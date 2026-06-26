În viitor, chiar și cerșetorii ar putea fi înlocuiți. Un robot a cerșit, în genunchi, pe o stradă din China după bani pentru a-și încărca bateria

De câțiva ani, teama că roboții vor putea înlocui lucrătorii umani a luat amploare de la apariția chatboților cu AI generativ. Un incident petrecut în orașul Chengdu din China i-a făcut pe mulți internauți să se întrebe dacă „și roboții vor putea fi înlocuiți de roboți”.

Un robot umanoid model Unitree G1 a fost filmat cum îi implora pe trecătorii de pe stradă să-l ajute financiar pentru a-și încărca bateria care ține doar 2 ore. Robotul a stat în genunchi, cu mâinile împreunate și cu o farfurie în care trecătorii îi aruncau fise și bancnote ;i o hârtie cu cod QR.

Un robot din China a cerșit bani pentru a-și încărca bateria

Imaginile postate pe rețelele de socializare s-au viralizat. Internauții au comentat că din cauza crizei mondiale provocată de războiul dintre Iran și SUA îi fac și pe roboți să o ducă prost pe plan financiar.

„Își vor pierde și cerșetorii ocupația în viitor?”, s-au întrebat unii internauți.

China a doborât recorduri consecutive în domeniul roboticii, fiind construișți numeroși roboți umanoizi folosiți în producția industrială, restaurante, securitate și comerț.

A fost o farsă

Potrivit Futurism, totul a fost o farsă (sau un experiment social). Nu a fost încă descoperit autorul glumei stradale care să și-o asume. Robotul a filmat pe 11 iunie când cerșea pe stradă.

În China au fost filmate maratoane cu roboți alergători, roboți care ansamblează mașini, roboți care livrează comenzi și roboți care servesc mâncarea în restaurante. China urmărește să integreze roboții umanoizi în economie din 2027.

Sursa Video: TikTok

Sursa Foto: Envato