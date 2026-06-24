Caniculă fără precedent în Franța: zeci de morți, examene de bacalaureat amânate și 68.000 de gospodării fără curent

Franța traversează unul dintre cele mai grave episoade de caniculă din ultimele decenii. Temperaturile au depășit 36 de grade Celsius încă de la primele ore ale dimineții. Autoritățile au plasat 58 de departamente în alertă roșie, iar efectele sunt dramatice: cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața prin înec după ce au încercat să se răcorească în apă, examene de bacalaureat au fost amânate, mii de școli și-au suspendat activitatea, iar zeci de mii de gospotării au rămas fără electricitate.

Franța se confruntă cu una dintre cele mai severe canicule din istoria recentă

Valul de căldură continuă să se intensifice miercuri, 24 iunie, după ce marți a fost declarată cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată în Franța.

Meteo-France a plasat 58 de departamente în alertă roșie, în timp ce căldura extremă continuă să avanseze spre nordul țării.

La ora 10:00, temperaturile depășiseră deja 36°C în Niort. Alte valori înregistrate în cursul dimineții au fost de 35,7°C la La Roche-sur-Yon, 35°C la Châteauroux, 34,5°C la Poitiers, 33,3°C la Nantes și 32,2°C la Paris.

Regiunea Île-de-France, inclusiv zona metropolitană a Parisului, intră abia acum în punctul culminant al episodului de caniculă. Meteorologii avertizează că urmează încă trei zile extrem de dificile.

Cel puțin 40 de persoane au murit înecate încercând să scape de căldură

Printre cele mai dramatice consecințe ale valului de căldură se numără creșterea numărului de înecuri.

Autoritățile franceze au anunțat că, începând cu 18 iunie, canicula a fost asociată cu cel puțin 40 de decese prin înec, bilanț care continuă că crească.

Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit marți seara după ce s-a înecat în Saint-Pavace, în departamentul Sarthe.

În Gironde, un copil de șase ani și-a pierdut viața în lacul Begles. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, băiatul se afla împreună cu părinții într-o zonă de plajă care nu era supravegheată în acea zi.

Autoritățile avertizează că temperaturile excepționale au determinat numeroase persoane să se îndrepte spre lacuri, râuri și alte zone, multe dintre acestea nefiind încă supravegheate.

Vara trecută, Franța a înregistrat peste 1.400 de înecuri, dintre care 409 au fost fatale.

Examenele de bacalaureat au fost amânate

Sistemul educațional francez este afectat direct de temperaturile extreme. Ministrul Educației, Edouard Geffray, a anunțat că aproximativ 10.300 de candidați la examenul de bacalaureat au fost afectați de amânarea probelor orale.

În schimb, examenul de limba franceză din cadrul Brevetului va avea loc conform programului, însă cu măsuri suplimentare pentru protejarea elevilor.

Responsabilii centrelor de examen vor putea introduce pauze suplimentare pentru candidați și vor permite accesul la spații unde aceștia se pot răcori.

6.000 de școli au fost închise sau și-au modificat programul

Canicula a forțat autoritățile locale să adopte măsuri de urgență.

Potrivit Ministerului Educației, aproximativ 6.000 de școli au fost închise temporar sau și-au adaptat programul pentru a reduce expunerea elevilor și profesorilor la temperaturile extreme.

În paralel, guvernul francez discută accelerarea instalării sistemelor de climatizare în unitățile de învățământ.

68.000 de gospodării au rămas fără electricitate

În plină caniculă, o pană majoră de curent afectează departamentul Finistere. Aproximativ 68.000 de gospodării au rămas fără energie electrică, iar autoritățile încearcă să restabilească alimentarea cât mai rapid.

Ministerul Energiei a subliniat că electricitatea este esențială în aceste condiții, mai ales pentru persoanele în vârstă și cele vulnerabile.

Monumente și muzee închise din cauza temperaturilor extreme

Abația de la Mont-Saint-Michel va fi închisă miercuri și joi după ora 13:00, iar traversările golfului au fost anulate în intervalele cu temperaturi maxime.

De asemenea, Muzeul de Istorie Naturală din Toulouse și-a suspendat activitatea până la sfârșitul săptămânii din cauza unei defecțiuni a sistemului de climatizare, agravată de caniculă.

Risc major de incendii și restricții de apă

Condițiile meteorologice au ridicat și riscul producerii incendiilor de vegetație. Meteo-France avertizează că 35 de departamente se află sub risc ridicat de incendii forestiere, pe fondul temperaturilor foarte ridicate, al umidității scăzute și al vânturilor continentale.

În Teritoriul Belfort a fost declarată alertă de secetă, iar autoritățile au introdus restricții privind consumul de apă, udarea grădinilor, umplerea piscinelor și spălarea vehiculelor.

Spitalele rezistă, dar autoritățile se pregătesc pentru o criză prelungită

Guvernul francez susține că sistemul medical face față deocamdată situației.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Maud Bregeon, a declarat că spitalele „rezistă”, însă autoritățile lucrează la scenarii pentru cazul în care valul de căldură se va prelungi.

Meteorologii avertizează că temperaturile extreme continuă să crească în multe regiuni ale Franței, iar efectele caniculei sunt resimțite deja în aproape toate sectoarele vieții publice, de la educație și turism până la infrastructura energetică și siguranța populației.