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Doi senatori din Georgia care candidează la alegerile intermediare din noiembrie sunt considerați favoriți pentru cursa prezidențială din 2028

Doi senatori din Georgia care candidează la alegerile intermediare din noiembrie sunt considerați favoriți pentru cursa prezidențială din 2028
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Democrații și republicanii se apropie de cele mai decisive alegeri intermediare din istoria recentă a Statelor Unite. În tabăra republicană se prefigurează candidatura vicepreședintelui JD Vance la funcția supremă.

În tabăra democrată sunt mulți politicieni așteptați să ia parte la confruntarea din alegerile primare. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, fostul vicepreședinte al SUA, Kamala Harris, și fostul secretar al Transportului, Pete Buttigieg, sunt cei mai populari potrivit ultimelor sondaje.

Doi senatori din Georgia, considerați favoriți

Politico  îndrăznește să dea o predicție încrezătoare: statul sudist Georgia ar putea da candidatul Partidului Democrat și chiar viitorul președinte al SUA. Georgia a fost din 2020 un „câmp de luptă” între republicani și democrați. Președintele Donald Trump a fost pus sub acuzare pentru interferență în rezultatele alegerilor prezidențiale din Georgia, în 2020. În contextul alegerilor intermediare, doi senatori democrați, au adus partidului lor o dublă victorie la finalul primului mandat al lui Trump. Aceștia sunt Jon Ossoff și Raphael Warnock.

„Jon Ossoff întruchipează genul de candidat articulat, de noua generație, care se află la granița ideologică dintre un „om în afara sistemului” și un „om din interiorul sistemului.  Iar Warnock este pastorul-vindecător care ar putea reunifica un partid fracturat și ar putea ajuta la însănătoșirea unei țări. Amândoi sunt avantajați după ce a trecut un deceniu de când țara a avut un lider care să aibă un discurs coerent” după 4 ani de Trump, scrie publicația.

Însă, niciunul dintre cei doi senatori nu se poziționează agresiv pentru a candida. Ambii profită la maximum de cel mai prețios dar din politică: sincronizarea. Zvonurile despre posibila candidatură la prezidențiale a lui Ossoff au luat amploare mult mai repede decât ascensiunea lui Obama. De la JFK la Obama, partidul democrat câștigă alegerile doar cu candidați care vorbesc în discursurile lor doar despre ziua de mâine, nu ziua de ieri. De asemenea, pot să candideze împotriva status quo-ului, deoarece nu fac parte din vechea gardă de la Washington.

Jon Ossoff, primul favorit pentru alegerile primare, ar putea deveni primul președinte evreu din istoria SUA

Potrivit biografiei sale de pe site-ul oficial, Jon Ossoff s-a născut pe 16 februarie 1987, în Atlanta, Georgia. Jon Ossoff a devenit senator în Congresul SUA din partea Georgiei. Mandatul său a debutat din 20 ianuarie 2021.  Tatăl său este avocat de origine ruso-lituaniană-evreiească, iar mama lui este co-fondatoare a organizației NewPower PAC, provenită din Australia.

A studiat științele politice la Universitatea Georgetown. A urmat un master pe economie politică internațională la London School of Economics. În vârstă de 39 de ani, este cel mai tânăr politician ales ca senator din 1980. În primii doi ani de mandat, Ossoff a adoptat mai multe proiecte de lege independente decât orice alt senator începător.

Realizările lui Jon Ossoff ca cel mai tânăr senator în ajutorarea veteranilor și persoanelor vulnerabile

Senatorul s-a implicat în protejarea copiilor în spațiul online, consolidarea siguranței publice, combaterea consumului de opioide și prevenirea traficului de fentanil. Senatorul a promovat consolidarea serviciilor de asistență medicală mintală pentru veteranii care au luptat în Irak și Afganistan. A susținut întărirea securității în închisorile americane și combaterea corupției. A condus și investigații bipartizane care au expus agresiunea sexuală a deținutelor din închisorile federale și abuzul asupra minorilor aflați în plasament.

Ossoff susține în biografia sa că a ajutat comunitățile locale să se pregătească mai eficient pentru furtuni tropicale, uragane și inundații.În prezent, senatorul Ossoff locuiește cu soția sa, Dr. Alisha Kramer, și cu cele două fiice ale sale în Atlanta.El a făcut senzație după ce l-a criticat pe Donald Trump în videoclipuri scurte, având popularitate crescută în rândul a milioane de democrați. Ossoff a strâns deja 57 de milioane de dolari în campania pentru realegerea sa ca senator.

„În ultimele luni, în rândul donatorilor și activiștilor, auzi numai numele lui menționat.”, a spus David Plouffe, un strateg democrat.

„Deși majoritatea nu l-au întâlnit niciodată și nici măcar nu au vizionat complet un discurs de-al său. Dar aceste clipuri l-au făcut candidat credibil la președinția SUA”, adăugat strategul politic.

Dacă va câștiga alegerile primare și va învinge în alegerile prezidențiale. Jon Ossoff ar putea deveni nu doar cel mai tânăr președinte din istorie, ci și primul președinte de origine evreiască, australiană și slavică din istoria SUA.

Raphael Warnock, primul senator de culoare, a redus costul insulinei

Raphael Warnock, născut pe 23 iulie 1969, în Savannah, Georgia, este pastor baptist de profesie la Biserica Ebenezer. A devenit din 2021 primul senator afro-american care reprezintă Georgia în Congresul SUA. Și-a dorit să-i calce pe urmele lui Martin Luther King Jr.

A studiat psihologia la Morehouse College, a terminat un master în teologie, un master și un doctorat în filosofie. A fost căsătorit din 2016 până în 2020 cu Ouleye Ndoye și are doi copii. În biografia de pe site-ul său oficial, senatorul Warnock a contribuit la adoptarea unor legi pentru crearea de noi locuri de muncă. El a abordat și criza mortalității în rândul mamelor și a redus costul insulinei la 35 de dolari pentru americanii în vârstă. Este implicat în comisii pentru agricultură, nutriție, bănci, locuințe, afaceri urbane, finanțe și îngrijirea bătrânilor.

JD Vance, principalul favorit al taberei republicane

JD Vance a declarat că va discuta despre candidatura la prezidențiale cu soția sa, Usha, după alegerile intermediare, potrivit The Guardian. Pentru că Donald Trump nu mai este eligibil pentru cel de-al treilea mandat prezidențial (fără schimbarea Amendamentului 22 din Constituția SUA prin votul Congresului), iată o listă cu potențialii candidați republicani care își doresc să ajungă în fotoliul din Biroul Oval:

  • Ted Cruz – politician canadian cu tată cubanez și mamă americană. senator de Texas din 2013;
  • Marco Rubio- secretarul de Stat al SUA cu părinți de origine cubaneză;
  • Ron DeSantis – guvernatorul Floridei;
  • Rand Paul – senator din Kentucky;
  • Thomas Massie – cel mai mare adversar politic al administrației  Trump din interiorul Partidului Republican;

Sursa Foto: Hepta

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