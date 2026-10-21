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După întâlnirea dintre emisarul lui Donald Trump și Vladimir Putin, Rusia anunță că este pregătită să reia discuțiile trilaterale cu SUA și Ucraina

După întâlnirea dintre emisarul lui Donald Trump și Vladimir Putin, Rusia anunță că este pregătită să reia discuțiile trilaterale cu SUA și Ucraina
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Kremlinul, prin vocea consilierului lui Putin, Iuri Ușakov, a precizat că este pregătit să reia discuțiile trilaterale dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina de la jumătatea lunii noiembrie. Anunțul a venit în urma unei întâlniri cruciale de peste trei ore care a avut loc la Sankt Petersburg între Vladimir Putin și Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump.

În cadrul discuțiilor de la Sankt Petersburg de miercuri, reluarea formatului trilateral, inclusiv cel la nivel de echipe tehnice, a fost propusă chiar de Steve Witkoff, care a sosit în Rusia după ce a purtat în prealabil discuții la Oslo cu partea ucraineană și cu partenerii europeni din NATO și UE.

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„Președintele [Putin] l-a informat pe Steve Witkoff că suntem, în principiu, pregătiți să reluăm discuțiile trilaterale menționate anterior la mijlocul lunii noiembrie pe tema principală. Această problemă privește stabilirea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina după încheierea conflictului”, a spus Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin.

Potrivit lui Ușakov, Witkoff a declarat că „această decizie va fi, fără îndoială, primită cu mare satisfacție de către președintele Trump”. De asemenea, consilierul Kremlinului a precizat că tema războiului a fost subiectul central al conversației dintre Putin și emisarul american, unde au fost discutate „modalități de a realiza o pace durabilă”.

De asemenea, consilierul Kremlinului a adăugat că Putin și Witkoff au „discutat în detaliu” și posibilitatea implementării unor proiecte economice de amploare între Rusia și SUA.

Pe lângă formatul trilateral axat strict pe Ucraina, Vladimir Putin a profitat de întâlnirea cu Witkoff pentru a avansa o altă propunere strategică a acestuia: o întâlnire la nivel înalt cu Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping. Această întâlnire ar putea fi organizată în marja Summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), care va avea loc în China în perioada 18-19 noiembrie.

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