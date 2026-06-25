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Donald Trump îl laudă pe Zelenski și rezistența Ucrainei în fața Rusiei: „Este curajos și se descurcă bine. Are luptători”

Ionuț Stan
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Președintele Donald Trump a declarat că Volodimir Zelenski „se descurcă destul de bine” în războiul cu Rusia și a apreciat curajul liderului ucrainean și rezistența armatei sale. Declarațiile au fost făcute după summitul G7 din Franța, unde liderii occidentali au discutat noi măsuri de presiune asupra Moscovei.

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Trump a transmis un mesaj de apreciere la adresa omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmând că acesta a demonstrat calități de lider în timpul războiului și că reușește să mențină rezistența Ucrainei în fața invaziei ruse, scrie KievPost.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

Declarațiile au fost făcute miercuri, în Biroul Oval, la scurt timp după reuniunea liderilor G7 din Franța, unde unul dintre principalele subiecte de pe agendă a fost continuarea sprijinului pentru Ucraina și intensificarea presiunii asupra Rusiei.

Comentariile președintelui Donald Trump marchează o schimbare de ton față de declarațiile sale anterioare, când afirma că liderul ucrainean „nu are cărțile” necesare pentru a câștiga războiul. Liderul de la Casa Albă a evidențiat și curajul președintelui ucrainean, precum și rezistența armatei Ucrainei.

„Se descurcă destul de bine. Cel puțin, își menține poziția. Mulți oameni mor de ambele părți, dar cred că se descurcă destul de bine. Trebuie să recunoaștem că este curajos, dispune de echipament excelent, dar are și oameni minunați, are luptători”, a declarat președintele Donald Trump despre Volodimir Zelenski.

Trump și Zelenski s-au întâlnit la Summitul G7

Președintele Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit recent în marja summitului G7 desfășurat în Franța, unde liderii statelor participante au convenit să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a accelera încheierea conflictului din Ucraina.

După întrevedere, președintele ucrainean a transmis un mesaj public de mulțumire.

„Îi sunt recunoscător președintelui Trump pentru atenția acordată Ucrainei și pentru disponibilitatea sa de a contribui la apropierea păcii”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

La finalul reuniunii, președintele Donald Trump și-a exprimat interesul pentru reintroducerea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol rusesc.

Subiectul a devenit unul sensibil după ce administrația americană a decis anterior să prelungească o derogare privind încărcăturile de petrol rusesc aflate deja în tranzit pe mare, decizie care a stârnit îngrijorări în rândul aliaților europeni.

Sursa video – X/@KyivPost

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