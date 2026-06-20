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Fostul șef de la frontiere al lui Trump, Gregory Bovino, îl laudă pe Vlad Țepeș și îl numește „primul paznic al granițelor“. „Îmi amintește că, de-a lungul istoriei, culturile au fost afectate de imigranții ilegali“

Melania Agiu
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Fostul șef de la frontiere al lui Trump, Gregory Bovino, a postat, sâmbătă, pe pagina sa de X, un videoclip în care apare în fața unei statui a lui Vlad Țepeș. Aflat în România pentru un eveniment asociat cu formațiuni de extremă dreapta din Europa, fostul șef al Poliției de Frontieră din SUA a fost să viziteze Mănăstirea Snagov, de unde l-a lăudat pe Vlad Țepeș și a făcut o paralelă între acțiunile domnitorului român și politicile de deportare promovate în Statele Unite.

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„Salut, oameni buni, aici comandantul Bovino. Mă aflu în România, iar în spatele meu se află o statuie a lui Vlad Țepeș, sau, așa cum apare în ficțiunea populară, Dracula. Un lucru pe care l-a făcut Vlad Țepeș și pe care îl consider foarte inspirator este faptul că el a fost, ca să zicem așa, primul paznic al granițelor României. A avut grijă de poporul său.

El și-a apărat poporul împotriva invadatorilor, fie că era vorba de acei invadatori turci musulmani sau de oricine voia să le facă rău oamenilor săi; el a luat măsuri în acest sens. Remigrarea și deportările în masă se înscriu în aceeași linie. Și noi avem grijă de poporul nostru, ne pasă de poporul nostru, ne iubim țara, ne iubim tradițiile și cultura noastră.“, a transmis Bovino pe pagina sa de Facebook.

În descrierea clipului, oficialul american a reluat ideea că Vlad Țepeș a fost primul agent al poliției de frontieră din România. „Lumea îl numea „nemilos” și „crud”, dar el ținea la poporul său și le apăra granițele.“, a mai scris Bovino.

Acesta a venit în România la invitația partidului AUR. Pe pagina sa de X, liderul AUR, George Simion a publicat o fotografie în care apare alături de Bovino.

Într-o altă postare de pe social media, Bovino vorbește despre mormântul lui Vlad Țepeș.

„Aici, la mormântul lui Vlad Țepeș…Oameni buni, asta îmi amintește că, de-a lungul istoriei, culturile au fost afectate de imigranții ilegali.

Într-o clipă te bucuri de tradițiile și valorile sociale pentru care ai luptat din greu, iar în clipa următoare invadatorii decid că țara și poporul tău ar trebui să semene cu ale lor.

Prințul Valahiei nu a fost un personaj negativ din desene animate, ci un mare erou pentru poporul său.

Când turcii au năvălit, el a făcut ceea ce era necesar pentru a-și proteja cultura și modul de viață.

Uneori, singurul lucru care stă între civilizația voastră și următorul val de invadatori este un PATRIOT motivat, dispus să facă tot ce este necesar.“, a mai scris Bovino alături de o fotografie din interiorul Mănăstirii Snagov, unde se presupune că a fost îngropat trupul domnitorului Vlad Țepeș.

Donald Trump l-a demis pe Gregory Bovino din funcția de „commander-at-large” al Border Patrol în ianuarie 2026, în urma revoltelor publice și a presiunii politice uriașe cauzate de împușcarea mortală a doi cetățeni americani de către agenții federali în Minneapolis, Minnesota.

E vorba despre Renee Nicole Good (7 ianuarie 2026): O mamă a trei copii a fost împușcată mortal în mașina sa de către agenții care desfășurau raiduri de imigrare. Deși administrația a susținut inițial că a fost un act de autoapărare, imaginile apărute în spațiul public au contrazis versiunea oficială.

Toto în ianuarie 2026, Alex Pretti, un asistent medical în vârstă de 37 de ani și cetățean american a fost împușcat de mai multe ori de agenții federali în timp ce filma acțiunile acestora. Acest al doilea deces a declanșat proteste masive la nivel național și indignare publică.

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