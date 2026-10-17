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Franța, cuprinsă de proteste împotriva scumpirilor. Elevi, studenți și activiști au ieșit în stradă, iar poliția a făcut zeci de arestări

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Mii de oameni sunt așteptați sâmbătă în stradă, în mai multe orașe din Franța, pentru a protesta față de creșterea costului vieții și a prețurilor la combustibili. Studenții, sindicatele și susținătorii mișcării „Vestele galbene” participă la mobilizare. În mai multe orașe au fost instalate baraje, au izbucnit incendii, iar la Paris au fost efectuate 61 de arestări până la ora 11:00.

Mișcarea elevilor a început pe 21 septembrie, la un liceu din Créteil, în apropiere de Paris, pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa profesorilor și de condițiile din școli. Protestele s-au extins în regiunea pariziană, iar pe 28 septembrie au fost raportate primele incidente grave, inclusiv rănirea unui adolescent în timpul unei intervenții a poliției. În zilele următoare, manifestațiile s-au extins în mai multe orașe din Franța, fiind înregistrate confruntări cu forțele de ordine, incendieri și acte de vandalism.

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UPDATE: O secție de poliție din Marsilia, vizată de protestatari

În Marsilia, o secție de poliție municipală a fost vizată de protestatari pe strada La Canebière.

„Geamurile au fost sparte și au fost aruncate fumigene înăuntru. O tentativă de incendiere a fost dejucată. Nu au fost raportate victime”, a aflat BFMTV de la prefectura din Marsilia.

„Condamnăm în termenii cei mai duri aceste acțiuni, care sunt evident inacceptabile, nu corespund niciunei revendicări și constituie un atac asupra proprietății publice, precum și asupra serviciilor oferite populației”, a adăugat prefectura.

UPDATE: Numărul persoanelor arestate a crescut

Aproximativ o sută de persoane au fost reținute la ora 12:00 în Paris, în principal pentru purtarea de echipamente de protecție (mănuși cu protecție, cagule) sau de arme interzise, a declarat Prefectura de Poliție din Paris pentru BFMTV.

„Acțiunile violente anunțate de unii pe rețelele sociale pentru această dimineață au eșuat. Flexibilitatea dispozitivului pus în aplicare a permis reacția promptă, dispersarea și reținerea participanților”, a mai precizat prefectura.

UPDATE: Manifestanții au fost dispersați în fața Universității Lyon 3 cu grenade lacrimogene

La Lyon, polițiștii au dispersat cu grenade lacrimogene aproape 300 de persoane adunate în fața Universității Lyon 3, puțin după ora 10:00, după ce manifestanții au început să strige „Suntem cu toții antifasciști”.

Autoritățile au luat măsuri de securitate înaintea protestelor

Guvernul francez a convocat o celulă interministerială de criză, în contextul manifestațiilor anunțate în toată țara. La Paris, 25 de stații de metrou și RER au fost închise începând cu ora 8:00, la solicitarea prefecturii poliției, relatează BMFTV.

Adunarea din capitală este programată pentru ora 14:00, în Place de la République, de unde manifestanții urmează să se deplaseze spre Place de Clichy. Autoritățile au respins solicitarea organizatorilor de a include în traseu zona instituțiilor de putere din centrul orașului.

Sursă Video X

Vineri, președintele Emmanuel Macron a făcut apel la calm și le-a cerut participanților să respecte persoanele și bunurile, avertizând împotriva actelor de vandalism.

Baraje și incendii în mai multe orașe

Primele acțiuni au început dimineața. La Rennes, aproximativ 20 de persoane au blocat parțial circulația în apropierea unui centru comercial, folosind tomberoane și paleți. Pe șoseaua de centură au fost aprinse baricade, iar intervenția forțelor de ordine a dus la eliberarea zonei.

La Lorient, protestatarii au aruncat cu pietre în forțele de ordine, potrivit prefectului regional.

Sursă Video: CLPRESS

La Marsilia, bulevardul Prado a fost blocat temporar cu tomberoane și scutere. Poliția antirevoltă a intervenit pentru a elibera drumul, în timp ce în cartierul Castellane au fost incendiate tomberoane.

Și la Nancy au fost instalate baraje rutiere, care au încetinit circulația.

Grupuri de protestatari, dispersate la Lyon

La Lyon, forțele de ordine au intervenit pentru a dispersa mai multe grupuri care încercau să blocheze traficul. Un grup de aproximativ 40 de persoane a fost îndepărtat din zona podului Guillotière, iar alte persoane au fost dispersate în apropierea sensului giratoriu Feyssine și la rafinăria Feyzin.

În jurul orei 9:00, prefectura a semnalat prezența unui grup de aproximativ 100 de persoane considerate ostile, pe malurile Ronului.

Mai multe magazine din centrul orașului și-au acoperit vitrinele cu panouri de lemn, de teama unor noi acte de vandalism, după incidentele de la protestele anterioare.

61 de arestări la Paris

Prefectura poliției din Paris a anunțat că, până la ora 11:00, fuseseră efectuate 61 de arestări în cadrul operațiunilor de securitate din zona metropolitană. Potrivit autorităților, persoanele au fost reținute în principal pentru vandalizare, deținerea unor arme interzise sau a echipamentelor de protecție.

Poliția a anunțat și îndepărtarea unor baricade instalate pe Champs-Élysées, unde traficul fusese blocat înaintea manifestației programate în capitală.

Prefectura raportează, de asemenea, aproape 600 de controale efectuate până în prezent, în timpul cărora au fost confiscate în special echipamente de protecție interzise (cagulă, mănuși blindate). 

Potrivit autorităților din Paris, două marșuri nedeclarate au fost dispersate de forțele de ordine. Primul, un miting sindical cu aproximativ o sută de persoane, s-a format în apropierea gării Gare du Nord înainte de a se deplasa pe Rue du Faubourg-Saint-Denis. Un al doilea, de dimensiuni similare și compus din elevi de liceu, a început pe Rue de Rennes.

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