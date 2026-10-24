Starlink redevine funcțional în Ucraina: Sistemul de sateliți operează din nou la viteze care depășesc 161 km/h. Ce anunță Ministerul Apărării de la Kiev

Forțele de apărare ale Ucrainei și experții din cadrul Ministerului Apărării de la Kiev au constatat, sâmbătă dimineață, că sistemele Starlink și Starshield funcționau la viteze de peste 161 km/h.

Surse din cadrul Ministerului Apărării au declarat pentru Ukrainska Pravda că testarea sistemului la viteze mai mari de 161 km/h continuă pentru a stabili limita maximă a acestuia și pentru a determina în ce măsură au fost restabilite comunicațiile.

Acestea au precizat că, începând de sâmbătă, 24 octombrie, viteza de funcționare a crescut la peste 161 km/h.

Ulterior, Ministerul Apărării a confirmat oficial că a înregistrat funcționarea echipamentelor Starlink/Starshield la viteze de peste 400 km/h, conexiunea rămânând stabilă.

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Cu câteva zile în urmă, președintele Volodimir Zelenski a declarat că echipamentele Starlink și Starshield au încetat să funcționeze la viteze mai mari de 161 km/h în diverse sectoare ale liniei de contact, perturbând logistica și limitând utilizarea dronelor de către Ucraina.

Pe 16 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Washingtonul nu a fost implicat în restricționarea utilizării sistemului de către Ucraina. Între timp, ziarul „The Telegraph” a relatat că Elon Musk, directorul executiv al SpaceX, i-a prezentat lui Trump ideea de a restricționa lățimea de bandă a rețelelor de sateliți Starlink și Starshield utilizate de armata ucraineană.

În discursul său susținut, vineri, la Hudson Institute, Zelenski a transmis că restricțiile de viteză pentru Starlink și Starshield erau încă în vigoare.

„Viteza nu a fost restabilită. De asemenea, livrarea rachetelor interceptoare, destinate protejării împotriva rachetelor balistice rusești, este încă întârziată. Așteptăm interceptoarele, pentru care deja am ajuns la un acord, dar acestea încă nu au fost livrate. Aceasta este o problemă reală, deoarece rușii ne atacă aproape în fiecare zi. Totul se întâmplă în timp ce continuăm să avem operațiuni destul de reușite pe front. Continuăm să ne menținem pozițiile. A devenit mai dificil – parțial din cauza politicilor legate de Starlink și Starshield și a restricțiilor de viteză. Dar linia noastră de front rămâne stabilă, și sunt mândru de cât de puternici sunt oamenii noștri.“, a decalart președintele ucrainean.

Întrebat de jurnaliștii de la Casa Albă, Trump a refuzat să spună cine a ordonat restricționarea funcționării terminalelor Starlink în Ucraina.