Alegerile intermediare din SUA (sau alegerile de la mijlocul mandatului) sunt programate să aibă loc pe 3 noiembrie 2026, pentru formarea celui de-al 120-lea Congres din istoria SUA. Cetățenii americani cu drept de vot vor merge la urne să-și aleagă senatorii și reprezentanții pentru Congres. Lupta decisivă se dă între Partidul Republican (populist, conservator și libertarian, de dreapta și de extremă dreapta, înființat în 1854) și Partidul Democrat (progresist și liberal, de centru și de centru-stânga, înființat în 1828). În multe state, votanții americani își vor alege și guvernatorii. Alegerile din acest an se anunță a fi foarte decisive pentru că noua clasă politică ce s-ar putea forma va lua decizii ce vor avea impact chiar și după anul 2030.

Alegerile intermediare se desfășoară la doi ani după victoria lui Donald Trump împotriva fostului vicepreședinte al SUA, Kamala Harris, candidata democrată nominalizată după retragerea fostului președinte Joe Biden din cursa prezidențială. În al doilea mandat neconsecutiv, Donald Trump a impus tarife globale cu intenția de a reindustrializa America și a dezvolta piața muncii. Administrația a înăsprit politicile anti-migrație prin agenția federală ICE, a cărei acțiuni a dus la uciderea a doi cetățeni americani în statul Michigan.

Inflația s-a agravat, șomajul a crescut, iar milioane de americani sunt loviți de creșterea costurilor vieții ca urmare a războiului cu Iran, care a dus la creșterea prețurilor la carburanți, în timp ce el a emis decrete pentru a redenumi instituția Kennedy Center și aeroportul din Miami după numele său.

Partidul Democrat, care a pierdut majoritatea din Casei Reprezentanților după alegerile intermediare din 2022, precum și majoritatea din Senat după alegerile prezidențiale din 2024, încearcă să revină la putere, valorificând fiecare slăbiciune sau eșec a administrației Trump. Democrații încearcă să se adapteze la realitatea „trumpistă” după retragerea lui Nancy Pelosi și a lui Joe Biden din viața politică.

Democrații, cotați cu șanse mari să câștige alegerile

Dacă vor ajunge la conducerea SUA, democrații vor avea multe de făcut pe plan extern: să negocieze pacea cu Iranul și să rezolve criza petrolieră, să acorde din nou ajutoare militare și financiare Ucrainei pentru a respinge invazia rusă, să readucă SUA în Acordul Climatic de la Paris, să refacă relațiile cu UE, Regatul Unit, Japonia, Coreea de Sud, ONU, Canada, Vatican și Mexic, prin a readuce tarifele comerciale la valoarea de dinainte de 2025, să readucă America în rolul de lider în cadrul NATO și în cel de „jandarm global” pentru a preveni ascensiunea autocraților CRINK (China-Rusia-Iran-Coreea de Nord) la statutul de puteri cu influență globală.

Pe plan intern, democrații doresc politici mai relaxate privind migrația și naturalizarea, să aplice politici climatice pentru tranziția la energiile verzi, să sprijine politicile pentru diversitate în favoarea migranților și să readucă drepturile comunităților LGBTQIA+, să facă învățământul superior mai accesibil tinerilor, să reformeze școlile, să asigure asistența medicală universală ca-n Canada, să rezolve criza costurilor vieții și să anuleze toate deciziile lui Donald Trump care au dăunat statului de drept și dreptului internațional.

Congresul SUA

Personalul Casei Albe este deja instruit pentru scenariul în care va trebui să coopereze cu majoritatea democrată din Congres (ramura legislativă a guvernului federal al SUA). Potrivit ultimelor sondaje, democrații ar putea căpăta majoritate în unul sau chiar în ambele camere ale Congresului.

Congresul SUA, care poate elabora, adopta sau respinge legi, este bicameral, împărțit între Casa Reprezentanților (camera inferioară alcătuită din 435 de membri) și Senat (camera superioară alcătuită din 100 de membri).Senatul are puterea de a confirma numirile prezidențiale, de a aproba sau respinge tratate, de a condamna sau exonera cazurile de punerea sub acuzare intentate de Casa Reprezentanților. Senatorii au mandat de șase ani.

Casa Reprezentanților poate adopta sau respinge proiectele de legi. Proiectele de legi adoptate sunt trimise către Senat pentru a fi adoptate sau respinse. Legile adoptate de Senat sunt trimise președintelui care are autoritatea de a le promulga prin semnătură sau să le dea veto.

