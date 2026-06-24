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Franța a înregistrat primul caz de infectare cu virusul Ebola

Franța a înregistrat primul caz de infectare cu virusul Ebola Galerie Foto 1
Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile” / Sursa FOTO: Pixabay.com
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Ministerului Sănătății din Franța a anunțat primul caz de Ebola înregistrat pe teritoul țării. Virusul a fost depistat la un medic care s-a întors dintr-o misiune umanitară din Republica Democrată Congo, relatează AFP.

Acesta se află acum în izolare. Ministerul francez al Sănătății a precizat că acest caz a fost identificat în Franţa continentală.

„Astăzi, a fost confirmat primul caz pozitiv de boală cauzată de virusul Ebola pe teritoriul național”, se arată în comunicatul ministerului.

Autoritățile franceze identifică acum persoanele care au avut contact cu medicul pentru a le plasa în izolare la domiciliu timp de 21 de zile.

OMS: Riscul transmiterii unei epidemii de Ebola rămâne scăzut

Este pentru prima dată când un caz de Ebola a fost diagnosticat în Franţa. În 2014, în timpul unei importante epidemii în Africa de Vest, doi pacienţi au fost primiţi pe teritoriul francez, dar după ce au fost diagnosticaţi în străinătate.

Ministerului Sănătății din Franța estimează că riscul transmiterii epidemiei rămâne scăzut la nivel global.

„Centrul european pentru prevenţia şi controlul bolilor (ECDC) consideră că riscul de infectare este scăzut în cazul rezidenţilor europeni şi al persoanelor care călătoresc în zona de circulaţie activă a virusului şi foarte scăzut pentru populaţia generală europeană.

Toate măsurile de precauţie şi mai ales de izolare a pacientului au fost luate în momentul sosirii acestuia pe teritoriul naţional prin transferul la un spital în condiţii securizate în scopul evitării oricărui risc de contaminare” a amintit Ministerul Sănătăţii.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în cursul actualei epidemii de Ebola din RDC, 1.048 de persoane au fost infectate, dintre care 267 au decedat.

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