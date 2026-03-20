Donald Trump: „Totul merge extrem de bine în Iran. Armele rușilor și ale chinezilor au fost inutile împotriva noastră”

Într-o ceremonie desfășurată vineri, Donald Trump a reiterat că Operațiunea Epic Fury din Iran decurge „extrem de bine” și a dezvăluit public că armele chinezilor și rușilor au fost inutile în fața armamentului american.

Președintele american a mai spus că întreaga flotă a Iranului a fost anihilată în ultimele două săptămâni, fiind distruse 58 de nave în total.

„Totul merge extrem de bine în Iran. Diferența dintre ei și noi este că, în urmă cu două săptămâni, ei aveau o flotă, iar acum nu mai au. Toate navele lor sunt la fundul mării. 58 de nave au fost distruse în două zile. Iar noi avem cea mai mare flotă din lume și nimeni nici măcar nu se apropie de noi. Așadar, totul merge foarte bine pentru noi. Nu le vom permite să aibă arme nucleare, deoarece dacă le-ar avea, le-ar folosi, iar noi nu vom lăsa să se întâmple asta. Ar fi trebuit să fie făcut demult de alți președinți, însă….  Iranul voia să cucerească întreg Orientul Mijlociu. Ne descurcăm extrem de bine în Iran. Nu avem nevoie de ajutorul nimănui. Nici măcar n-a fost o cursă.  Iranul a avut echipamente grozave. Echipamente rusești și chinezești. Echipamentele au fost inutile în fața noastră”, a spus președintele, făcând referire la aliații NATO, care i-au respins cererile de ajutor pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Joi, comandamentul SUA a raportat că un avion invizibil de luptă F-35 a fost avariat, iar pilotul, rănit din cauza șnrapelului, se află într-o condiție stabilă după ce a aterizat în siguranță la o bază aeriană din Orientul Mijlociu. Pilotul se aflase într-0 misiune de luptă în spațiul aerian la Iranului și se pare că ar fi fost lovit de un sistem rusesc S-300 al Iranului.

Trump a continuat să laude și operațiunea din Venezuela, desfășurată în ianuarie 2026, soldată cu capturarea fostului dictator Nicolas Maduro.

„Am obținut Venezuela în câteva minute. Am mai multă putere în cel de-al doilea mandat”.

Sursa Foto: White House

Sursa Video: Clash Report

