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Explicația Iranului pentru care au fost amânate discuțiile de pace din Elveția

Explicația Iranului pentru care au fost amânate discuțiile de pace din Elveția
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În timp ce vicepreședintele american JD Vance și-a amânat călătoria în Elveția pentru a semna acordul de pace dintre SUA și Iran pe motiv că nu au fost încă finalizate discuțiile tehnice, Teheranul vine cu o altă versiune a poveștii.

Discuțiile de pace dintre Iran și Statele Unite au fost amânate din cauza atacurilor Israelului asupra Libanului, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația, citate de Financial Times. Prin urmare, Iranul nu a trimis o delegație în Elveția pentru discuțiile nucleare din cauza atacurilor. Cu toate acestea, acordul preliminar semnat miercuri de Donald Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian prevede „încetarea imediată și permanentă” a luptelor, inclusiv a celor din Liban.

„Iranienii au cerut garanții că ostilitățile din Liban vor înceta, așa cum se prevede în acordul semnat, iar mediatorii lucrează în prezent pentru a rezolva problema”, a declarat un diplomat familiarizat cu situația.

De-a lungul negocierilor dintre Teheran și Washington, Libanul a reprezentat un blocaj major și un test cheie al acordului dintre cele două țări. Atacurile lansate de israelieni au pus de mai multe ori la încercare și au deraiat negocierile de pace dintre SUA și Iran. Deși Trump și-a exprimat de mai multe ori frustrarea față de acțiunile lui Benjamin Netanyahu, premierul israelian a continuat să ignore recomandările SUA.

De fiecare dată, Iranul și-a menținut ferm poziția, „fără Liban, fără acord” și a considerat că deține avantajul în acest sens și poate obține mai multe concesii de la Statele Unite.

„Am ținut Hezbollah pe loc, SUA nu sunt capabile să țină Israelul pe loc. Până nu o vor face, nu vom veni”, a precizat un diplomat iranian.

Întâlnirea SUA-Iran a fost reprogramată

Doi dintre diplomații care au vorbit pentru FT au precizat că discuțiile au fost reprogramate provizoriu pentru luni, doar că acest lucru depinde de situația din Liban. O a treia persoană a declarat că încă nu s-a confirmat cât va dura întârzierea. Oficialii iranieni și presa de stat nu au comentat încă dacă Teheranul a anulat discuțiile din Elveția.

Care este versiunea Statelor Unite

Casa Albă a precizat că detaliile tehnice ale acordului de pace nu au fost încă finalizate, iar vicepreședintele SUA nu va mai pleca spre Elveția. Cu toate acestea, delegația SUA este „pregătită să plece la prima ocazie disponibilă”. Acordul interimar prevede prelungirea armistițiului cu 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și convenirea asupra unui cadru pentru discuțiile privind programul nuclear al Iranului.

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