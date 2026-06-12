Elon Musk a devenit primul trilionar din istorie după ce SpaceX a fost listată oficial la bursă. La ora curentă, prețul unei acțiuni la SpaceX este 171 de dolari.

SpaceX a ajuns să valoreze de peste 4 ori PIB-ul României, compania fiidn evaluată la 2,13 de trilioane de dolari. Elon Musk controlează 42% din capital.

Elon Musk, mai bogat decât țara nativă

Averea sa este de două ori mai mare decât PIB-ul țării în care s-a născut, Africa de Sud. O acțiune la compania de rachete, sateliți și AI a valorat joi seară 135 de dolari, potrivit The Washington Post.

PIB-ul Africii de Sud este 479 miliarde de dolari (nominal). Numai 21 de țări, printre care SUA, au un PIB de peste 1 trilion de dolari.

Averea lui Elon Musk depășește PIB-ul Taiwanului de 884 de miliarde de dolari (nominal) și cel al Israelului de 719 miliarde de dolari.

Elon Musk, mai bogat decât 5 miliardari la un loc

Trilionarul Elon Musk este mai bogat decât următorii cinci cei mai bogați miliardari din lume la un loc.

Elon Musk – 1,1 trilion de dolari

Larry Page – 303 miliarde de dolari

Sergey Brin – 282 miliarde de dolari

Jeff Bezos – 260 miliarde de dolari

Larry Ellison – 254 miliarde de dolari

Michael Dell – 204 miliarde de dolari

Mark Zuckerberg – 203 miliarde de dolari

Jensen Huang – 166 miliarde de dolari

Bernard Arnault – 164 miliarde de dolari

Jim Walton – 147 miliarde de dolari

Statistici: cum arată un 1 trilion $?

Potrivit Fortune, dacă cineva ar așeza 1 trilion de dolari în bancnote cap la cap, ar rezulta o coloană care s-ar întinde la 156 de milioane de kilometri.

Ar presupune 200 de călătorii dus-întors de la Pământ la Lună (distanța este de 384.400 de km). Coloana depășește și distanța dintre Pământ și Soare (150 de milioane de km).

Dar dacă Elon Musk și-ar împărți averea de 1 trilion de dolari către toți cei 8,2 miliarde de oameni care trăiesc azi pe Pământ? Fiecare persoană ar primi numai 122 de dolari, scrie Forbes.

SpaceX plănuiește să construiască centre de date orbitale pentru a dezvolta servere mai rapide de AI pentru GROK. Elon Musk consideră că trimiterea de sateliți Starlink cu centre de date spațiale ar fi o soluție pentru a dezvolt AI, fără a fi afectat de limitările energetice de pe Pământ.

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