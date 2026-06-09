Președintele Donald Trump a fost întâmpinat cu huiduieli de o parte a publicului prezent la Madison Square Garden, unde a asistat la finala NBA. Vizita liderului de la Casa Albă a fost însoțită de măsuri de securitate fără precedent.

O apariție rară a președintelui Donald Trump în New York a stârnit reacții puternice din partea spectatorilor prezenți luni seară la Madison Square Garden. Liderul de la Casa Albă a asistat la cel de-al treilea meci al finalei NBA, însă momentul în care imaginea sa a apărut pe ecranul uriaș al arenei a fost întâmpinat cu huiduieli venite din mai multe sectoare ale sălii, scrie Los Angeles Times.

Reacția publicului s-a produs în timpul intonării imnului național al Statelor Unite. În imaginile difuzate pe ecranele arenei, Donald Trump apărea în picioare, salutând militărește, moment care a provocat imediat reacții mixte în tribune.

Sursa video – X/@CalltoActivism

Președintele american a fost invitat la eveniment de James Dolan, proprietarul echipei New York Knicks, cu care are o relație veche. Cei doi au ajuns în arenă cu aproximativ o oră înaintea startului partidei și au ocupat locuri în loja oficială a proprietarului francizei newyorkeze.

Măsuri de securitate excepționale pentru vizita liderului de la Casa Albă

Alături de Donald Trump s-au aflat secretarul de Interne, Doug Burgum, și secretarul Transporturilor, Sean Duffy. Prezența liderului american a determinat autoritățile să implementeze un dispozitiv de securitate extins în interiorul și în jurul celebrei arene din Manhattan.

Potrivit Los Angeles Times, președintele Donald Trump a urmărit partida dintr-o lojă amplasată aproape de centrul terenului, protejată de o structură specială din sticlă antiglonț construită pentru această vizită.

Evenimentul a avut loc într-un context aparte, având în vedere că liderul de la Casa Albă și-a redus semnificativ prezențele publice în New York după ce și-a mutat reședința principală de la Trump Tower la Mar-a-Lago, în Florida, la finalul anului 2019.

Deși s-a născut și și-a construit cariera în New York, Donald Trump apare rar în oraș în ultimii ani. Metropola americană este considerată unul dintre cele mai importante bastioane electorale ale Partidului Democrat, iar vizitele liderului republican sunt atent urmărite atât de susținători, cât și de contestatari.

La meci a fost prezent și primarul New York-ului, Zohran Mamdani, una dintre figurile importante ale administrației locale.

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