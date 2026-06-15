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Întâlnire bilaterală între Donald Trump și Emmanuel Macron la Evian. Ce au discutat cei doi șefi de stat înaintea summitului G7

Întâlnire bilaterală între Donald Trump și Emmanuel Macron la Evian. Ce au discutat cei doi șefi de stat înaintea summitului G7
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În cadrul întâlnirii preliminare dintre Donald Trump și Emmanuel Macron în marja summitului G7 de la Evian-les-Bains, discuțiile dintre cei doi șefi de stat s-au concentrat pe acordul-cadru istoric dintre SUA și Iran, războiul din Ucraina, dar și taxele vamale.

Donald Trump participă la summitul G7 din Franța dintr-o poziție de forță, după ce au căzut de comun acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului militar care a durat 107 zile. La întâlnirea de luni seara, Emmanuel Macron a salutat pașii spre dezescaladarea războiului și a subliniat importanța redeschiderii imediate a Strâmtorii Ormuz pentru tranzitul global de petrol. Atât Trump, cât și Macron au reafirmat că prioritatea pe termen lung rămâne privarea Iranului de programul nuclear.

În ceea ce privește acordul convenit duminică între SUA și Iran, Emmanuel Macron a precizat că, atâta timp cât va aduce pacea în Liban, Franța va încerca să își asume partea ei de responsabilitate și să se alăture comunității internaționale în sprijinirea acestui acord.

În cadrul summitului G7, președintele francez a dezvăluit în cadrul conferinței de presă că pe agenda discuțiilor se află o serie de probleme curente, printre care problema pământurilor rare și a mineralelor critice pentru industriile mari, comerțul sau războiul din Ucraina. Pe toate aceste subiecte, membrii G7 trebuie să cadă de comun acord.

Macron încearcă să îl convingă pe Trump să își folosească influența pentru a exercita presiune asupra Rusiei în vederea obținerii unei păci rapide. În această ordine de idei, președintele american a precizat că duminică a avut conversații telefonice atât cu Volodimir Zelenski, cât și cu Vladimir Putin, iar ambii șefi de stat au fost receptivi.

Pentru a-l convinge pe imprevizibilul lider al SUA să nu părăsească summitul mai devreme, așa cum a făcut-o la summitul G7 din Canada, Emmanuel Macron a conceput o agendă flexibilă și l-a convins pe Trump să rămână o zi în plus în Franța. Cei doi vor participa miercuri seara la o cină privată la Palatul Versailles, în cadrul unui eveniment simbolic organizat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a independenței SUA.

„Va fi o ocazie pentru noi să sărbătorim cei 250 de ani de independență ai SUA, iar Versailles este un loc bun deoarece aici regele [Franței] și ministrul său de externe de la acea vreme au sprijinit SUA ani de zile și au pregătit ceea ce am numit Tratatul de la Paris din 1783, care a fost punctul final al acestui război. Așadar, este o mare onoare și o mare plăcere să vă avem, domnule președinte, la Evian și Versailles”, a precizat Macron în cadrul întâlnirii bilaterale cu Trump de luni seară.

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