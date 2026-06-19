Moment istoric la Academia Generală Aeriană și Spațială din San Javier, Murcia. Regele Felipe al VI-lea și Prințesa Leonor au efectuat un zbor instructiv pe aeronave Pilatus PC-21, în cadrul programului de pregătire militară al moștenitoarei Coroanei. Este prima dată când cei doi zboară împreună în acest context.

Primul zbor tată-fiică în antrenament militar

Felipe al VI-lea al Spaniei și Leonor de Borbón au pilotat aeronave Pilatus PC-21 în cadrul unui zbor instructiv desfășurat la San Javier, în Murcia. Potrivit Casei Regale, este primul zbor comun realizat de cei doi în timpul pregătirii militare a Prințesei.

Leonor a fost însoțită în aer de căpitanul Elena Gutiérrez, instructorul său de zbor.

Imaginile publicate de Casa Regală arată momentul în care Regele și Prințesa analizează planul de zbor și discută aspecte tehnice înainte de decolare, într-o sală de briefing a academiei.

Ulterior, cei doi au survolat zona La Manga del Mar Menor, în Regiunea Murcia.

Parcurs militar complet pentru prințesa de Asturia

Leonor se află în etapa finală a pregătirii sale militare, desfășurată pe mai multe ramuri ale forțelor armate spaniole. Până la finalul lunii iunile, va încheia formarea la Academia Militară Generală, Academia Navală și Academia Generală Aeriană și Spațială.

La fianalul pregătirii, va primi gradele corespunzătoare în forțele terestre, navale și aeriene.

La începutul lunii iunie, Prințeșa Leonor a finalizat Cursul de Bază de Parașutism la Școala Militară de Parașutism mendez Parada, de la baza Aeriană Alcantarilla.

Moștenitoarea tronului este prima membră a familiei regale spaniole care urmează acest tip de pregătire militară. Nici regele Felipe al VI-lea, nici regele Juan Carlos I nu au făcut acest lucru în timpul educației lor militare.

Într-o apariție recentă la parada Zilei Forțelor Armate din Vigo, Regele Felipe al VI-lea a evidențiat public efortul și evoluția fiicei sale în cadrul carierei militare, în prezența cadetului Leonor.