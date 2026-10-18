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„Franța arde!”. Trump consideră migrația drept cauza principală a protestelor violente din 17 octombrie și îi îndeamnă pe francezi să închidă frontierele

„Franța arde!”. Trump consideră migrația drept cauza principală a protestelor violente din 17 octombrie și îi îndeamnă pe francezi să închidă frontierele
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Donald Trump a vorbit într-o scurtă postare de pe platforma The Truth Social despre protestele violente desfășurate în Franța pe 17 octombrie, soldate cu distrugeri și mii de arestări. Liderul de la Casa Albă a scris că migrația este principala cauză a decăderii Franței. 

Președintele a îndemnat statul francez să închidă frontierele și să nu mai primească migranți de pe alte continente. Trump spune că politicile pro-migraționiste au „sfărâmat” Franța, cândva un fost imperiu.

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Trump, îndemn pentru Franța: „Închideți-vă granițele”

„Franța arde! Migrația popoarelor dintr-o lume în totalitate diferită, oameni cu ură în inimile lor, a sfărâmat o țară cândva măreață. Închideți-vă granițele și preluați controlul până nu este prea târziu”. 

Sâmbătă, președintele american a spus că Franța este „un loc al naibii de bun pentru a porni revoluții”, făcând referire la revoluțiile franceze din 1789, 1848 și 1871.

Pe durata unui discurs electoral, președintele a spus în  glumă că Statele Unite ar trebui să-i întoarcă  favoarea Franței pentru ajutorul acordat americanilor pe durata Războiului American de Independență dus împotriva Imperiului Britanic.

Trump a mai spus că ar trebui ca americanii să-i sprijine pe protestatarii din Franța, care își exprimă nemulțumirile față de creșterea costurilor de trai.

Trump denunță și Islamul

Pe 6 octombrie, când mișcările erau în curs de escaladare, președintele american a spus că migranții musulmani și politicienii care i-au primit sunt principala cauză a protestelor.

„Protestele acestea nu sunt despre școli, ci despre Islamul care ar putea controla o țară ce a fost cândva măreață”, a comentat Trump.

Liderul de la Casa Albă a declarat că protestele duse la scară largă în Franța sunt principala dovadă că migrația și Islamul au scăpat de sub control.

„Ce se întâmplă în Franța este că migrația în masă a scăpat de sub control”, a adăugat Trump, care spune că țara are nevoie urgentă de salvare și de un nou lider politic.

Anterior,  Donald Trump a spus că Emmanuel Macron va părăsi funcția de președinte „în curând”. Cel de-al doilea mandat al președintelui francez îi expiră în mai 2027, alegerile prezidențiale fiind programate în aprilie. Macron nu are dreptul să candideze la al treilea mandat consecutiv.

Sursa Foto: The White House/Profimedia

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