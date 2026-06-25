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Franța, sub caniculă extremă: alertă roșie în 72 de departamente. Cel puțin 25 de stopuri cardiace au fost înregistrate

Franța, sub caniculă extremă: alertă roșie în 72 de departamente. Cel puțin 25 de stopuri cardiace au fost înregistrate
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Valul de căldură continuă să lovească dur Franța, unde temperaturile rămân în jurul a 40°C, iar autoritățile mențin alertă roșie în aproape toată țara. Noaptea trecută, serviciile de urgență au intervenit în zeci de cazuri grave, inclusiv stopuri cardiace și decese suspecte legate de caniculă, potrivit BFMTV.

Alertă roșie în aproape toată țara

72 de departamente din Franța metropolitană sunt sub alertă roșie din cauza caniculei, potrivit Météo-France, cu excepția unei părți din sud-est. Alte zone sunt vizate de alerte portocalii pentru furtuni și vânt puternic, cu rafale ce pot depăși 100 km/h.

Temperaturile rămân extreme, cu valori de până la 41°C local. La Paris, dimineața a început deja sufocant, cu 28,9°C înregistrate la ora 6:00.

Presiune uriașă pe sistemul medical

Potrivit BFMTV, cel puțin 25 de stopuri cardiace au fost tratate în cursul nopții în suburbiile Parisului. În paralel, medicii raportează creșteri de până la 40% ale apelurilor la serviciul de urgență 15, potrivit declarațiilor preluate de Europe 1.

În spitale, activitatea a crescut cu 10-15%, fiind raportate cazuri de deshidratare și hipertermie. Unele unități funcționează în condiții critice, cu temperaturi de peste 30°C în interior.

Autoritățile sanitare avertizează asupra unui posibil risc de mortalitate în creștere. În unele regiuni, activitatea serviciilor de urgență a crescut semnificativ, iar medicii atrag atenția că efectele caniculei afectează toate categoriile de vârstă, nu doar vârstnicii.

Decese suspecte

Mai multe decese sunt suspectate a fi legate de caniculă, inclusiv cazuri la Angers, Moselle și în regiunea Rennes, unde „cinci până la șase persoane au fost găsite moarte la domiciliu”, potrivit șefului urgențelor spitalului universitar din Rennes.

Un copil de 3 ani a murit după ce a fost găsit într-o mașină în Val-d’Oise.

Transporturi, școli și infrastructură afectate

În regiunea Nouvelle-Aquitaine, circulația trenurilor regionale a fost suspendată în intervalul 10:00-18:00 din cauza caniculei. Aproximativ 13.500 de școli sunt fie închise, fie funcționează cu program adaptat, potrivit Ministerului Educației.

În paralel, trei reactoare nucleare au fost oprite temporar din motive de siguranță, iar planul sanitar ORSAN a fost activat la nivel maxim.

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