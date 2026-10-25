Prima pagină » Știri externe » Elon Musk acuză Ucraina că a încălcat termenii și condițiile de utilizare a serviciului Starlink și l-a folosit în atacuri „menite să ucidă oameni“

Elon Musk acuză Ucraina că a încălcat termenii și condițiile de utilizare a serviciului Starlink și l-a folosit în atacuri „menite să ucidă oameni“

Melania Agiu
Elon Musk acuză Ucraina că a încălcat termenii și condițiile de utilizare a serviciului Starlink și l-a folosit în atacuri „menite să ucidă oameni“
Galerie Foto 11
Război în Ucraina, ziua 1.702. Musk a repornit sateliții Starlink
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Miliardarul american, Elon Musk, a dezvăluit, sâmbătă seara, că firma sa, SpaceX, a restricționat serviciul de internet Starlink din Ucraina. Acesta a acuzat Kievul că a încălcat termenii și condițiile de utilizare prin folosirea serviciului în scopuri militare, dar a negat că ar fi responsabil pentru o problemă apărută simultan cu Starshield, omologul său de nivel militar, gestionat din SUA.

Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Ucrainei pentru serviciile Starlink după ce președintele Nawrocki a blocat prin veto prelungirea contractului

Musk a subliniat că Space X a făcut mult mai mult pentru a apăra Ucraina decât orice firmă privată din lume.

„Corect. Utilizarea Starlink, un serviciu comercial civil, pentru atacuri ofensive cu drone menite să ucidă oameni nu a fost niciodată permisă și nici nu ar trebui să fie. Starshield, un sistem diferit, este controlat de guvernul SUA. Ce decid ei să facă ține doar de ei.

Armata ucraineană a încălcat termenii și condițiile de utilizare ale serviciului Starlink și l-a folosit pentru atacuri ofensive cu drone menite să ucidă oameni. Această lacună a fost eliminată săptămâna trecută.

Starlink rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei, întrucât este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puțin deocamdată. Dacă Starlink ar fi oprit, linia frontului ucrainean s-ar prăbuși imediat. Aceasta NU este o amenințare, ci pur și simplu o constatare a faptelor.

Starlink a jucat, de asemenea, un rol crucial în împiedicarea Rusiei să invadeze Ucraina în primele zile ale războiului, întrucât toate celelalte mijloace de comunicație fuseseră distruse sau bruiate de Rusia.

SpaceX a făcut, de departe, mai mult pentru apărarea Ucrainei decât orice altă companie privată de pe Pământ.

Acestea fiind spuse, nu simt decât un DISPREȚ ABSOLUT față de acei instigatori răi la război, care se dau drepți și care încurajează măcelul fără sfârșit, fără a oferi nicio soluție realistă la conflict. Să ardeți în iad. Punct.“, a scris Elon Musk pe contul său de X.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Săptămâna trecută, Musk a dat vina pe armata SUA pentru această problemă.

„Orice restricții privind viteza sau utilizarea sunt stabilite de armata SUA și, în ultimă instanță, de președintele SUA”, a scris directorul general al SpaceX, Tesla și X într-o postare.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Fox News Digital că Ucraina nu a primit nicio notificare prealabilă înainte ca restricțiile să intre în vigoare peste noapte, în ciuda faptului că beneficiază de acest serviciu în baza unor acorduri încheiate prin intermediul guvernului SUA până la 15 mai 2027.

Forțele ucrainene au descoperit această modificare după ce au întâmpinat probleme de conectivitate și au contactat serviciul de asistență pentru clienți al SpaceX. Li s-a comunicat că serviciul Starshield va fi restricționat pe platformele care se deplasează cu viteze de 161 km/h sau mai mari, a precizat sursa.

Musk nu a precizat dacă președintele Donald Trump, secretarul de război Pete Hegseth sau un alt oficial american a autorizat personal noua restricție și nici nu a explicat motivul pentru care aceasta a fost impusă.

Trump le-a spus sâmbătă jurnaliștilor că a discutat cu Musk despre această chestiune, dar nu a oferit detalii.

Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat sâmbătă că a redobândit un acces mai extins la rețeaua Starlink, conexiunile rămânând stabile la viteze mai mari de 161 km/h.

Nu este încă clar ce a dus la încetinirea serviciului, Ucraina acuzându-i atât pe Trump, cât și pe Musk că ar fi în spatele acestui incident. Secretarul de stat Marco Rubio și șeful Pentagonului Pete Hegseth au negat că guvernul SUA ar fi responsabil pentru încetinirea serviciului Starlink din Ucraina.

Kievul nu a comentat oficial cea mai recentă afirmație a lui Musk, dar consilierul prezidențial ucrainean Serhiy Beskrestnov a declarat că postarea acestuia era „foarte ciudată”.

