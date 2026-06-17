Emmanuel Macron spune că „a avut întotdeauna încredere” în Donald Trump, care „a făcut întotdeauna ce a promis”

Emmanuel Macron a lăudat angajamentul comun al țăriilor G7 privind ajutorarea Ucrainei în războiul cu Rusia.

Președintele francez a salutat unitatea grupului după ce Washington și-a schimbat abordarea în politica externă.

Macron spune că și Trump s-a convins că Putin nu este interesat de pace

Liderul de la Elysee spune că toți liderii prezenți la summit, inclusiv Donald Trump, au înțeles că Vladimir Putin nu este interesat de pace. El a spus că omologul său american recunoaște „integritatea teritorială a Ucrainei”.

„Președintele Trump, ca noi toți, a recunoscut pur și simplu că nu a existat o dorință serioasă din partea Rusiei astăzi de a discuta despre pace”, a spus el.

Declarațiile lui Macron au fost în contrast cu cele de la summitul de anul trecut, când schimbarea politicii externe în Statele Unite, cu administrația Trump tot mai orientată către „normalizarea relațiilor” cu Rusia, au deschis o prăpastie foarte adâncă în relațiile dintre statele membre NATO, potrivit The Guardian.

Trump s-a întâlnit de două ori cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Președintele american s-a arătat impresionat de progresele Ucrainei.

Macron: „Întodeauna am avut încredere în Trump”

Într-un comunicat comun, toți liderii G7 au promis că vor crește sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv în domeniul energetic.

Întrebat dacă Trump poate fi de încredere în respectarea angajamentului de a lua în considerare sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, Macron a declarat:

„Întotdeauna am avut încredere în președintele Trump. Când și-a asumat angajamente față de noi, a făcut întotdeauna ceea ce a spus că va face.”

Și prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a spus că și el crede că Trump a început să aibă „o înțelegere mai realistă a modului în care se va dezvolta acest război”.

„Trump era într-o dispoziție bună”

Diplomații prezenți la summit au remarcat că Trump părea „ușurat” de încetarea aparentă al războiului din Iran în urma acordului de pace.

The Guardian notează că Trump era într-o dispoziție mult mai bună decât se aștepta și a arătat o dorință autentică de a se implica în aceste probleme.

Zelenski a propus ca Putin să vină la summitul G7 pentru a discuta impasul negocierilor pentru pace, dar „n-a primit nimic” din partea Rusiei.

Sursa Foto: The Guardian