Casa Reprezentanților poate iniția proiecte de legi privind eniturile, demiterea funcționarilor federali, punerea sub acuzare a președintelui și poate chiar să desemneze președintele dacă niciun candidat nu a primit majoritatea voturilor în Colegiul Electorilor. Reprezentanții au mandat limitat la doi ani.

De la alegerile din 2024, Casa Reprezentanților este condusă de liderul partidului care deține majoritatea locurilor, purtătorul de cuvânt (sau președintele Camerei) fiind republicanul Mike Johnson. În cazul de față, Partidul Republican are 217 de reprezentanți + 1 independent afiliat, în timp ce Partidul Democrat este reprezentat de 212 membri. Cinci locuri sunt vacante.

Trump riscă să fie demis din funcție dacă democrații obțin majoritate în ambele camere

Senatul îl are ca președinte din 2024 pe republicanul JD Vance, vicepreședintele SUA și al doilea oficial din ramura executivă a guvernului federal după președinte. Președintele pro tempore este republicanul Chuck Grassley. Partidul Republican deține majoritatea, cu 53 de senatori. 45 de senatori sunt din Partidul Democrat. Alți doi sunt independenți, dar afiliați cu tabăra democraților.

Pentru a obține majoritatea în ambele camere ale Congresului, democrații trebuie să câștige cel puțin 218 locuri în Casa Reprezentanților și cel puțin 51 de locuri în Senat.Potrivit ultimelor sondaje, balanța înclină spre democrați. Dacă partidul reușește să obțină majoritatea inclusiv la Senat, Donald Trump riscă să fie pus sub acuzare și chiar demis.

„Trebuie să câștigăm alegerile intermediare, pentru că dacă nu le câștigăm, ei vor căuta un motiv să mă demită”, a spus Trump în ianuarie.

Chuck Schumer ar putea fi liderul majorității în Senat

Cine ar conduce Congresul dacă democrații vor reuși să obțină majoritatea în ambele camere ale Congresului?

Chuck Schumer, senator democrat, este în prezent liderul minorității democrate din Senat (sau lider al opoziției din Senat). Dacă democrații vor obține majoritatea, este cel mai probabil ca Chuck Schumer să fie desemnat ca lider al majorității.

Dar nu poate să-i ia locul republicanului Chuck Grassley în funcția de președintele temporar al Senatului câtă vreme tot republicanul JD Vance rămâne vicepreședintele SUA și președintele Senatului, deci tot un republican va fi președintele temporar al Senatului.

În timpul președinției lui Joe Biden, vicepreședinta Kamala Harris a fost președinta Senatului, iar democratul Patrick Leahy a fost în funcția de președinte temporar din ianuarie 2021 până în 2023, urmat de democrata Patty Murray până în 2025.

Chuck Schumer, născut pe 23 noiembrie 1950, în New York, provenit dintr-o familie de evrei, este absolvent în drept al Universității Harvard. Din 1981 până în 1999 a fost membru al Casei Reprezentanților din New York. Din 1999, este senator din New York. Este căsătorit cu Iris Weinshall și are doi copii.

Hakeem Jeffries, candidat la funcția de președinte al Casei Reprezentanților

Hakeem Jeffries, născut în 1970, în New York City, este absolvent în drept al Universității New York și membru al Casei Reprezentanților din al 8-lea district al New York din 2013. Din 3 ianuarie 2023, după ce democrații au pierdut controlul asupra Casei Reprezentanților, el a devenit lider al minorității democrate (sau lider al opoziției din camera inferioară).

Este primul afro-american din istorie care conduce un partid într-o cameră a Congrsului SUA. Este căsătorit cu Kenisandra Arcinegas și are doi copii. Dacă democrații vor redobândi majoritatea în Casa Reprezentanților, Hakeem Jeffries are șanse să devină primul președinte afro-american al camerei.

El l-ar putea succeda pe republicanul Mike Johnson, care la rândul său a succedat-o pe democrata Nancy Pelosi, realeasă în funcție între 2019 și 2023.Din 2007 până în 2011, ea a fost prima femeie aleasă în funcția de purtător de cuvânt al Casei din istoria SUA.

În vârstă de 86 de ani, Nancy Pelosi a anunțat că se retrage din politică.

