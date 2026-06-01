Reprezentantul Rusiei la ONU a declarat că drona care a lovit blocul din Galați nu era „rusească”.

În noaptea dintre 28 și 29 mai, o dronă dinspre Ucraina a lovit un bloc de locuințe din Galați, provocând rănirea a două persoane.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că drona era Geran-2, de proveniență rusească.

Reprezentantul Rusiei: Acuzațiile României la adresa Rusiei sunt nefondate

Reprezentantul Rusiei spune că acuzațiile statului român la adresa Federației Ruse sunt „nefondate”.

„Știm că România a făcut acuzații nefondate la adresa Rusiei. Credem că reuniunea a fost făcută azispre satisfacția puterilor vestice și mediei anti-Rusia. Vrem să ne prezentăm versiunea obiectivă a evenimentului din moment ce este prezentată doar din perspectiva României, ridicând întrebări pe aspecte tehnice și militare. Aceste acțiuni rerpezintă răspunsul Rusiei la atacurile teroriste ucrainene asupra infrastructurii civile a Rusiei” .

Reprezentantul Rusiei spune că Rusia a vizat în atacurile din noaptea 28-29 mai doar infrastructura militară a Ucrainei.

Reprezentantul Rusiei: „Dacă drona era rusească, acoperișul era distrus în totalitate”

Reprezentantul Rusiei susține că dacă drona care a lovit blocul din Galați ar fi fost cu adevărat de „fabricație rusească”, acoperișul blocului ar fi fost distrus în întregime.

„Potrivit autorităților române, o dronă Geran-2 a lovit acoperișul unui bloc de apartamente din Galați. Încărcătura unui asemenea drone transportă 15 kg de explozibili. Dacă era dronă rusească, cu 15 kg de exploziv, lovea acel acoperiș. nu vedeați acel foc mic pe care îl prezintă presa românească. Acoperișul ar fi fost distrus în totalitate.”

Oficialul rus a acuzat că statele occidentale furnizează Ucrainei armament și că pe teritoriul statelor membre NATO au fost construite fabrici de drone pentru ca Ucraina să efectueze atacuri pe teritoriul Rusiei, asupra populației civile ruse.

Rusia solicită investigații

Reiterând solicitarea președintelui rus Vladimir Putin, reprezentantul Rusiei spune că sunt necesare investigații amănunțite ale resturilor dronei.

„Circumstanțele obiective ar putea fi stabilite numai printr-o investigație, cu implicarea părții ruse. Suntem gata să participăm la investigație. Numai atunci vom putea oferi declarații despre ce s-a întâmplat. Așa am procedat în decembrie 2025, când am înmânat Statelor Unite resturile unei drone ucrainene care a lovit reședința prezidențială de la Valdai.”

Oficialul: „S-a vorbit în mod deliberat de atac rusesc, dar Nicușor Dan a revizuit declarația”

Reprezentantul Rusiei spune că autoritățile din România și din Occident au acuzat Rusia de un atac deliberat asupra României.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a spus că drona rusească a fost deviată de sistemul de apărare anti-aeriană a Ucrainei.

„Orice afirmație în acest caz trebuie să aibă la bază investigații verificate și nu sloganuri politice. Le atragem atenția oficialilor români despre inconsistență. Au vorbit în mod deliberat despre atacuri rusești asupra infrastructurii civile. Câteva ore mai târziu, Nicușor Dan a revizuit afirmația, declarând că sistemul de apărare anti-aeriană a lovit drona și i-a deviat traiectoria. Există posibilitatea ca Kievul să testeze reacția membrilor NATO. Zelenski chiar a solicitat președintelui Trump să-i furnizeze rachete Patriot. Nu este o coincidență că incidentul a avut loc la o zi după ce Zelenski a spus că Washingtonul i-a ignorat cererea”.

Rusia denunță expulzarea consulului diplomatic

Oficialul a catalogat ca fiind „regretabil” că statul român a refuzat să coopereze profesional cu Moscova.

„Este regretabil că România refuză să ofere informații obiective. În loc de cooperare profesională, au ales să-l expulzeze pe consulul diplomatic și să închidă Consulatul de la Constanța. În loc să caute adevărul, România ia parte la isteria anti-rusă. Regimurile rusofobe din Occident vor să continue să înarmeze regimul lui Zelenski”.

