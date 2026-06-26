Fostul consilier pe securitate al lui Trump, devenit acum critic, a pledat vinovat pentru deținere ilegală de documente secrete

John Bolton, consultant republican și comentator politic, a pledat vineri vinovat pentru păstrarea ilegală a unor documente secrete. De profesie diplomat și avocat, el a fost consilierul pe securitate al lui Donald Trump la primul său mandat prezidențial și ambasador la ONU. Acum, el a devenit un critic al administrației Trump.

Bolton este descris ca un „șoim al politicii externe” ce a susținut răsturnarea de regimuri în Irak, Iran, Siria, Libia, Venezuela, Cuba, Yemen și Coreea de Nord, fiind un membru al Partidului Republican, un neoconservator adept al politicilor fostului președinte George W.Bush și un absolvent al Yale University.

John Bolton ar fi distribuit secrete de stat inclusiv familiei sale

El și-a recunoscut vinovăția în fața instanței pentru că a păstrat ilegal informații clasificate. Potrivit Associated Press, Bolton a fost inculpat în octombrie 2025 pentru 18 capete de acuzare pentru păstrarea și divulgarea de informații secrete.

El a distribuit notițe personale unor membri ai familiei în timp ce a redactat un volum de memorii despre activitatea sa în administrația SUA. În august 2025, procurorii i-au percheziționat locuința din Maryland și biroul din Washington DC.

Data sentinței în care s-ar putea decide soarta fostului consilier de securitate națională

După ce a pledat vinovat și a încheiat un acord cu procuratura, John Bolton ar putea evita pedeapsa cu închisoarea. Înțelegerea prevede recomandarea unei limite maxime de 5 ani de închisoare ca pedeapsă, deși judecătorul nu este obligat să respecte recomandarea.

Sentința va fi pronunțată pe 28 octombrie 2026 de o instanță federală din Greenbelt, statul Maryland. Dacă instanța decide o pedeapsă mai mare precum condamnare la închisoare sau amendă care depășește 2,25 milioane de dolari, Bolton își poate retrage pledoaria de vinovăție.

Bolton l-a criticat pe Trump pentru războiul cu Iran

Bolton l-a criticat deseori pe Trump, mai ales după declanșarea războiului cu Iran și încheierea Memorandumului Înțelegerii.

Bolton l-a avertizat pe președinte că războiul împotriva Iranului ar putea declanșa o nouă cursă a înarmării nucleare în Orientul Mijlociu și a denunțat acordul de pace ca fiind „o greșeală”, prin care

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