Potențiali candidați democrați la președinția SUA, în 2028

Fără politicieni notabili, așa cum au fost Barack Obama, Hillary Clinton și Joe Biden, alegerile prezidențiale din 2028 se anunță a fi imprevizibile. Potrivit sondajelor de pe 270ToWin , Kamala Harris este cotată cu o medie de 29%, cu cele mai multe șanse să fie din nou nominalizată candidat al Partidului Democrat la alegerile din 2028.

Revenirea Kamalei Harris? Încă este favorită pentru a deveni prima femeie președinte

Născută pe 20 octombrie 1964, în California, într-o familie cu tată afro-jamaican și mamă indiană, Kamala Harris a absolvit dreptul la Universitatea Howard și Universitatea Californiei. A susținut legile pentru controlul armelor, legalizarea canabisului, ajutorarea minorilor copiilor din migranți ilegali, reformele fiscale și în sănătate.

A fost procuror general al Californiei din 2011 până în 2017. A susținut căsătoriile între persoanele de același sex și a colaborat cu marile companii (ca Apple, Google și Facebook) pentru securizarea datelor private ale utilizatorilor. Din 2017 până în 2021 a fost senator în Congres din partea Californiei. Pe durata președinției lui Joe Biden, a fost prima femeie vicepreședinte al SUA din istorie. A fost desemnată să lucreze cu Mexicul, El Salvador, Guatemala și Honduras în prevenirea migrației ilegale și să călătorească pentru a mobiliza statele din Europa să sprijine Ucraina după invazia rusă din 2022.

Ea a fost pro-Israel în războiul cu Hamas, dar a criticat guvernul Netanyahu pentru acțiunile sale din Fâșia Gaza, care „au dus la suferințe la scară imensă” și a solicitat armistițiu imediat pentru eliberarea ostaticilor.Kamala Harris este căsătorită cu avocatul Doug Emhoff, acesta având doi copii dintr-o căsătorie anterioară. După retragerea lui Biden din cursă, a fost nominalizată să candideze din partea democraților la alegerile prezidențiale din 2024, împotriva candidatului republican Donald Trump. A pierdut alegerile după ce a obținut 226 de voturi electorale, inclusiv 75 milioane de voturi, adică numai 48,3% la votul popular.

După Hillary Clinton, Kamala Harris a fost a doua femeie care a candidat la președinția SUA din partea Partidului Democrat și care a fost învinsă de Donald Trump. Ea și-a exprimat intenția încă de la discursul înfrângerii că dorește să candideze din nou. Potrivit CNN , încă este mult prea devreme pentru a face previziuni despre cursa prezidențială din 2028. Edward-Isaac Dovere, jurnalist de la CNN, este de părere că fosta vicepreședintă are șanse mari să strângă susținători destui din Partidul Democrat pentru a candida din nou.

El spune că are garantate voturi din partea votanților de culoare, a milenialilor și a femeilor de culoare din generația baby-boom. Însă, spre deosebire de alegerile primare din 2024 pentru Partidul Democrat, când ea a fost direct desemnată candidat, în 2028 va trebui să înfrunte adversari puternici.

Gavin Newsom, guvernator într-o California plină de oameni fără adăpost

Gavin Newsom este pe al doilea loc, cu 17.8% popularitate, să fie nominalizat candidat pentru alegerile prezidențiale din 2028. Născut pe 10 octombrie 1967, în San Francisco, este absolvent al Universității Santa Clara în științe politic.

El este și om de afaceri după ce a fondat crama PlumpJack, care s-a dezvoltat ulterior cu ajutorul investițiilor din partea miliardarului Gordon Getty (apare că a avut legături cu Jeffrey Epstein în dosarele publicate în 2026, potrivit Forbes).

În 2004 a fost ales primar al San Francisco și locotenent guvernator al Californiei din 2011. Din 2019, el este guvernator al Californiei, axându-se pe protejarea mediului, controlul armelor, drepturile LGBT și infrastructură, precum și pe planul de distribuție a apei în mod echitabil pentru a rezolva disputele dintre fermieri, orășeni, pescari și ecologiști. A fost criticat dur pentru gestionarea pandemiei de coronavirus.

Trump și Newsom s-au atacat în mod reciproc în ultimul an. Adversarii politici îl critică pe guvernatorul Californiei pentru criza persoanelor fără adăpost din statul de pe coasta de vest. 187.084 de oameni sunt fără adăpost și împânzesc marile orașe cu corturi. Newsom a fost căsătorit de două ori și are patru copii. Jennifer Siebel, actriță și producătoare de documentare, este partenera politicianului din 2008.

