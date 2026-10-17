Trump, despre protestele din Franța: „Pare să fie un loc al naibii de bun pentru organizat revoluții”

Donald Trump a ținut un discurs pe fondul campaniei electorale pentru alegerile intermediare din 3 noiembrie 2026.Președintele s-a referit și la protestele din Franța, făcând o glumă despre cum i-a propus soției sale, Melania Trump, să petreacă o vacanță la Paris.

Președintele susține că ultimul val de proteste violente din Franța ar putea genera o nouă revoluție franceză ca cea izbucnită în 1789.

„Este un loc iubitor, fără minciuni, fără revoluții. Știți, Franța pare să fie un loc al naibii de bun pentru organizat revoluții. E de necrezut”, a spus Trump.

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Trump vorbește despre o posibilă nouă revoluție în Franța

Trump a sugerat în glumă că Statele Unite ar trebui să sprijine așa zisa noua „Revoluție Franceză” pentru a-i întoarce favoarea Franței pentru ajutorul acordat americanilor pe durata Revoluției Americane

„Haideți să mergem în Franța și să ne alăturăm revoluției și să cheltuim vreo 5.000 de dolari acolo, dragă. Și ea îmi spune „Nu, nu, caviarul e prea scump”, a spus Trump.

De la revenirea la Casa Albă în 2025, relațiile dintre președintele american Donald Trump (republican conservator) și președintele francez Emmanuel Macron (liberal) s-au înrăutățit. Liderul de la Casa Albă a spus pe 17 martie 2026 că Macron „va pleca din funcție în curând”.

„Pentru că Emmanuel nu va sta acolo prea mult timp și nu există nicio șansă de longevitate acolo”

Anul trecut, președintele american a criticat autoritățile din Franța pentru condamnarea liderului opoziției, Marine Le Pen, după ce acesteia i s-a interzis temporar să mai candideze, făcând comparații cu propriile sale cazuri judiciare din SUA: „Este similar cu ce a fost la noi”.

Trump dă vina pe Islam și pe migrația necontrolată

Protestele elevilor și studenților din Franța au debutat din septembrie, dar s-au extins în toate marile orașe. Pe 6 octombrie, când mișcările erau în curs de escaladare, președintele american a spus că migranții musulmani și politicienii care i-au primit sunt principala cauză a protestelor.

„Protestele acestea nu sunt despre școli, ci despre Islamul care ar putea controla o țară ce a fost cândva măreață”, a comentat Trump.

Liderul de la Casa Albă a declarat că protestele duse la scară largă în Franța sunt principala dovadă că migrația și Islamul au scăpat de sub control.

„Ce se întâmplă în Franța este că migrația în masă a scăpat de sub control”, a adăugat Trump, care spune că țara are nevoie urgentă de salvare și de un nou lider politic.

Pe Truth Social, președintele american l-a citat pe împăratul francez Napoleon Bonaparte: „Cel care își salvează țara nu încalcă nicio lege”.

Susținătorii lui Trump atrag atenția că proteste ca-n Franța ar putea izbucni și în SUA

Glenn Beck, un comentator politic conservator și gazda unor emisiuni radio care se declară un susținător al președintelui Trump, a tras un semnal de alarmă:

„Revoltele din Franța sun o atenționare clară pentru restul Occidentului”.

Dave Rubin, un alt comentator politic conservator, a avertizat că astfel de proteste s-ar putea întâmpla și în Statele Unite, în cazul în care Partidul Democrat câștigă alegerile de pe 3 noiembrie și obține majoritate în Congres.

„Asta va veni în America dacă democrații revin la putere”, a spus unul dintre alți comentatori care au reamintit de protestele declanșate de progresiști și de democrați pentru George Floyd în 2020, în urma cărora au fost vandalizate statuile personalităților istorice.

Sursa Video: White House