Prima pagină » Știri externe » Felipe al VI-lea și prințesa moștenitoare a Spaniei, zbor de instruire la Murcia. Primul zbor tată-fiică în antrenamentul militar

Felipe al VI-lea și prințesa moștenitoare a Spaniei, zbor de instruire la Murcia. Primul zbor tată-fiică în antrenamentul militar

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Moment istoric la Academia Generală Aeriană și Spațială din San Javier, Murcia. Regele Felipe al VI-lea și Prințesa Leonor au efectuat un zbor instructiv pe aeronave Pilatus PC-21, în cadrul programului de pregătire militară al moștenitoarei Coroanei. Este prima dată când cei doi zboară împreună în acest context.

Vezi galeria foto
4 poze

Primul zbor tată-fiică în antrenament militar

Felipe al VI-lea al Spaniei și Leonor de Borbón au pilotat aeronave Pilatus PC-21 în cadrul unui zbor instructiv desfășurat la San Javier, în Murcia. Potrivit Casei Regale, este primul zbor comun realizat de cei doi în timpul pregătirii militare a Prințesei.

Leonor a fost însoțită în aer de căpitanul Elena Gutiérrez, instructorul său de zbor.

Imaginile publicate de Casa Regală arată momentul în care Regele și Prințesa analizează planul de zbor și discută aspecte tehnice înainte de decolare, într-o sală de briefing a academiei.

Ulterior, cei doi au survolat zona La Manga del Mar Menor, în Regiunea Murcia.

Parcurs militar complet pentru prințesa de Asturia

Leonor se află în etapa finală a pregătirii sale militare, desfășurată pe mai multe ramuri ale forțelor armate spaniole. Până la finalul lunii iunile, va încheia formarea la Academia Militară Generală, Academia Navală și Academia Generală Aeriană și Spațială.

La fianalul pregătirii, va primi gradele corespunzătoare în forțele terestre, navale și aeriene.

La începutul lunii iunie, Prințeșa Leonor a finalizat Cursul de Bază de Parașutism la Școala Militară de Parașutism mendez Parada, de la baza Aeriană Alcantarilla.

Moștenitoarea tronului este prima membră a familiei regale spaniole care urmează acest tip de pregătire militară. Nici regele Felipe al VI-lea, nici regele Juan Carlos I nu au făcut acest lucru în timpul educației lor militare.

Într-o apariție recentă la parada Zilei Forțelor Armate din Vigo, Regele Felipe al VI-lea a evidențiat public efortul și evoluția fiicei sale în cadrul carierei militare, în prezența cadetului Leonor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Explicația Iranului pentru care au fost amânate discuțiile de pace din Elveția
14:02
Explicația Iranului pentru care au fost amânate discuțiile de pace din Elveția
FLASH NEWS Cetățean român, condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru acuzații de spionaj
12:24
Cetățean român, condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru acuzații de spionaj
FLASH NEWS Trump susține că a învins Iranul și vorbește despre o „capitulare necondiționată”. Republicanii contestă termenii acordului cu Teheranul
11:43
Trump susține că a învins Iranul și vorbește despre o „capitulare necondiționată”. Republicanii contestă termenii acordului cu Teheranul
POLITICĂ Scandal la summitul UE după contactele secrete cu Kremlinul: Macron și Merz au criticat inițiativa lui Costa de a relua comunicarea cu Putin
11:17
Scandal la summitul UE după contactele secrete cu Kremlinul: Macron și Merz au criticat inițiativa lui Costa de a relua comunicarea cu Putin
FLASH NEWS POLITICO: UE pregătește măsuri mai dure împotriva Chinei. Liderii europeni îi cer Ursulei von der Leyen să accelereze răspunsul Bruxellesului
11:06
POLITICO: UE pregătește măsuri mai dure împotriva Chinei. Liderii europeni îi cer Ursulei von der Leyen să accelereze răspunsul Bruxellesului
POLITICĂ Victoria lui Burnham la alegerile parțiale din Makerfield zguduie Partidul Laburist din Marea Britanie. Viitorul politic al lui Starmer, sub presiune
10:31
Victoria lui Burnham la alegerile parțiale din Makerfield zguduie Partidul Laburist din Marea Britanie. Viitorul politic al lui Starmer, sub presiune
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Propagandiști pro-Kremlin cer pedepse cu închisoarea pentru rușii care au filmat atacul cu drone asupra Moscovei
Mediafax
Cel mai celebru monument al Greciei, restaurat după două secole
Click
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
2026: Ce se întâmplă dacă circuli cu motocultorul pe un Drum Național. Contează dacă ai permis auto?
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Cafeaua cu ou, cafeaua cu cărbune și alte tradiții care arată cât de diferit este consumată cafeaua în lume

Cele mai noi

Trimite acest link pe