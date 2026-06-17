Trump și Macron, la o cină „regală” la Versailles. Președintele SUA a semnat la masă acordul de pace cu Iran, marcând oficial finalul războiului

Emmanuel Macron îl găzduiește pe Donald Trump în decorul opulent al palatului regal al lui Ludovic al XIV-lea.Un oficial SUA anonim a declarat pentru NewsNation că SUA și Iran ar fi semnat Memorandumul Înțelegerii în format digital.

Surse media susțin că inclusiv președintele SUA a semnat o copie a acordului de pace cu Iran pe durata cinei cu Macron la Palatul Versailles, a declarat Barak Ravid.

O fotografie cu semnarea acordului la Versailles a fost trimisă iranienilor și mediatorilor pakistanezi.

„SUA și Iran au semnat în format electronic Memorandumul Înțelegerii și acum a intrat în vigoare. Războiul a luat sfârșit”, a scris Barack Ravid, care confirmă informația.

Trump și Macron, la o „cină regală” la Versailles

Palatul Élysée descrie cina ca fiind „subestimată”, dar astfel de întâlniri anterioare au costat sute de mii de euro. Președintele american a recunoscut acest lucru marți seara, cu sinceritatea sa caracteristică: „Președintele francez, care se întâmplă să fie un om foarte amabil, m-a invitat la cină la Versailles. Și Versailles nu este doar placat cu aur, este substanțial. Așa că am spus: „Aș vrea să o fac”.

Donald Trump iubește decorațiunile aurite, iar Emmanuel Macron știe asta: ce altceva poate fi mai bun decât Palatul Versailles cu cele 357 de oglinzi și grădinile sale franceze, suficient pentru a-l fermeca pe irascibilul președinte american, cunoscut pentru aprecierea sa pentru fast și onoruri, într-un moment în care relațiile transatlantice nu mai sunt o certitudine?, se întreabă LeFigaro.

După încheierea summitului G7 de la Évian-les-Bains, cei doi șefi de stat se întâlnesc la o cină bilaterală într-una dintre galeriile Palatului din regiunea Yvelines.

Va fi, fără îndoială, o afacere extrem de formală, după trei zile de negocieri sub președinția franceză a G7 și celebrarea a 250 de ani de la independența americană.

Semnificația Palatului Versailles în prietenia franc0-americană

Între acești ziduri ale fostului palat regal a fost semnat tratatul de independență al SUA cu britanicii în 1783. În 1919 a fost semnat Tratatul de Versailles care a marcat finalul Primului Război Mondial, în care Franța și SUA au luptat alături de Antanta împotriva Puterilor Centrale.

Această cină va fi, așadar, o ocazie de a „celebra prietenia” de 250 de ani dintre Paris și Washington, cât și o încercare să refacă relațiile transatlantice.

Președintele francez a mai organizat banchete cu mare fast când i-au invitat pe regele Charles al III-lea al Marii Britanii și chiar dictatorului rus Vladimir Putin.

„Aceasta nu este o cină de gală sau ceva de genul acesta”, a avut grijă să sublinieze Emmanuel Macron într-un interviu acordat TF1 cu puțin timp înainte de summitul G7.

Costurile, meniul și spectacolele

Palatul Élysée a promis că va fi organizată o cină de lucru „discretă” între cele două delegații. Meniul, precum și lista invitaților, nu au fost încă publicate oficial, dar este cert că vor avea loc spectacole cu focuri de artificii, precum și „Grandes Eaux Nocturnes” – un spectacol de sunet și lumini în grădinile regale.

Cu toate acestea, cina luată în Sala Oglinzilor,cu candelabrele sale, nu sunt tocmai ieftine. Pentru a înțelege costul unei astfel de seri, cina luată cu 20 septembrie 2023, la Palatul Versailles, a costat aproximativ 475.000 de euro, pe lângă 80.000 de euro reprezentând taxe de anulare pentru vizita planificată inițial pentru martie.

Cea mai mare cheltuială a fost cea de catering, în valoare de 166.000 de euro. Trebuie menționat că Palatul Élysée a mobilizat pentru monarhul britanic bucătari de top cu stele Michelin – inclusiv Anne-Sophie Pic și Yannick Alléno – și a pregătit un meniu excepțional: homar albastru, crab și pui Bresse cu ciuperci porcini.

În acea seară de septembrie 2023, pe lângă cei 100.000 de euro facturați pentru personal (lucrători temporari și „extra”) și cei 90.000 de euro pentru închirierea de mobilier și echipamente, s-a adăugat o sumă consistentă de 42.000 de euro pentru „vinuri, băuturi spirtoase și băuturi”.

Un magnum dublu de Château Mouton Rothschild 2004, un Bâtard-Montrachet Grand Cru 2018 și un magnum de șampanie Pol Roger Cuvée Winston Churchill 2013 au împodobit masa în acea seară.

Aceeași rețetă diplomatico-gastronomică este așteptată să fie aplicată în această seară de miercuri pentru Donald Trump, probabil cu puțin mai puțină extravaganță, așa cum pare să sugereze Palatul Élysée. Contactată de Le Figaro, președinția a refuzat să comenteze mai mult în acest moment.

Cu toate acestea, costul poate varia de la un lider la altul. Cina de la Luvru găzduită de prim-ministrul indian Narendra Modi în 2023 a costat 412.000 de euro.

În 2024, nota de plată pentru recepția președintelui chinez Xi Jinping la Palatul Élysée s-a ridicat la 138.000 de euro și chiar la „modesta” sumă de 90.000 de euro pentru cina de stat cu emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, la palatul prezidențial.

Aceste sume, clarifică Curtea de Conturi, reflectă doar „costul direct pentru președinție al acestor cine de stat”; ele nu includ „anumite cheltuieli suportate de alte ministere, cum ar fi securitatea evenimentelor”. Și dincolo de cifre, aceste evenimente sunt mai presus de toate un instrument diplomatic puternic. Î

Franța are ocazia să „uimească lumea cu măreția sa”, a spus istoricul Jean Garrigues.

Sursa Foto: Elysses