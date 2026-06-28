Banca Reglementelor Internaționale a avertizat vineri că entuziasmul exagerat al companiilor de tehnologie pentru inteligența artificială, manifestat prin cheltuieli excesive, riscă să se încheie cu o „prăbușire” dăunătoare și de lungă durată.

Organizația internațională de bănci centrale, cu sediul la Basel, „promovează cooperarea monetară și financiară internațională”. Aceasta susține că investițiile prea mari în AI pot zdruncina piețele financiare și afecta economia globală.

Dezvoltarea AI ar putea avea un randament slab, cu mult sub așteptări. Iar investitorii vor fi nevoiți să reducă rapid finanțarea pentru companiile de inteligență artificială.

Cele mai mari companii tech vor să investească peste 1 trilion de dolari în dezvoltarea AI la sfârșitul anului 2026.

Dar, dezamăgirea cauzată de randamentul scăzut ar putea declanșa o scădere bruscă a finanțării și ar putea transforma boom-ul cheltuielilor de capital într-o prăbușire prelungită a investițiilor.

Prăbușirea încrederii în AI ar putea cauza efecte de domino, a declarat BIS în raportul său economic anual de duminică.

Avertismentul vine pe fondul îngrijorărilor crescute cu privire la amploarea acțiunilor și obligațiunilor care alimentează revoluția inteligenței artificiale și la turbulențele pe care le creează aceasta pe piețele globale.

Grupurile tehnologice au inundat piața globală a creditului. Au strâns sute de miliarde de dolari pentru a finanța proiecte de inteligență artificială.

Prețurile record ale acțiunilor i-au atras către piața de capital din SUA. IPO-ul de succes de 86 de miliarde de dolari al SpaceX de la începutul acestei luni a fost emblematic pentru cererea mare de acțiuni legate de această tehnologie.

Marii investitori au avertizat însă că această grabă de a emite datorii ar putea spori apetitul investitorilor, deși investiția în inteligență artificială ar putea să nu dea roade.

Piețele bursiere au fost volatile de la IPO-ul SpaceX. Investitorii își fac așteptări tot mai mari privind creșterea ratelor dobânzii de către Rezerva Federală.

Șeful de investiții al Allianz a avertizat săptămâna aceasta că decizia SpaceX de a lansa o vânzare de obligațiuni de 25 de miliarde de dolari atât de curând după IPO-ul său a fost un semn că piețele au intrat în „sfera bulei”.

Până în prezent, optimismul cu privire la inteligența artificială a oferit un impuls important pentru creșterea globală, a adăugat BIS.

Raportul a recunoscut că este posibil ca inteligența artificială să poată crește productivitatea „semnificativ” în următorul deceniu, având în vedere sporirea eficienței pe care le poate oferi companiilor.

Însă a atenționat că au mai existat în trecuboom-uri investiționale:

extinderea canalelor în anii 1830

căile ferate din Marea Britanie în anii 1840

boom-ul dotcom de la sfârșitul anilor 1990.

Toate acestea au avut o caracteristică cheie în comun, a declarat BRI: „o descoperire tehnologică autentică care a atras capital peste randamentele comerciale”.

„Aceste episoade s-au încheiat în final cu prăbușirea investițiilor, provocând recesiuni la nivelul întregii economii.”

O corecție majoră a pieței bursiere asociată cu AI ar putea avea implicații mai ample astăzi decât în ​​trecut, a adăugat BRI, deoarece gospodăriile au o expunere mai mare la acțiuni în raport cu averea și veniturile lor.

Stabilitatea financiară ar putea fi, de asemenea, pusă în pericol, având în vedere volumul uriaș de datorii vândute de companiile de AI pentru a-și finanța investițiile, a avertizat organizația.

În timp ce economia globală a demonstrat o rezistență surprinzătoare în ciuda șocurilor, inclusiv războiul dintre SUA și Iran, repercusiunile economice ale închiderii strâmtorii Ormuz continuă să perturbe piața energetică.

Înainte de război, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate era transportată pe calea navigabilă.

„Impactul inflaționist se resimte deja și s-ar putea dovedi persistent”, a declarat BIS.

„Pericolele au crescut odată cu punctele de presiune legate de riscurile de inflație persistentă, sustenabilitatea investițiilor legate de AI, vulnerabilitățile financiare în creștere și slăbirea pozițiilor fiscale”, a adăugat BIS, potrivit unui articol publicat de Sam Fleming și Ian Smith în Financial Times .

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