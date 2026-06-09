Donald Trump a declarat că Israel și Iran au convenit să înceteze focul „pentru o săptămână”

Președintele Donald Trump a asigurat că acordul dintre Washington DC și Teheran va garanta că Iran nu va putea deține arme nucleare „în nicio formă și în nicio circumstanță”.

El a mai spus că, după semnarea acordului, strâmtoarea Ormuz va fi imediat redeschisă pentru navigație.

Liderul de la Casa Albă se declară însă sceptic că armistițiul dintre Israel și Iran ar putea fi de „lungă durată”.

„Am avut o discuție foarte bună (cu Netanyahu). L-au atacat și el a ripostat — nu pot să-l învinovățesc pentru asta. Dar a fost atacat. A ripostat și acum au decis să înceteze. Așa că îl vor lăsa în pace pentru încă o săptămână sau cam așa ceva. Aceasta se întâmplă de foarte mult timp. Am putea spune că de aproximativ 3000 de ani, dacă privim în profunzime istoria, dar cu siguranță durează de 47 de ani. Dar nu, el a ripostat. S-au atacat reciproc și acum amândoi au acceptat să înceteze prin intermediul meu și ne aflăm în faza finală a ceea ce va fi un acord foarte, foarte bun, care nu va permite în nicio formă și în nicio circumstanță să aibă arme nucleare și altele asemenea. Iar strâmtoarea se va deschide imediat. Se va deschide imediat după semnarea acordului, care ar putea avea loc în următoarele două-trei zile””.

Trump a specificat că negocierile între Iran și Israel sunt în desfășurare și neagă că s-ar fi oprit.

„Am putea avea cel puțin o idee peste una sau două zile. Dar cred că merge bine. Știți, iarba are o viață, la fel cum are o ființă umană. Nu cred că există puncte de blocaj. Cred că suntem foarte aproape de a avea un acord foarte, foarte bun și puternic. Dacă mergem și bombardăm, ceea ce putem face foarte ușor dacă vrem, și petrecem încă două sau trei săptămâni bombardând, nu le va mai rămâne nimic.Dar strâmtoarea nu va fi deschisă timp de luni de zile. Ăă, dacă bombardăm, știți, mulți oameni vor fi uciși. Cine vrea să facă asta? Eu nu.Și vom obține… vom avea un document semnat care este de fapt mai puternic decât bombardarea.”

Un reporter l-a întrebat:

„I-ați cerut lui Netanyahu să nu riposteze?”

Trump a răspuns:

„Nu, am spus să faceți ce este corect, dar vreau să vă opriți cât mai repede posibil, pentru că trebuie să se oprească.Avea legătură cu Libanul și trebuie să se oprească. Vrem să terminăm.”

Sursa Foto: C-SPAN

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