Jurnalistul CNN, Dovere, este de părere că este un posibil favorit pentru cursa prezidențială, având susținerea votanților generației X și a milenialilor, dar avertizează că locul său de guvernator al Californiei ar putea fi luat de către un politician republican.

Pete Buttigieg, politician LGBT și milenial

Gavin Newsom și Kamala Harris provin din California, principalul fief al democraților. Pete Buttigieg provine dintr-un stat predominant republican („roșu”). Este favorit în rândul generațiilor mai tinere (mileniali, Gen-Z). Are 11,3% popularitate.

Pete Buttigieg, născut pe 19 ianuarie 1982, este din aceeași generație de politicieni tineri ca JD Vance (născut în 1984). A urmat studiile la Universitatea Harard și Universitatea Oxford. Între 2012 și 2020 a fost primar al South Bend, iar din 2021 până în 2025, a fost numit Secretar SUA al Transporturilor în președinția lui Biden.

Fiind adolescenți în anii 1990, ei i-ar putea înțelege mai bine pe mileniali și pe „zoomeri” decât i-ar fi putut înțelege octogenarii Donald Trump și cu Joe Biden. Cei doi politicieni din generația milenială au avut o carieră militară. JD Vance a luptat la sol, în Irak, primind medalii pentru realizări ca pușcaș marin și bună conduită.

Pete Buttigieg a fost ofițer naval cu rang de locotenent în războiul din Afganistan, primind Medalie de Laudă. Pete Buttigieg, gay declarat, este căsătorit cu Chasten James, profesor, autor și activist. Cuplul are doi copii adoptați.

Alți potențiali candidați democrați pentru alegerile din 2028

Alexandria Ocasio-Cortez, care are 8% în sondaje pentru alegerile primare, este născută pe 13 octombrie 1989, în New York City și provine dintr-o familie cu origini din Puero Rico. După ce a studiat la Universitatea din Boston, AOC a profesat ca activistă progresistă de stânga. Din 2019 a devenit membru al Casei Reprezentanților.

Ca membră a Socialiștilor Democrați Americani, ea susține o platformă progresistă care presupune sprijinirea muncitorilor, asigurări medicale Medicare pentru toți americanii, facultăți gratuite, garanția locurilor de muncă, un nou acord pe climă și abolirea ICE. Iubitul ei, Riley Roberts, este designer web.

Bernie Sanders, cu 7% popularitate în sondajele pentru alegerile primare, este născut pe 8 septembrie 1941, în New York, crescut într-o familie evreiască și absolvent al Universității din Chicago. A fost căsătorit de două ori, în prezent este căsătărit cu Jane O’ Meara, lucrătoare socială și activistă, și are 4 copii.

A fost primar al Burlington între 1981 și 1989, membru al Casei Reprezentanților din Vernon între 1991 și 2007 și senator din 2007. Este politicianul independent cu cea mai lungă activitate în cadrul Congresului, deși a fost afiliat cu democrații în ultimii ani. A candidat la alegerile primare din 2016 și 2020, dar nu a fost nominalizat drept candidat, terminând mereu pe poziția a doua.

Susține suprataxarea miliardarilor, asistența medicală universală, cocnediul parental plătit, un nou acord climatic, întărirea forței sindicatelor, reducerea cheltuielilor militare, democrația la locul de muncă și preluarea elementelor modelului scandinav și se opune neoliberalismului.

Josh Shapiro, născut pe 20 iunie 1973 într-o familie evreiască din Kansas (Missouri), este de profesie avocat. A fost procuror și din 2023 guvernator al Pennsylvania, un stat „mov” (în 2020, majoritatea americanilor și colegiul electoral l-au votat pe Joe Biden, dar în 2016 și în 2024, Trump a ieșit câștigător). Este căsătorit cu Lori Ferrara, fostă angajată a administrației prezidențiale Clinton. Cei doi au 4 copii.

Și un fost astronaut NASA, Mark Kelly , figurează în sondaje cu peste 5% șanse să fie nominalizat candidat la cursa prezidențială din 2028. Născut pe 21 februarie 1964, a urmat studiile la Academia Marinei Comerciale a Statelor Unite și la Școala Navală Postuniversitară.

A luptat în Primul Război din Golf în 1991, căpătând rangul de căpitan. A efectuat mai multe zboruri spațiale între 2001 și 2011.

