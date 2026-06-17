Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron spune că „a avut întotdeauna încredere” în Donald Trump, care „a făcut întotdeauna ce a promis”

Emmanuel Macron spune că „a avut întotdeauna încredere” în Donald Trump, care „a făcut întotdeauna ce a promis”

Emmanuel Macron spune că „a avut întotdeauna încredere” în Donald Trump, care „a făcut întotdeauna ce a promis”
Galerie Foto 12
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Emmanuel Macron a lăudat angajamentul comun al țăriilor G7 privind ajutorarea Ucrainei în războiul cu Rusia.

Președintele francez a salutat unitatea grupului după ce Washington și-a schimbat abordarea în politica externă.

Macron spune că și Trump s-a convins că Putin nu este interesat de pace

Liderul de la Elysee spune că toți liderii prezenți la summit, inclusiv  Donald Trump, au înțeles că Vladimir Putin nu este interesat de pace. El a spus că omologul său american recunoaște „integritatea teritorială a Ucrainei”.

„Președintele Trump, ca noi toți, a recunoscut pur și simplu că nu a existat o dorință serioasă din partea Rusiei astăzi de a discuta despre pace”, a spus el.

Declarațiile lui Macron au fost în contrast cu cele de la summitul de anul trecut, când schimbarea politicii externe în Statele Unite, cu administrația Trump tot mai orientată către „normalizarea relațiilor” cu Rusia, au deschis o prăpastie foarte adâncă în relațiile dintre statele membre NATO, potrivit The Guardian.

Trump s-a întâlnit de două ori cu  președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Președintele american s-a arătat impresionat de progresele Ucrainei.

Macron: „Întodeauna am avut încredere în Trump”

Într-un comunicat comun, toți liderii G7 au promis că vor crește sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv în domeniul energetic.

Întrebat dacă Trump poate fi de încredere în respectarea angajamentului de a lua în considerare sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, Macron a declarat:

„Întotdeauna am avut încredere în președintele Trump. Când și-a asumat angajamente față de noi, a făcut întotdeauna ceea ce a spus că va face.”

Și prim-ministrul Canadei, Mark Carney,  a spus că și el crede că Trump a început să aibă „o înțelegere mai realistă a modului în care se va dezvolta acest război”.

„Trump era într-o dispoziție bună”

Diplomații prezenți la summit au remarcat că Trump părea „ușurat” de încetarea aparentă al războiului din Iran în urma acordului de pace.

The Guardian notează că Trump era într-o dispoziție mult mai bună decât se aștepta și a arătat o dorință autentică de a se implica în aceste probleme.

Zelenski a propus ca Putin să vină la summitul G7 pentru a discuta impasul negocierilor pentru pace, dar „n-a primit nimic” din partea Rusiei.

Sursa Foto: The Guardian

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Trump îl laudă pe Netanyahu și când îl critică: „Bibi este un om bun, dar exagerează uneori”
20:48
Trump îl laudă pe Netanyahu și când îl critică: „Bibi este un om bun, dar exagerează uneori”
FLASH NEWS Trump susține că SUA au provocat daune de trilioane de dolari în Iran: „Cineva va trebui să-i ajute”
20:11
Trump susține că SUA au provocat daune de trilioane de dolari în Iran: „Cineva va trebui să-i ajute”
PACE ÎN IRAN Trump, la G7: „Dacă nu făceam înțelegere cu Iranul, războiul ar mai fi durat încă 2 ani. Nu s-ar mai fi redeschis niciodată strâmtoarea Ormuz”
19:33
Trump, la G7: „Dacă nu făceam înțelegere cu Iranul, războiul ar mai fi durat încă 2 ani. Nu s-ar mai fi redeschis niciodată strâmtoarea Ormuz”
FLASH NEWS Rusia acuză Ucraina că o dronă a lovit un autobuz cu copii din Belarus, în regiunea Briansk. Kievul neagă
19:14
Rusia acuză Ucraina că o dronă a lovit un autobuz cu copii din Belarus, în regiunea Briansk. Kievul neagă
TEHNOLOGIE Autoritățile din Ohio renunță la programul „Robocop” la un an de la implementare. Ce a determinat Poliția din Dublin să-l retragă pe „DubBot”
18:55
Autoritățile din Ohio renunță la programul „Robocop” la un an de la implementare. Ce a determinat Poliția din Dublin să-l retragă pe „DubBot”
FLASH NEWS Axios: Statele Unite și Iranul ar putea semna acordul de pace mai devreme decât era stabilit. Când și unde ar putea avea loc ceremonia
18:45
Axios: Statele Unite și Iranul ar putea semna acordul de pace mai devreme decât era stabilit. Când și unde ar putea avea loc ceremonia
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul alta!'
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Mediafax
Majorare spectaculoasă de salarii! Lanțul uriaș care operează și în România dă bani mai mulți angajaților
Click
Dan Alexa, prima declarație după ce a fost surprins în club alături de Andreea Popescu: „Realitatea este cu totul alta”
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Cancan.ro
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Creierul și hormonii bărbaților se schimbă înainte de nașterea copilului
REACȚIE Kelemen Hunor dezminte că ar fi fost sunat de premierul Ungariei să nu voteze Guvernul Veștea. Ce argumente aduce liderul UDMR
22:23
Kelemen Hunor dezminte că ar fi fost sunat de premierul Ungariei să nu voteze Guvernul Veștea. Ce argumente aduce liderul UDMR
FLASH NEWS Bolojan anunță de ce face Congres Extraordinar PNL: „Este momentul să decidem direcția partidului”. Nicio vorbă despre excluderea lui Veștea
22:04
Bolojan anunță de ce face Congres Extraordinar PNL: „Este momentul să decidem direcția partidului”. Nicio vorbă despre excluderea lui Veștea
ACTUALITATE Partidele clasice nu mai merită încrederea românilor. Gen Silviu Predoiu: „Au rămas doar umbre a ceea ce au fost la început”
22:00
Partidele clasice nu mai merită încrederea românilor. Gen Silviu Predoiu: „Au rămas doar umbre a ceea ce au fost la început”
ULTIMA ORĂ Petrișor Peiu: Este „exclus” ca AUR să voteze Guvernul Veștea/ „Ne-am sinucide politic”
21:56
Petrișor Peiu: Este „exclus” ca AUR să voteze Guvernul Veștea/ „Ne-am sinucide politic”
FLASH NEWS USR refuză să voteze Cabinetul Veștea și îl numește „guvern de proastă calitate, cumpărat de pe Temu”
21:55
USR refuză să voteze Cabinetul Veștea și îl numește „guvern de proastă calitate, cumpărat de pe Temu”
FINANȚE ANAF. Evaziune fiscală de milioane cu paznici. 350.000 de ore de muncă nedeclarate. Sute de angajați furați la servicii medicale și pensie
21:44
ANAF. Evaziune fiscală de milioane cu paznici. 350.000 de ore de muncă nedeclarate. Sute de angajați furați la servicii medicale și pensie

Cele mai noi

Trimite acest link pe