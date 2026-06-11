Ministerul rus de Externe a anunțat joi că ambasadorii Marii Britanii, Germaniei și Franței au purtat discuții la Moscova cu viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin. Acesta este primul pas concret în relațiile dintre Europa și Rusia pentru a soluționa războiul din Ucraina.

Ambasadorul britanic Nigel Casey, ambasadorul francez Nicolas de Rivière și ambasadorul german Alexander Graf Lambsdorff s-au întâlnit cu diplomatul rus la Ministerul rus de Externe, în contextul în care țările lor au început să adopte un rol tot mai activ în eforturile de pace.

În cadrul întâlnirii, Moscova a subliniat din nou necesitatea abordării „cauzelor profunde ale conflictului”, un punct de discuție rusesc folosit frecvent pentru a justifica respingerea unui armistițiu și solicitarea de concesii teritoriale din partea Ucrainei. Într-un scurt comentariu adresat presei după ce a părăsit ministerul, ambasadorul francez a declarat că oficialii au avut o „discuție bună” și a promis o declarație ulterioară.

Întâlnirea a avut loc la inițiativa țărilor europene

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat la începutul acestei săptămâni că ambasadorii celor trei puteri europene au solicitat o întâlnire directă cu adjunctul său. În paralel, șefii de stat al Marii Britanii, Franței și Germaniei s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenksi la Londra, pe 7 iunie, în așa-numitul format E3.

Într-o declarație comună , președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și Zelenski au subliniat necesitatea unor garanții de securitate pentru Kiev, a participării europene la negocierile de pace și a unor despăgubiri din partea Rusiei pentru daunele de război.

Putin nu este de acord cu medierea păcii de către Europeni

Într-un comunicat, Ministerul rus de Externe a precizat că Galuzin le-a prezentat diplomaților „o evaluare obiectivă a politicii distructive urmate de conducerea țărilor lor în ceea ce privește criza ucraineană, care vizează încurajarea la maximum a regimului de la Kiev să continue războiul împotriva Rusiei în numele, pe cheltuiala și cu asistența directă a «coaliției occidentale a celor dispuși»”.

Președintele rus Vladimir Putin și-a menținut poziția intransigentă față de război, dar a sugerat săptămâna trecută că propunerile președintelui american Donald Trump pentru pace ar putea ajuta la încetarea luptelor. În marja Forumului Economic de la Sankt Petersburg, Putin le-a spus reporterilor că este dispus să discute cu politicienii europeni, dar că aceștia nu sunt oamenii potriviți pentru a media încheierea războiului.

„Ce fel de mediator poate fi Uniunea Europeană sau anumite țări ale UE atunci când oferă asistență directă unei țări cu care se află în conflict armat?”, a spus președintele rus. =