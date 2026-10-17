Confruntări violente au fost raportate și la Torino, în timpul protestului împotriva scumpirii traiului. Protestatarii violenți, la fel ca-n Franța și Albania, au purtat glugă pe cap și au avut fețele acoperite cu fulare.
În piață s-au scandat sloganuri și s-au afișat bannere împotriva creșterii prețurilor la combustibili și facturi, considerate nesustenabile în raport cu „salariile inadecvate”.
Grupuri de tineri foarte tineri au aruncat cu pietre și sticle în polițiștii staționați în gara Porta Nuova. Poliția a răspuns prin lansarea de gaze lacrimogene pentru a împrăștia mulțimea.
Via Po este sub asediu, unde comercianții trag obloanele, iar polițiștii au tras cu tunuri cu apă spre protestatarii violenți.