteligența artificială nu va amenința doar joburile entry-level. Pe măsură ce va accelera boom-ul centrelor de date, vor dispărea tot mai multe locuri de muncă. Cele mai vizate sunt cele din sectorul „gulerelor albe” sau din sectorul terțiar. Huang preconizează un „boom” în sectorul „gulerelor albastre”.

Jensen Huang: „Vom avea nevoie de sute de mii de electricieni și instalatori”

Jensen Huang a declarat în septembrie 2025 că doar meseriile care presupun muncă manuală vor mai supraviețui.

„Dacă ești electrician, instalator sau tâmplar- vom avea nevoie de sute de mii pentru a construi toate aceste fabrici”, a spus Jensen Huang pentru Channel 4 News.

„Aptitudinile lor esențiale pentru fiecare economie vor vedea un boom. Va trebui să le dublăm și să le dublăm și să le dublăm numărul de la an la an”, a adăugat acesta.

Cât ar putea câștiga un constructor în viitor?

Potrivit unui articol publicat pe Fortune pe 20 iunie 2026, un constructor va putea câștiga 100.000 de dolari pe an, fără să aibă studii superioare.

Pentru construirea unui centru de date cu o suprafață de 23.000 de metri pătrați ar fi necesar 1.500 de constructori. Fiecare ar putea câștiga 100.000 de dolari pe an, plus alte beneficii.

Odată finalizat, centrul de date are nevoie de 50 de muncitori pentru a întreține clădirea. Electricienii și instalatorii vor fi esențiali pentru toate centrele de date.

Sursa Foto: Hepta/Envato

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