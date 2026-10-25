Elon Musk acuză Ucraina că a încălcat termenii și condițiile de utilizare a serviciului Starlink și l-a folosit în atacuri „menite să ucidă oameni“

Miliardarul american, Elon Musk, a dezvăluit, sâmbătă seara, că firma sa, SpaceX, a restricționat serviciul de internet Starlink din Ucraina. Acesta a acuzat Kievul că a încălcat termenii și condițiile de utilizare prin folosirea serviciului în scopuri militare, dar a negat că ar fi responsabil pentru o problemă apărută simultan cu Starshield, omologul său de nivel militar, gestionat din SUA.

Musk a subliniat că Space X a făcut mult mai mult pentru a apăra Ucraina decât orice firmă privată din lume.

„Corect. Utilizarea Starlink, un serviciu comercial civil, pentru atacuri ofensive cu drone menite să ucidă oameni nu a fost niciodată permisă și nici nu ar trebui să fie. Starshield, un sistem diferit, este controlat de guvernul SUA. Ce decid ei să facă ține doar de ei. Armata ucraineană a încălcat termenii și condițiile de utilizare ale serviciului Starlink și l-a folosit pentru atacuri ofensive cu drone menite să ucidă oameni. Această lacună a fost eliminată săptămâna trecută. Starlink rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei, întrucât este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puțin deocamdată. Dacă Starlink ar fi oprit, linia frontului ucrainean s-ar prăbuși imediat. Aceasta NU este o amenințare, ci pur și simplu o constatare a faptelor. Starlink a jucat, de asemenea, un rol crucial în împiedicarea Rusiei să invadeze Ucraina în primele zile ale războiului, întrucât toate celelalte mijloace de comunicație fuseseră distruse sau bruiate de Rusia. SpaceX a făcut, de departe, mai mult pentru apărarea Ucrainei decât orice altă companie privată de pe Pământ. Acestea fiind spuse, nu simt decât un DISPREȚ ABSOLUT față de acei instigatori răi la război, care se dau drepți și care încurajează măcelul fără sfârșit, fără a oferi nicio soluție realistă la conflict. Să ardeți în iad. Punct.“, a scris Elon Musk pe contul său de X.

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Săptămâna trecută, Musk a dat vina pe armata SUA pentru această problemă.

„Orice restricții privind viteza sau utilizarea sunt stabilite de armata SUA și, în ultimă instanță, de președintele SUA”, a scris directorul general al SpaceX, Tesla și X într-o postare.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Fox News Digital că Ucraina nu a primit nicio notificare prealabilă înainte ca restricțiile să intre în vigoare peste noapte, în ciuda faptului că beneficiază de acest serviciu în baza unor acorduri încheiate prin intermediul guvernului SUA până la 15 mai 2027.

Forțele ucrainene au descoperit această modificare după ce au întâmpinat probleme de conectivitate și au contactat serviciul de asistență pentru clienți al SpaceX. Li s-a comunicat că serviciul Starshield va fi restricționat pe platformele care se deplasează cu viteze de 161 km/h sau mai mari, a precizat sursa.

Musk nu a precizat dacă președintele Donald Trump, secretarul de război Pete Hegseth sau un alt oficial american a autorizat personal noua restricție și nici nu a explicat motivul pentru care aceasta a fost impusă.

Trump le-a spus sâmbătă jurnaliștilor că a discutat cu Musk despre această chestiune, dar nu a oferit detalii.

Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat sâmbătă că a redobândit un acces mai extins la rețeaua Starlink, conexiunile rămânând stabile la viteze mai mari de 161 km/h.

Nu este încă clar ce a dus la încetinirea serviciului, Ucraina acuzându-i atât pe Trump, cât și pe Musk că ar fi în spatele acestui incident. Secretarul de stat Marco Rubio și șeful Pentagonului Pete Hegseth au negat că guvernul SUA ar fi responsabil pentru încetinirea serviciului Starlink din Ucraina.

Kievul nu a comentat oficial cea mai recentă afirmație a lui Musk, dar consilierul prezidențial ucrainean Serhiy Beskrestnov a declarat că postarea acestuia era „foarte ciudată”.