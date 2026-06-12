Premierul desemnat, Eugen Tomac, a transmis partidelor parlamentare lista cu propunerile de miniştri din viitorul său cabinet, potrivit surselor Gândul. Propunerea lui Tomac pentru Ministerul Culturii, după ce Adrian Papahagi a anunțat că renunță la nominalizare, este Mihai Ghyka, descendent al ultimului Domnitor al Moldovei, Grigore Ghica.

LISTA GUVERNULUI

1. Prim-ministru – Eugen Tomac

A fost unul din oamenii de încredere ai lui Traian Băsescu, fiindu-i aproape în proiectul PMP, partidul înființat de fostul președinte. În prezent este consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al lui Nicușor Dan. Detalii AICI

2. Viceprim-ministru, Ministerul Educației și Cercetării – Sorin Costreie

Este consilier prezidențial pentru educație și cercetare din 17 noiembrie 2025. Înainte de numirea la Cotroceni, Costreie a avut o activitate îndelungată în mediul universitar. Este cadru didactic la Facultatea de Filosofie, unde lucrează din 1997, și a fost implicat în structuri universitare și rețele academice europene.

3. Viceprim-ministru, fără portofoliu – Valeriu Nistor

Manager cu o carieră lungă în tehnologie, telecomunicații și energie. Este director general al companiei Soltem Energy din 2022. A fost președinte al AmCham România (Camera de Comerț Americană în România), CEO al Vodafone România, director general al IBM România. A ocupat funcții de conducere și la Xerox în România și Austria.

4. Viceprim-ministru, fără portofoliu – Bogdan Dumitru

Este director executiv în industria IT și securitate cibernetică, asociat cu compania Bitdefender. A fost și președinte al UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, dar și coordonator al alianței CIVIS la nivelul Universității din București.

5. Ministerul Afacerilor Interne – Tiberiu Trifan

Diplomat și fost înalt funcționar din Ministerul Afacerilor Interne. A fost secretar de stat în MAI în Guvernul Dacian Cioloș. A activat în diplomație, fiind consul al României la Chișinău și la Roma. În prezent, ocupă funcția de consul general al României la Madrid. Provine din sistemul de ordine publică și a avut responsabilități legate inclusiv de dosarul Schengen în cadrul MAI.

6. Ministerul Finanțelor – Ionuț Simion

Este consultant fiscal, doctor în economie şi profesor asociat la ASE. A fost Country Managing Partner al PwC România între 2015 și 2021. Acum este partener în cadrul PwC România și coordonează relațiile cu clienții strategici. A condus de mai multe ori AmCham România (Camera de Comerț Americană în România).

7. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Ionuț Mașala

Director economic în cadrul CNAIR. Lucrează în CNAIR din 2000, unde a ocupat succesiv funcții de economist, șef serviciu financiar, șef serviciu salarizare și director financiar.

8. Ministerul Justiției – Cosmin Soare-Filatov

Este consilierul pe probleme constituționale al lui președintelui Nicușor Dan, avocat, a lucrat aproape 13 ani la casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP), care a câștigat pentru statul român procesul internațional cu investitorii Roșia Montană.

9. Ministerul Apărării Naționale – Dan Neculăescu

Dan Neculăescu a fost numit reprezentant permanent al României la NATO în februarie 2022. Secretar general adjunct al NATO în acea perioadă era Mircea Geoană. A lucrat și în MAE în 2002-2004.

10. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Florin Duma

Este un antreprenor din zona IMM-urilor și lider al organizației patronale IMM România. Om de afaceri din județul Prahova, conduce compania Durocar SRL (construcții industriale și civile). Implicat în structuri patronale ale IMM-urilor de peste 10 ani.

11. Ministerul Sănătății – Șerban Dragosloveanu

Șerban Dragosloveanu este chirurg ortoped și a fost numit manager al Spitalului Foișor în mandatul de primar al lui Nicuşor Dan. Este şi asistent universitar la UMF Carol Davila.

12. Ministerul Agriculturii – Nicolae Istudor

Rector al ASE din martie 2016. A fost și prorector și profesor universitar doctor, cu activitate didactică în domenii precum logistica întreprinderilor agroalimentare, dezvoltare regională și rurală și burse de mărfuri agroalimentare. Fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în 2004-2005.

13. Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu

Secretar de stat în MAE și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE. A fost ambasador al României în Franța între 2016 și 2022. Înainte de intrarea în diplomație, Luca Niculescu a avut o carieră în presă. A fost redactor-șef al RFI România și corespondent în România pentru mai multe instituții media franceze.

14. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Carmen Moraru

Secretar de stat în cadrul MIPE și coordonează domenii legate de PNRR și programele europene de investiții. A fost secretar de stat şi la Finanţe, în Guvernul Ciolacu.

15. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Teodor Dulceață

Secretar general adjunct în Ministerul Mediului. A fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fostului ministru Grațiela Gavrilescu. A ocupat funcții în administrația publică și în structuri aflate în zona mediului, inclusiv la Ministerul Mediului.

16. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Diana Morar

Avocat și fost deputat PNL în legislatura 2020–2024. În 2024 a trecut la Forța Dreptei, formațiunea condusă de Ludovic Orban, candidând ulterior din partea alianței Dreapta Unită. Înainte de mandatul parlamentar, Morar a fost numită secretar de stat la Ministerul Justiției, în ianuarie 2020, în perioada Guvernului Orban.

17. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Vladimir Ionaș

Sociolog, a lucrat în cadrul Grupului de Studii Socio-Comportamentale Avangarde. Fost consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului Sorin Grindeanu (PSD).

18. Ministerul Culturii – Mihai Ghyka

Descendent al ultimului Domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. A fost secretar de stat în Ministerul Culturii în perioada 2015-2016, în Guvernul Cioloș. A fost președinte și manager general al Bergenbier Romania, dar și director comercial la Vodafone Romania.

19. Ministerul Energiei – Andrei Covatariu

Expert în energie și politici climatice, cunoscut mai ales în zona de tranziție energetică și securitate energetică. Este cadru didactic asociat la ASE București. A condus sau ocupat funcții de top în IBM România și Vodafone România. A activat în zona de consultanță și management de business.