A fost căsătorit de două ori, a doua lui soție fiind Gabby Giffords, fostă membră a Casei Reprezentanților. A făcut campanie pentru controlul armelor de foc după ce soția sa a fost rănită în urma unui atac armat din 2011. Mark Kelly mai are un frate geamăn, Scott Kelly, tot fost astronaut. El a fost și aviator și inginer de profesie. A comandat Stația Spațială Internațională în trei expediții.

Zohran Mamdani, candidatul surpriză?

Zohran Mamdani, născut pe 18 octombrie 1991, în Kampala, Uganda. Familia lui Mamdani a migrat în Africa de Sud când avea 5 ani. La 7 ani, el și părinții lui s-au stabilit în SUA, în New York City. A urmat cursurile la Liceul Bronx și Studiile Africane la Colegiul Bowdoin în 2014. Acolo, a înființat filiala din campus a organizației „Studenții pentru Justiția Palestinei”.

Indian, african, american, s-a lovit cu multe acuzații pentru că se juca cu identități rasiale multiple: se considera asiatic, african și afro-american în dosarul de înscriere la Universitatea Columbia. Și-a afișat de-a lungul campaniei și credința musulmană, vizitând în mod regulat moschei și lansând clipuri în limba Urdu despre criza costurilor vieții din New York City. Soția sa, Rama Duwaji, este o artistă de origine siriană. Cei doi s-au întâlnit pe aplicația de dating Hinge. Ca musulman șiit, a îmbrățișat cauza pentru recunoașterea statului Palestina, potrivit BBC.

A criticat dur operațiunile militare ale Israelului în Fâșia Gaza și l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu de „genocid” (și chiar a solicitat arestarea sa) și a etichetat Israelul ca stat „apartheid”. Pe de altă parte, Mamdani a spus că nu va tolera antisemitismul în New York dacă va fi ales primar. A profesat ca muzician hip-hop și consilier în domeniul imobiliar, ajutând proprietarii cu venituri mici din Quuens pentru a nu fi evacuați. A intrat în politica locală ca manager de campanie și a fost ales în 2020 la Adunarea Statului New York.

În 2024, el și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al New York-ului. A câștigat alegerile primare printr-o victorie surprinzătoare împotriva lui Andrew Cuomo. El a promis transport gratuit, ajutoare sociale crescute pentru minori, construirea de magazine de stat care să vândă produse alimentare la prețuri mai mici pentru newyorkezii săraci, înghețarea prețurilor la chirii, reforme în domeniul siguranței publice, creșterea salariului minim de 30 de dolari până în 2030, creșterea taxelor pentru corporații și drepturile comunității LGBTQ.

Mamdani a promis că va face New York City mai sigur și mai accesibil pentru persoanele cu venituri mici, propagând pe rețelele de socializare o agendă socialistă radicală pentru a atrage foarte multe voturi de la tinerii generației Z. S-a afirmat însă și datorită unui discurs autentic dedicat tinerilor. Pe 4 noiembrie 2025, Mamdani a câștigat alegerile locale cu 50,78%. A devenit cel mai tânăr primar din 1982 încoace și primul primar musulman, cu origini asiatice.

Potrivit unui sondaj, primarul are o rată de aprobare de 48%, în timp ce new yorkezii care îl dezaprobă sunt în proporție de 30%.

Pot democrații să schimbe Constituția SUA?

Conform Constituției SUA, Mamdani nu este eligibil pentru a candida la alegerile prezidențiale din 2028 pentru că nu este cetățean american născut în SUA. Primarul de origine indiană s-a născut în Uganda și conform Articolului II, Sectiunea 1, el nu poate fi ales președinte al SUA, chiar dacă locuiește în SUA din 1991 și este cetățean american naturalizat.

Însă, Congresul poate vota (în cazul în care democrații vor forma o majoritate după alegerile din noiembrie 2026) să se schimbe legea printr-un amendament formal sub Articolul V. În acest caz, i-ar deschide calea pentru candidatura la președinția SUA și miliardarului Elon Musk născut în Africa de Sud. Mamdani ar putea fi susținut de democrați, iar Musk de către republicani.

Mamdani nu și-a exprimat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2028, dar prestația sa ca primar al celui mai mare oraș din SUA va avea cu siguranță un impact semnificativ asupra votanților din New York City, care vor merge la urne pe 3 noiembrie, pentru a-și vota senatorii și reprezentanții, cât și pe 8 noiembrie 2026 pentru a-și vota guvernatorul. Vor decide dacă o vor realege pe guvernatoarea democrată Kathy Hochul și dacă statul New York va trimite în continuare congresmeni democrați la Capitolul din Washington DC.

