Dronele ucrainene au bombardat rafinării petroliere și un muzeu de istorie din Sevastopol, oraș din Crimeea anexată de Rusia.

Guvernatorul instalat de Moscova, Mihail Razvozhayev, a anunțat pe Telegram distrugerile rezultate în urma bombardamentelor din noaptea trecută.

Una dintre cele mai faimoase picturi ale Rusiei a fost distrusă

În urma atacurilor ucrainene cu drone, a fost distrusă și pictura panoramică cu „Apărarea Sevastopolului”. Muzeul comemorează faptele de vitejie ale Rusiei în Războiul Crimeii (1853-1856), desfășurat împotriva unei coaliții internaționale ce a fost compusă din Imperiul Otoman, Imperiul Britanic și Cel de-al Doilea Imperiu Francez.

„Drona a distrus clădirea cu pictura panoramică „Apărarea Sevastopolului 1854-1855”, acoperișul este în flăcări. Clădirea nu este doar un muzeu, este un simbol al rezilienței, care a îndurat în mod repetat loviturile inamicului”, a spus guvernatorul.

Panorama va fi restaurată, a promis guvernatorul

Capodopera de artă a lui Franz Roubaud ar fi aproape distrusă,raportează TASS. Pictura panoramică ar urma să fie restaurată, așa cum a mai fost și după Marele Război Patiotic (cel de-al Doilea Război Mondial), a promis guvernatorul Crimeii.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

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