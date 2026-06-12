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Eugen Tomac, într-un interviu pentru POLITICO, declară că austeritatea în România trebuie să continue

Eugen Tomac, într-un interviu pentru POLITICO, declară că austeritatea în România trebuie să continue
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Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat într-un interviu pentru POLITICO că măsurile de austeritate trebuie să continue în România pentru a evita o criză, pledând pentru reforme structurale. În ciuda acestor propuneri, șansele de învestire a noului guvern tehnocrat sunt reduse, pe fondul lipsei de susținere din partea partidelor și al blocajului politic.

În cadrul interviului acordat, Eugen Tomac și-a prezentat programul de guvernare în exclusivitate pentru POLITICO. Cu această ocazie, premierul desemnat a recunoscut că românii au resimțit impactul recentelor reforme economice și al creșterii impozitelor dar, cu toate acestea, programul de austeritate, menit să reducă deficitul bugetar istoric al țării, trebuie să continue.

În tot acest timp, analiștii economici avertizează că o perioadă prelungită de turbulențe ar pune în pericol stabilitatea economică a României, pe fondul temerilor de o retrogradare din partea agențiilor de rating. Mai mult, termenul limită din luna august pentru implementarea reformelor în vederea asigurării celor 11 miliarde de euro de la UE prin măsuri de redresare post-Covid sporește presiunea politică pentru o soluție.

Cum încearcă Tomac să liniștească piețele financiare

„Prin respectarea promisiunilor, vom respecta un calendar pe care toată lumea îl poate verifica. Bugetul pe 2026 se închide cu un deficit de 6,2%, față de 7,6% în 2025. România s-a angajat să atingă un deficit de 5,1% în 2027. Această traiectorie nu este negociabilă. Nu vor exista noi impozite pe muncă sau pe capitalul productiv. În schimb, vom continua reconstrucția cheltuielilor”, a spus premierul desemnat al României.

În paralel cu aceste obiective, Eugen Tomac vrea să restabilească dialogul dintre stat și mediul de afaceri deoarece politicile fiscale neregulate au costat economia foarte mult. Eugen Tomac și-a propus trei ancore externe în acest sens: obiectivul final PNRR, facilitatea SAFE și aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Cum vrea Eugen Tomac să mențină PSD-ul de partea lui

Premierul desemnat a precizat în interviul acordat că va încerca să colaboreze cu fiecare forță politică parlamentară pro-europeană care îi acceptă programul de guvernare. Relația pe care o va avea cu PSD se va aplica și pentru celelalte partide.

În ceea ce privește persoanele vulnerabile, precum pensionarii, Tomac a spus că va face tot posibilul să aloce puținele resurse pe care le are disponibile pentru a-i ajuta. Cu toate acestea, trebuie responsabilitate din punct de vedere fiscal.

Cum diferă programul de guvernare al lui Tomac de cel al lui Bolojan

Pe traiectoria fiscală și pe ancorele europene există o continuitate deplină, spune Tomac. Politicile pentru reducerea deficitului vor fi aceleași, din moment ce situația economică actuală a României cere acest lucru.
Spre deosebire de abordările guvernului anterior, Eugen Tomac vrea să acorde mai multă atenție sectorului privat. „Statul trebuie să înceteze să mai lupte împotriva antreprenorilor”.

În al doilea rând, Tomac vrea o abordare mult mai agresivă în ceea ce privește digitalizarea și eliminarea barierelor birocratice pentru cetățeni și antreprenori.

„Guvernul meu se va concentra, de asemenea, pe accelerarea proiectelor energetice, fie ele de stat sau publice. Mai multă energie înseamnă energie mai ieftină. Și, în cele din urmă, trebuie să ne îmbunătățim piețele de capital. Europa trebuie să își îmbunătățească piețele de capital și mă voi asigura că România își joacă rolul aici”, a precizat Tomac.

Cum își propune Tomac să respecte termenul limită de 31 august pentru ca România să obțină banii europeni

Eugen Tomac a precizat pentru POLITICO că și-a impus trei obiective majore. În primul rând, vrea să pună presiune maximă pe antreprenori și autorități pentru a finaliza proiectele până la termenul limită de 31 august. „Nu ne putem permite vacanțe în timp ce România pierde bani”.

În al doilea rând, spune Tomac, trebuie parcurse toate cele două etape care au mai rămas în ceea ce privește adoptarea legislației primare pentru ca România să nu piardă niciun euro. Deoarece unele dintre acestea sunt dificil de atins, Tomac se așteaptă ca toate partidele pro-europene să le adopte. În cazul în care Parlamentul nu vrea să colaboreze, Eugen Tomac a precizat că va apela la instrumentul ordonanțelor de urgență.
Nu în ultimul rând, Eugen Tomac spune că vrea să conducă personal toate negocierile ulterioare cu Comisia Europeană deoarece timpul petrecut în Parlamentul de la Bruxelles ca europarlamentar reprezintă un atu.

Ce spune Tomac despre colaborarea cu AUR

Eugen Tomac a precizat că nu va tolera partidele politice care acționează împotriva interesului național al României, iar AUR a demonstrat un astfel de comportament în ultimul timp.

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