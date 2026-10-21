Pentru prima dată de la începutul războiului, Volodimir Zelenski spune că este dispus să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat oficial, în cadrul unui interviu acordat pentru Fox News, că este dispus să accepte un acord de pace care să încheie războiul pe actualele linii ale frontului, numind această opțiune o „cale realistă” pentru a opri conflictul.

Într-un interviu acordat jurnalistului Brian Kilmeade în cadrul emisiunii Fox & Friends de la postul Fox News, Zelenski a precizat că este dispus să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt conflictului cu Rusia care durează de mai bine de patru ani și jumătate.

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Întrebat direct de Kilmeade dacă ar accepta un plan de pace care îngheață conflictul în stadiul actual, lăsând Ucrainei controlul asupra a peste 75% din teritoriu, Zelenski a răspuns succint: „Da”.

Brian Kilmeade: „Ați accepta un acord de pace care să înghețe situația exact așa cum este acum, în care ați păstra 75% sau mai mult din țara dumneavoastră? Indiferent de modul în care a început totul, ați accepta situația așa cum este ea în prezent?” Zelenski: „Da”.

De asemenea, președintele ucrainean a folosit terminologia promovată de președintele american Donald Trump. „O numim încetare a focului sau „stop killing” (oprirea crimelor), așa cum a numit-o și Trump. Înghețare și oprire. Desigur. Acesta este minimul de care avem nevoie de la Rusia astăzi”, a explicat liderul de la Kiev.

Ca o condiție esențială pentru acest îngheț, Zelenski a subliniat că Ucraina va solicita imediat garanții de securitate din partea președintelui Trump și a aliaților europeni pentru a preveni un nou atac al Rusiei în viitor.

Această afirmație a președintelui Ucrainei este o schimbare majoră față de discursurile anterioare ale Kievului. Până acum, poziția oficială a Kievului a fost restabilirea completă a granițelor sale din 1991, inclusiv recuperarea Crimeii și a întregului Donbas.

Anunțul făcut de Zelenski vine în urma unor intense presiuni diplomatice și a discuțiilor recente dintre SUA, Ucraina și aliații europeni. Cu toate acestea, implementarea unui astfel de plan depinde în totalitate de Moscova. Deși Donald Trump a promovat constant acest format de „îngheț și oprire” pe linia frontului, semnalele arată că Rusia respinge un simplu armistițiu temporar, unde Kremlinul insistă pe o capitulare extinsă a Ucrainei și pe recunoașterea permanentă a anexărilor teritoriale.