Comentarii 2
  • Cristian Iacib

    Chiar face pe prostul clownul de la Kiev? Ne ia de tampiti ? Ți-a dat acces să te aperi nu să ataci clownule!

  • Faraonu' Gioni

    Actorasul nu vrea si nu vrea sa inteleaga… ca rolul s-a terminat si trebuie sa elibereze scena: ca sa intre acum alti actori, in cu totul alte roluri.. El pur si simplu vrea sa monopolizeze scena si sa puna sechestru pe ea. Really? Dar tu cine esti de fapt cu adevarat, actorasule?

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Alegeri în SUA. Trump, care odinioară numea votul anticipat „ridicol”, a votat la o secție din Palm Beach, Florida, alături de Prima Doamnă. Ce a transmis presei de la urne
12:02
Alegeri în SUA. Trump, care odinioară numea votul anticipat „ridicol”, a votat la o secție din Palm Beach, Florida, alături de Prima Doamnă. Ce a transmis presei de la urne
PROTEST Seară marcată de haos în Italia: Colosseumul, ocupat de protestatari. Ciocniri violente la Palatul Quirinale din Roma și portretul lui Meloni, ars la Torino
10:27
Seară marcată de haos în Italia: Colosseumul, ocupat de protestatari. Ciocniri violente la Palatul Quirinale din Roma și portretul lui Meloni, ars la Torino
ANALIZA de 10 Putin vrea o centrală nucleară pe Lună. Ce se știe, până acum, despre „Unitatea de Energie Lunară” a Rusiei
10:00
Putin vrea o centrală nucleară pe Lună. Ce se știe, până acum, despre „Unitatea de Energie Lunară” a Rusiei
INEDIT Amprentele găsite pe soldații armatei de teracotă din China dezvăluie cine au fost, cu adevărat, constructorii lor. Teoriile anterioare au fost spulberate
10:00
Amprentele găsite pe soldații armatei de teracotă din China dezvăluie cine au fost, cu adevărat, constructorii lor. Teoriile anterioare au fost spulberate
PROTEST Mii și mii de israelieni au protestat împotriva guvernului Netanyahu la Tel Aviv. Cetățenii au cerut schimbări majore în conducerea țării, cu doar câteva zile înainte de alegeri
09:33
Mii și mii de israelieni au protestat împotriva guvernului Netanyahu la Tel Aviv. Cetățenii au cerut schimbări majore în conducerea țării, cu doar câteva zile înainte de alegeri
ALEGERI Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Lupta finală se dă între președintele socialist Lula da Silva și senatorul conservator Flavio Bolsonaro. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro are susținere din partea lui Donald Trump
07:00
Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Lupta finală se dă între președintele socialist Lula da Silva și senatorul conservator Flavio Bolsonaro. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro are susținere din partea lui Donald Trump
Mediafax
De ce lasă italienii Italia pentru România, deși salariile sunt mai mici? Subiectul care a încins internetul
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Adevarul
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută
Mediafax
Haos în Franța! Aproape 1.000 de arestări după ciocnirile cu protestatarii, 70.000 de polițiști mobilizați
Click
Mărturiile studentelor care îl acuză pe fiul lui Tudorel Toader de viol. Cum se avertizau între ele: „Nu purta verigheta”
Digi24
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Experiment cu rezultate promițătoare: O nouă injecție determină celulele grase să se autodistrugă
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
DECES Doliu în cultura românească. A murit cunoscutul scriitor și profesor: „Ne luăm rămas-bun de la un dascăl de modă veche”
12:58
Doliu în cultura românească. A murit cunoscutul scriitor și profesor: „Ne luăm rămas-bun de la un dascăl de modă veche”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
12:27
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
REACȚIE Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Tudorel Toader după ce fiul fostului ministru a fost arestat: „Justiția nu se face la televiziune, se face pe Facebook”
12:21
Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Tudorel Toader după ce fiul fostului ministru a fost arestat: „Justiția nu se face la televiziune, se face pe Facebook”
ACTUALITATE Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Digitalizarea nu reduce birocrația, pentru simplul fapt că birocrația nu este cauzată de interacțiunea fizică cu funcționarii
12:05
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Digitalizarea nu reduce birocrația, pentru simplul fapt că birocrația nu este cauzată de interacțiunea fizică cu funcționarii
EVENIMENT Mesajul transmis de Ambasada SUA la București, de Ziua Armatei Române. „Stronger Together”
12:01
Mesajul transmis de Ambasada SUA la București, de Ziua Armatei Române. „Stronger Together”
VIDEO Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu mașina pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
11:47
Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu mașina pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump

Cele mai noi

Trimite acest link pe