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Ultima actualizare: acum 16 minute

🚨 Europa dă în clocot. Sute de mii de italieni au ieșit în stradă, nemulțumiți de scumpiri, salarii și pensii. La Milano protestele au degenerat în violențe. La fel și la Torino. La Roma, peste 100.000 de oameni au ieșit în stradă

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20:31

UPDATE: Violențe și la Torino

Confruntări violente au fost raportate și la Torino, în timpul protestului împotriva scumpirii traiului. Protestatarii violenți, la fel ca-n Franța și Albania, au purtat glugă pe cap și au avut fețele acoperite cu fulare.

În piață s-au scandat sloganuri și s-au afișat bannere împotriva creșterii prețurilor la combustibili și facturi, considerate nesustenabile în raport cu „salariile inadecvate”.
Grupuri de tineri foarte tineri au aruncat cu pietre și sticle în polițiștii staționați în gara Porta Nuova. Poliția a răspuns prin lansarea de gaze lacrimogene pentru a împrăștia mulțimea.
Via Po este sub asediu, unde comercianții trag obloanele, iar polițiștii au tras cu tunuri cu apă spre protestatarii violenți.

Pe fondul protestelor violente din Franța și Albania, peste 100.000 de oameni au protestat sâmbătă în mai multe orașe din Italia.

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Protestatarii au cerut pensii mai mari și măsuri împotriva creșterii costurilor vieții. La Milano, peste 5.000 de manifestanți au participat la un marș, potrivit Corriere Della Siera.

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Unii dintre ei s-au bătut cu poliția chiar lângă Domul din Milano, a doua cea mai mare catedrală din peninsula italică.

Manifestanții au aruncat cu pietre spre forțele de ordine.Autoritățole au raportat că mai multe stații de autobuz și vitrine au fost avariate, iar unele persoane au fost rănite și mai mulți tineri au fost reținuți.

Și la Torino s-a desfășurat un protest după moartea unui copil de 7 ani. Zeci de oameni formează în fiecare dimineață o „barieră umană”.

Iar în capitala Italiei, organizatorii manifestației „Insieme sulla Via Maestra” au anunțat 100.000 de participanți, cerând salarii mai mari, reducerea taxelor pentru angajați și pensionari, investiții în sănătate și educație și măsuri pentru accesul la locuințe.

Liderul sindicatului CGIL, Maurizio Landini, a anunțat o grevă generală pentru 20 noiembrie.

Sursa Foto: Profimedia

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